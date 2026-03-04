SA vs NZ : ఫిన్ అలెన్ ఊచకోత.. సౌతాఫ్రికా ఖతం ! ఫైనల్లో కివీస్ రికార్డుల వేట
South Africa vs New Zealand : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 తొలి సెమీఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాను 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసిన న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ కు దూసుకెళ్లింది. ఫిన్ అలెన్ మెరుపు సెంచరీతో చరిత్ర సృష్టించాడు.
ప్రపంచకప్ లో సరికొత్త చరిత్ర.. 12 ఓవర్లలోనే లక్ష్యం పూర్తి.. ఫైనల్ కు దూసుకెళ్లిన న్యూజిలాండ్
కోల్ కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 తొలి సెమీఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. సౌతాఫ్రికా నిర్దేశించిన 170 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కివీస్ కేవలం 12.5 ఓవర్లలోనే ఒకే ఒక వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. ఈ విజయంతో ఆదివారం అహ్మదాబాద్లో జరగనున్న ఫైనల్ పోరుకు న్యూజిలాండ్ అర్హత సాధించింది.
తడబడిన ప్రోటీస్.. పోరాడిన మార్కో జాన్సెన్
టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే తడబడింది. కోల్ మెకన్చీ తన మొదటి ఓవర్లోనే క్వింటన్ డి కాక్ (10), రియాన్ రికెల్టన్ (0)లను అవుట్ చేసి గట్టి దెబ్బ కొట్టాడు. కెప్టెన్ ఐడెన్ మార్క్రామ్ (18), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (34) ఇన్నింగ్స్ చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, రచిన్ రవీంద్ర వీరిద్దరినీ పెవిలియన్ కు పంపాడు. ఒక దశలో 80 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో ఉన్న జట్టును మార్కో జాన్సెన్ ఆదుకున్నాడు. జాన్సెన్ కేవలం 30 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరును 169/8కు చేర్చాడు. కివీస్ బౌలర్లలో మ్యాట్ హెన్రీ 2, మెకన్చీ 2 వికెట్లు తీశారు.
ఫిన్ అలెన్ విధ్వంసం.. రికార్డుల సెంచరీ
170 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ కు ఓపెనర్లు ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్ కనీవినీ ఎరుగని ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఫిన్ అలెన్ సౌతాఫ్రికా బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 19 బంతుల్లోనే తన అర్ధ సెంచరీని పూర్తి చేసిన అలెన్, ఆ తర్వాత మరింత దూకుడుగా ఆడాడు. మార్కో జాన్సెన్ వేసిన 13వ ఓవర్లో వరుసగా 4, 6, 6, 4 బాది టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీని నమోదు చేశాడు. మొత్తం 12.5 ఓవర్లలోనే 173 పరుగులు చేసి న్యూజిలాండ్ ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
పవర్ ప్లేలో కివీస్ దూకుడు
న్యూజిలాండ్ ఓపెనర్లు పవర్ ప్లేలోనే సౌతాఫ్రికాను మ్యాచ్ నుంచి తప్పించారు. మొదటి 6 ఓవర్లలో కివీస్ వికెట్ నష్టపోకుండా 84 పరుగులు చేసింది. ఇది టీ20 వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లోనే అత్యధిక పవర్ ప్లే స్కోరు కావడం విశేషం. టిమ్ సీఫెర్ట్ (58) అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే మొదటి వికెట్ కు 117 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొంది. రచిన్ రవీంద్ర (13 నాటౌట్)తో కలిసి అలెన్ మిగిలిన పనిని పూర్తి చేశాడు.
సౌతాఫ్రికా బౌలింగ్ వైఫల్యం
సౌతాఫ్రికా ప్రధాన బౌలర్లు కగిసో రబడా, లూంగీ ఎన్గిడి, మార్కో జాన్సెన్ కివీస్ బ్యాటర్లను ఏమాత్రం అడ్డుకోలేకపోయారు. రబడా 3 ఓవర్లలో 28 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీయగా, జాన్సెన్ తన 2.5 ఓవర్లలోనే ఏకంగా 49 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఫీల్డింగ్ లో కూడా ప్రోటీస్ జట్టు పలు తప్పులు చేసింది. సీఫెర్ట్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను వదిలేయడం, మిస్ ఫీల్డింగ్లు చేయడం వారి ఓటమికి కారణమయ్యాయి.
ఫైనల్ చేరిన బ్లాక్ క్యాప్స్
న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు ఫిన్ అలెన్ తన అద్భుత ఇన్నింగ్స్ కు గాను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును అందుకున్నాడు. ఈ విజయంతో కివీస్ జట్టు ఐసీసీ ట్రోఫీ కరవును తీర్చుకునేందుకు మరో అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఆదివారం అహ్మదాబాద్ జరగనున్న ఫైనల్లో భారత్ లేదా మరో సెమీఫైనల్ విజేతతో న్యూజిలాండ్ తలపడనుంది. సౌతాఫ్రికా మరోసారి సెమీఫైనల్ గండాన్ని దాటలేక టోర్నీ నుంచి అవుట్ అయింది.