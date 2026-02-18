నమిబీయాపై ఫర్హాన్ సెంచరీ.. కట్ చేస్తే.. ప్యాకెట్ డైనమెట్ రికార్డు బద్దలు..
Sahibzada Farhan: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ 57 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో సెంచరీ సాధించాడు. ఇది ఫర్హాన్ తన T20 అంతర్జాతీయ కెరీర్లో తొలి సెంచరీ కూడా. అలాగే టీమిండియా ప్లేయర్ రికార్డు ఒకటి కూడా బద్దలు కొట్టాడు.
నమీబియాతో మ్యాచ్
నమీబియాతో జరిగిన కీలకమైన మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు. అతను 57 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లతో తన సెంచరీని చేరుకున్నాడు. ఇది సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ టి20 అంతర్జాతీయ కెరీర్లో తొలి సెంచరీ కూడా. తన తొలి టి20 అంతర్జాతీయ సెంచరీ సాధించడంలో, ఇషాన్ కిషన్ను అధిగమించాడు.
సాహిబ్జాదా తొలి T20I సెంచరీ
నమీబియాపై జరిగిన మ్యాచ్లో సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ చివరి వరకు నాటౌట్గా నిలిచాడు, 58 బంతుల్లో 100 పరుగులు చేశాడు. 172.4 స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడిన అతని ఇన్నింగ్స్లో 11 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో ఫర్హాన్ మునుపటి అత్యుత్తమ స్కోరు 80 నాటౌట్.
సాహిబ్జాదా సెంచరీతో పాకిస్తాన్ 199 పరుగులు
సామ్ అయూబ్ తో కలిసి తొలి వికెట్ కు సాహిబ్ జాదా ఫర్హాన్ 41 పరుగులు జోడించాడు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘాతో కలిసి రెండో వికెట్ కు 42 బంతుల్లో 67 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఆ తర్వాత షాదాబ్ ఖాన్ తో కలిసి నాల్గవ వికెట్ కు 40 బంతుల్లో 81 పరుగుల అజేయ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. సాహిబ్ జాదా ఫర్హాన్ సెంచరీతో పాటు ఈ భాగస్వామ్యాలు పాకిస్తాన్ జట్టు నమీబియాపై 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్లకు 199 పరుగులు చేయడంలో తోడ్పడ్డాయి.
ఇషాన్ కిషన్ను దాటేశాడు..
తన ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు సిక్సర్లు కొట్టడంతో, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఇషాన్ కిషన్, షిమ్రాన్ హెట్మైర్లను అధిగమించాడు. అతను ఇప్పుడు 2026 T20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచాడు. నాలుగు మ్యాచ్లతో అతను 11 సిక్సర్లు కొట్టాడు. మూడు మ్యాచ్లకు ఇషాన్ కిషన్, షిమ్రాన్ హెట్మైర్ చెరో 10 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ నెంబర్ వన్..
సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ సిక్సర్ల రేసులో ముందంజలో ఉండటమే కాకుండా 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో పరుగుల పరంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. నాలుగు మ్యాచ్ల తర్వాత, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఇప్పుడు 220 పరుగులు చేశాడు. ఈ రేసులో, అతను నాలుగు మ్యాచ్ల తర్వాత 178 పరుగులు చేసిన దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఐడెన్ మార్క్రామ్ను అధిగమించాడు. భారత్ తరపున అత్యంత విజయవంతమైన బ్యాట్స్మెన్ ఇషాన్ కిషన్, అతను మూడు మ్యాచ్ల్లో 158 పరుగులు చేశాడు.