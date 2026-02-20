ధోనికే థ్యాంక్స్.. నా ఆటను మార్చింది అతడే.. దూబే సంచలన వ్యాఖ్యలు
Shivam Dube: ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా అహ్మదాబాద్లో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమిండియా 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో శివమ్ దూబే ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శనతో కీలక పాత్ర పోషించారు.
బ్యాటింగ్ శైలిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
టీమిండియా బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబే తన బ్యాటింగ్ శైలిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సిక్సర్లు కొట్టడం అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని, అయితే గుడ్డిగా ఏ మాత్రం ఆడనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితులకు తగ్గట్టు ఆడటానికి తాను నిరంతరం ప్రయత్నిస్తానని తెలిపారు. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా అహ్మదాబాద్లో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమిండియా 17 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శనతో
ఈ మ్యాచ్లో శివమ్ దూబే ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శనతో కీలక పాత్ర పోషించారు. సహచర బ్యాటర్లంతా ఇబ్బంది పడిన వికెట్పై శివమ్ దూబే అలవోకగా సిక్సర్లు బాదారు. 6 సిక్సర్లతో పాటు 4 ఫోర్లు, మొత్తం 66 పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా నిలిచారు. తన బ్యాటింగ్ అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, కష్టమైన వికెట్లపై బ్యాటింగ్ చేయడం తనకు ఇష్టమని, అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే తన ఆటను ఆస్వాదిస్తానని పేర్కొన్నారు.
మంచి బంతులు వేస్తున్నప్పుడు
బౌలర్లు మంచి బంతులు వేస్తున్నప్పుడు కూడా బౌండరీలు సాధించేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉంటానని దూబే వెల్లడించారు. బౌలర్లు తనను బోల్తా కొట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తారని, యార్కర్లు, లెంత్ బాల్స్ వేయకుండా షార్ట్ బాల్స్, స్లోయర్ బాల్స్ వేస్తారని తనకు తెలుసని, అందుకే వాటికోసం తాను సిద్ధంగా ఉండి వేచి చూశానని అన్నారు.
రన్ రేట్ను వేగంగా పెంచాలని..
మిడిల్ ఓవర్లలో తాను బ్యాటింగ్కు వచ్చినప్పుడు రన్ రేట్ను వేగంగా పెంచాలని కెప్టెన్, కోచ్ తనకు చెప్పారని, అయితే అది పూర్తిగా మ్యాచ్ పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుందని వివరించారు. నెదర్లాండ్స్తో మ్యాచ్లో క్రీజ్లోకి వచ్చినప్పుడు వేగంగా ఆడే పరిస్థితి లేదని, కానీ ఒకానొక సమయంలో మాత్రం తాను చెలరేగి ఆడాల్సిన సమయం వచ్చిందని తనకు అనిపించిందని తెలిపారు.
బౌలింగ్ పై కష్టపడుతున్నా..
తన బౌలింగ్ పై కూడా చాలా కష్టపడుతున్నానని, అందుకు తగ్గట్లుగా ఫలితాలు వస్తున్నాయని దూబే వెల్లడించారు. ఇది టీ20 మ్యాచ్ అని, కొన్నిసార్లు పరుగులు ఇచ్చుకున్నా వికెట్లు వస్తాయని శివమ్ దూబే నమ్మకంగా తెలిపారు. ఆదివారం సూపర్ 8 ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో టీమిండియా దక్షిణాఫ్రికాతో తలబడనుంది.