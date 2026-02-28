T20 World Cup 2026 : కోహ్లీ రికార్డు బద్దలు.. 12 ఏళ్ల రికార్డు మటాష్ !
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్లో విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉన్న పదేళ్ల రికార్డును పాకిస్థాన్ ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ బద్దలు కొట్టాడు. ఒకే ఎడిషన్లో అత్యధిక రన్స్ చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అలాగే, టీ20 ప్రపంచ కప్ లో 2 సెంచరీలతో మరో రికార్డు కొట్టాడు.
రికార్డుల రారాజు కోహ్లీకే షాక్.. ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టిన పాక్ స్టార్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్
క్రికెట్ ప్రపంచంలో రికార్డుల రారాజుగా వెలుగొందుతున్న విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉన్న ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డు బద్దలైంది. టీ20 ఫార్మాట్లో పదేళ్లుగా చెక్కుచెదరకుండా ఉన్న కోహ్లీ రికార్డును పాకిస్థాన్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ అధిగమించాడు. 2014 టీ20 ప్రపంచకప్లో కోహ్లీ సృష్టించిన ప్రభంజనాన్ని ఫర్హాన్ ప్రస్తుత ప్రపంచకప్లో తిరగరాశాడు. ఒకే టీ20 ప్రపంచకప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా ఫర్హాన్ ఇప్పుడు ప్రపంచ నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకున్నాడు.
పదేళ్ల నాటి కోహ్లీ రికార్డు బద్దలు
టీమ్ ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ 2014లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్లో అద్భుతమైన ఫామ్ను కనబరిచారు. ఆ సీజన్లో కోహ్లీ మొత్తం 319 పరుగులు చేసి, ఒకే ప్రపంచకప్ ఎడిషన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించారు. అప్పట్లో కోహ్లీ టీమ్ ఇండియాను ఫైనల్ వరకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. గత 12 ఏళ్లుగా ఈ రికార్డును ఎవరూ టచ్ చేయలేకపోయారు. అయితే, ప్రస్తుత టీ20 ప్రపంచకప్లో సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ కేవలం 7 మ్యాచ్ల్లోనే ఈ మైలురాయిని దాటేశాడు.
ప్రస్తుత సీజన్లో ఫర్హాన్ వీరవిహారం
పాకిస్థాన్ ఓపెనర్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఈ ప్రపంచకప్లో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 7 మ్యాచ్ల్లో 6 ఇన్నింగ్స్లలోనే అతను 350కి పైగా పరుగులు సాధించాడు. తద్వారా కోహ్లీ చేసిన 319 పరుగుల రికార్డును వెనక్కి నెట్టాడు. ఈ సీజన్లో అతను ఇప్పటికే రెండు సెంచరీలు బాదడం విశేషం. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఒకే ఎడిషన్లో రెండు సెంచరీలు చేసిన మొదటి బ్యాటర్గా కూడా ఫర్హాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను 100 పరుగుల మార్కును అందుకున్నప్పుడు స్టేడియం మొత్తం చప్పట్లతో మారుమోగిపోయింది.
టీ20 ప్రపంచకప్లో అత్యధిక పరుగుల వీరులు (ఒకే సీజన్)
- ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) 350+ పరుగులు
- విరాట్ కోహ్లీ (ఇండియా) 319
- తిలకరత్నే దిల్షాన్ (శ్రీలంక) 317
- బాబర్ ఆజం (పాకిస్థాన్) 303
- మహేల జయవర్ధనే (శ్రీలంక) 302
శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ రికార్డు భాగస్వామ్యం
శ్రీలంకతో జరిగిన కీలక పోరులో ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్ కలిసి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. వీరిద్దరూ కలిసి మొదటి వికెట్కు 176 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో ఏ వికెట్కైనా ఇది అత్యధిక భాగస్వామ్యాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. న్యూజిలాండ్కు చెందిన టిమ్ సీఫెర్ట్, ఫిన్ అలెన్ నెలకొల్పిన 175 పరుగుల రికార్డును వీరు అధిగమించారు.
సెంచరీల రికార్డులో క్రిస్ గేల్ సరసన..
సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ కేవలం పరుగులే కాకుండా సెంచరీల విషయంలోనూ రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ ఒక ఎడిషన్ చరిత్రలో రెండు సెంచరీలు చేసిన ఆటగాడిగా వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ సరసన నిలిచాడు. పాకిస్థాన్ తరఫున టీ20ల్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన జాబితాలో బాబర్ ఆజం (3) తర్వాత ఫర్హాన్ (2) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. 2025 నుంచి ఇప్పటివరకు అతను మొత్తం 6 టీ20 సెంచరీలు సాధించి, ప్రపంచ క్రికెట్లో కొత్త సెన్సేషన్గా మారాడు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు, అభిమానులు ఈ యువ బ్యాటర్ ప్రదర్శనపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.