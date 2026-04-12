SRH: ఎంత కొట్టినా వేస్టే.! ఈ తొక్కలో బౌలింగ్తో కప్పు కాదు చిప్ప మిగులుతుంది..
SRH: హైదరాబాద్, పంజాబ్ మధ్య జరిగిన హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో పంజాబ్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. హైదరాబాద్ ఓపెనర్లు విధ్వంసం సృష్టించినా, బౌలింగ్ వైఫల్యం కారణంగా జట్టు ఓటమి పాలైందని..
ఐపీఎల్ 17వ మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. 220 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పంజాబ్.. సన్రైజర్స్ బౌలర్లను దీటుగా ఎదుర్కొని ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు మెరుపులు మెరిపించినప్పటికీ, బౌలింగ్ విభాగంలో వైఫల్యం జట్టుకు ఓటమిని మిగిల్చింది. మ్యాచ్ అనంతరం హైదరాబాద్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ తన జట్టు ఓటమికి గల కారణాలను వివరించాడు.
పంజాబ్ కింగ్స్ చిరస్మరణీయ విజయం..
220 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో పంజాబ్ ఓపెనర్లు కళ్ళు చెదిరే ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ప్రియాన్ష్ ఆర్య(57), ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్(51) మెరుపు ఇన్నింగ్స్లు ఆడటంతో పంజాబ్ విజయం సులభమైంది. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్తో 69 పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. పంజాబ్ జట్టు మరో ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం విశేషం.
హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ విధ్వంసం.. కానీ!
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ జట్టుకు ఓపెనర్లు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. కేవలం పవర్ ప్లేలోనే 105 పరుగులు రాబట్టిన ఈ జోడీ, తొలి వికెట్కు 120 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఒక దశలో స్కోరు 250 దాటుతుందని అనిపించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు విఫలం కావడంతో హైదరాబాద్ 220 పరుగుల వద్దే ఆగింది.
బౌలింగ్ వైఫల్యమే శాపం: ఇషాన్ కిషన్
ఓటమిపై స్పందించిన కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్.. బౌలింగ్ విభాగంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యామని అంగీకరించాడు. "మా ఆరంభం అదిరిపోయింది, కానీ మధ్యలో స్కోరు బోర్డుపై అనుకున్న పరుగులు చేయలేకపోయాం. 220 పరుగులు సరిపోలేదు, కనీసం మరో 20 పరుగులు అదనంగా ఉండి ఉంటే బాగుండేది" అని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు. పవర్ ప్లేలో వికెట్లు తీయలేకపోవడం, సరైన లెంగ్త్లో బౌలింగ్ చేయకపోవడం ఓటమికి ప్రధాన కారణాలని కిషన్ పేర్కొన్నాడు.
బౌలింగ్ సమస్య తలనొప్పి
బ్యాటింగ్లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్న హైదరాబాద్ జట్టుకు బౌలింగ్ సమస్య తలనొప్పిగా మారింది. రాబోయే మ్యాచ్ల్లో బౌలింగ్ లోపాలను సరిదిద్దుకుని పటిష్టంగా బరిలోకి దిగాలని హైదరాబాద్ జట్టు యోచిస్తోంది. పంజాబ్ జట్టు మాత్రం తన సొంత గడ్డపై సాధించిన ఈ విజయంపై ధీమాగా ఉంది.