సూపర్ 8 తొలి మ్యాచ్లోనే పాక్కు ఝలక్.! సెమీస్ చేరాలంటే కచ్చితంగా గెలవాల్సిందే
ప్రారంభమే వర్షార్పణమైంది
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సూపర్-8 దశ ప్రారంభమే వర్షార్పణమైంది. కొలంబోలో పాకిస్థాన్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరగాల్సిన గ్రూప్-2 మొదటి మ్యాచ్ భారీ వర్షం కారణంగా ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే రద్దు అయ్యింది. ఫలితంగా ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ లభించింది. ఈ పరిణామంతో పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్ చేరే అవకాశాలు ఇప్పుడు మరింత క్లిష్టంగా మారాయి.
సెమీఫైనల్ చేరాలంటే ఏం చేయాలి
సూపర్-8 రౌండ్లో ప్రతి జట్టు మూడు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. ఇందులో టాప్-2లో నిలిచిన జట్లు సెమీఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. పాకిస్థాన్ తన ఖాతాలో ప్రస్తుతం ఒక పాయింట్ కలిగి ఉంది. సెమీఫైనల్ బెర్తును ఖాయం చేసుకోవాలంటే పాకిస్థాన్ ఇలా చేయాల్సిందే.
రెండు మ్యాచ్ల్లో తప్పనిసరి విజయం
ఇతర జట్ల ఫలితాలతో సంబంధం లేకుండా పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్ చేరాలంటే, తమ మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లో (ఇంగ్లండ్, శ్రీలంకతో) ఖచ్చితంగా విజయం సాధించాలి. ఈ రెండు మ్యాచ్లు గెలిస్తే పాకిస్థాన్కు 5 పాయింట్లు వస్తాయి. ఇది సెమీస్ చేరడానికి సరిపోతుంది. పాకిస్థాన్ తన తదుపరి పోరులో ఫిబ్రవరి 24న పల్లెకెలెలో బలమైన ఇంగ్లండ్తో తలపడనుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 28న ఆతిథ్య శ్రీలంకతో మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. పాకిస్థాన్కు ఇవి ఇప్పుడు 'డూ ఆర్ డై' మ్యాచ్లుగా మారాయి.
ఒక్క మ్యాచ్లోనే గెలిస్తే?
ఒకవేళ మిగిలిన రెండింటిలో పాకిస్థాన్ ఒక్క మ్యాచ్లోనే గెలిస్తే, ఆ జట్టు పాయింట్లు 3కే పరిమితమవుతాయి. అప్పుడు పాకిస్థాన్ ఇతర జట్ల జయాపజయాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. గ్రూప్లోని మరో జట్టు మిగిలిన అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచి, శ్రీలంక కూడా ఒక మ్యాచ్లోనే గెలిస్తే, అప్పుడు రన్ రేట్ ప్రాతిపదికన పాకిస్థాన్కు అవకాశం ఉండవచ్చు.
సెమీఫైనల్ ఆశలు సజీవంగా..
మొత్తానికి, పాకిస్థాన్ సెమీఫైనల్ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే ఇంగ్లండ్, శ్రీలంక వంటి జట్లపై అద్భుత ప్రదర్శన చేయక తప్పదు. వర్షం కారణంగా కోల్పోయిన పాయింట్ పాకిస్థాన్ ప్రయాణాన్ని సవాలుగా మార్చినప్పటికీ, రాబోయే రెండు మ్యాచ్లే వారి భవిష్యత్తును నిర్ణయించనున్నాయి.