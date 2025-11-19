హిట్మ్యాన్ కిరీటం లాగేసుకున్న కివీస్ స్టార్
ICC ODI Rankings : ఐసీసీ తాజా వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో భారత దిగ్గజ బ్యాట్స్మెన్ రోహిత్ శర్మను వెనక్కి నెట్టి న్యూజిలాండ్కు చెందిన డారిల్ మిచెల్ ప్రపంచ నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు.
ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో నయా కింగ్
వన్డే క్రికెట్లో భారత స్టార్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్ స్థానాన్ని కోల్పోయారు. ఈ స్థానాన్ని న్యూజిలాండ్కు చెందిన డారిల్ మిచెల్ కైవసం చేసుకున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) విడుదల చేసిన తాజా ర్యాంకింగ్స్లో డారిల్ మిచెల్ ప్రపంచం నంబర్-1 వన్డే బ్యాట్స్మెన్గా అవతరించారు.
కొన్ని రోజుల క్రితమే 38 ఏళ్ల వయసులో ఈ ఫార్మాట్లో నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచి రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, తాజా ర్యాంకింగ్స్లో 'హిట్మ్యాన్' రెండవ స్థానానికి పడిపోయారు.
న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండర్ డారిల్ మిచెల్కు వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన కారణంగా ఈ ఘనత దక్కింది. వన్డేల్లో మిచెల్ నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్గా నిలవడం ఇదే తొలిసారి. ఈ కివీస్ క్రికెటర్ ఈ అరుదైన ఘనత సాధించడం ద్వారా చరిత్రను తిరగరాశాడు.
రోహిత్ శర్మకు షాక్
ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన చేసిన తర్వాత ఆయన ఐసీసీ నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్గా నిలిచాడు. భారత్ 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను 2-1తో ఓడిపోయినప్పటికీ, రోహిత్ బ్యాటింగ్తో అందరి హృదయాలను గెలుచుకున్నారు.
ఆ సిరీస్లో, రెండవ వన్డేలో రోహిత్ అర్ధ సెంచరీని, ఆ తర్వాత సిడ్నీలో జరిగిన మూడవ వన్డేలో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ సెంచరీని నమోదు చేశారు. ఈ ప్రదర్శన కారణంగానే ఆయనకు వన్డేల్లో నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్ స్థానం దక్కింది. అయితే, తాజా పరిణామాల మధ్య డారిల్ మిచెల్ ఆ స్థానాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు.
రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం 781 రేటింగ్ పాయింట్లు కలిగి రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరగబోయే 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో మంచి ప్రదర్శన చేస్తే రోహిత్ తన నంబర్-1 స్థానాన్ని మళ్లీ దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. భారత్ - దక్షిణాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ నవంబర్ 30 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
డారిల్ మిచెల్ అద్భుత ప్రదర్శన
డారిల్ మిచెల్ వన్డే బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్లో రెండు స్థానాలు ఎగబాకి నేరుగా అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు 782 రేటింగ్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. రోహిత్ శర్మ కంటే కేవలం ఒక పాయింట్ మాత్రమే ఆయన ముందున్నారు. మూడవ స్థానంలో 764 రేటింగ్ పాయింట్లతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్ ఇబ్రహీం జాద్రాన్ ఉన్నారు.
వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో మిచెల్ అద్భుత ప్రదర్శన చేయడంతో నెంబర్ వన్ గా నిలిచాడు. ఓపెనింగ్ మ్యాచ్లో 119 పరుగుల అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి న్యూజిలాండ్ను 7 పరుగుల తేడాతో గెలిపించడంలో మిచెల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సెంచరీ ఇన్నింగ్స్ ఆయనను ర్యాంకింగ్స్లో రోహిత్ కంటే ముందు నిలబెట్టి, నంబర్-1 స్థానాన్ని అందించింది. ఆయన 118 బంతుల్లో 2 సిక్సర్లు, 12 ఫోర్ల సహాయంతో 119 పరుగులు చేశారు.
నంబర్-1గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించిన మిచెల్
వన్డేల్లో నంబర్-1 బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్ సాధించిన న్యూజిలాండ్ క్రికెటర్లలో డారిల్ మిచెల్ కేవలం రెండవ వ్యక్తి మాత్రమే. దీనికి ముందు, 1979లో ఒక కివీస్ బ్యాట్స్మెన్ ఈ ఘనత సాధించారు. అప్పటి న్యూజిలాండ్ గొప్ప బ్యాట్స్మెన్ గ్లెన్ టర్నర్ అప్పట్లో వన్డే బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్-1 స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు.
అంటే, దాదాపు 46 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఒక కివీస్ క్రికెటర్ ఈ అరుదైన ఘనత సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు. మార్టిన్ క్రోవ్, ఆండ్రూ జోన్స్, రోజర్ ట్వోస్, నాథన్ ఆస్టిల్, కేన్ విలియమ్సన్, మార్టిన్ గుప్టిల్, రాస్ టేలర్ వంటి న్యూజిలాండ్ దిగ్గజాలు తమ అద్భుతమైన కెరీర్ సమయంలో వన్డే బ్యాట్స్మెన్ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్-5లో నిలిచినప్పటికీ, నంబర్-1 స్థానాన్ని మాత్రం దక్కించుకోలేకపోయారు.
ఐసీసీ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్ (టాప్-5)
ఐసీసీ విడుదల చేసిన తాజా ర్యాంకింగ్స్లో టాప్-5లో ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:
1. డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 782 రేటింగ్ పాయింట్లు
2. రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 781 రేటింగ్ పాయింట్లు
3. ఇబ్రహీం జాద్రాన్ (ఆఫ్ఘనిస్తాన్) - 764 రేటింగ్ పాయింట్లు
4. శుభమన్ గిల్ (భారత్) - 745 రేటింగ్ పాయింట్లు
5. విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 725 రేటింగ్ పాయింట్లు
వీరి తర్వాత, పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ బాబర్ ఆజం (722), ఐర్లాండ్కు చెందిన హ్యారీ టెక్టర్ (708), భారత క్రికెటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (700) వరుసగా ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది స్థానాల్లో ఉన్నారు.
శ్రీలంకకు చెందిన చరిత్ అసలంక మూడు స్థానాలు పడిపోయి 9వ స్థానానికి చేరుకోవడం వల్ల బాబర్ ఆజం, హ్యారీ టెక్టర్, శ్రేయస్ అయ్యర్లకు ప్రయోజనం చేకూరింది. బాబర్ ఇటీవల శ్రీలంకపై సెంచరీ కూడా సాధించారు. వెస్టిండీస్కు చెందిన షాయ్ హోప్ 689 పాయింట్లతో 10వ స్థానంలో ఉన్నారు.