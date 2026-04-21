T20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక సెంచరీ వీరులు వీరే.. కోహ్లీని దాటేసిన అభిషేక్ శర్మ
Most T20I Centuries for India : టీ20 క్రికెట్ లో భారత బ్యాటర్ల హవా కొనసాగుతోంది. అభిషేక్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ అత్యధిక సెంచరీలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ వంటి యువ ఆటగాళ్లు కూడా దుమ్మురేపుతున్నారు.
9 సెంచరీలతో నంబర్ వన్.. సంజు, ఇషాన్ కిషన్ల సెంచరీల ప్రభంజనం చూశారా?
భారత క్రికెట్లో టీ20 ఫార్మాట్ రాకతో బ్యాటింగ్ శైలి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు వన్డేల్లో సెంచరీ చేయడం గొప్ప విషయంగా భావించేవారు, కానీ ఇప్పుడు టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో కూడా భారత ఆటగాళ్లు సెంచరీల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. భారత్ తరఫున అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో యంగ్ ప్లేయర్లు అదరగొడుతున్నారు. యంగ్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ, సీనియర్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డును సమం చేయడం విశేషం. భారత్ తరఫున టీ20లో అత్యధిక సెంచరీల ప్లేయర్ల వివరాలు గమనిస్తే..
1. అభిషేక్ శర్మ
టీమిండియా యంగ్ ఓపెనర్, ఎస్ఆర్హెచ్ స్టార్ అభిషేక్ శర్మ టీ20 ఫార్మాట్లో తుపాను ఇన్నింగ్స్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారాడు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తరఫున ఐపీఎల్లో అదరగొట్టిన ఈ కుర్రాడు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ అదే దూకుడును కొనసాగిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం అభిషేక్ శర్మ టీ20ల్లో 9 సెంచరీలతో విరాట్ కోహ్లీ సరసన చేరాడు. తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో కేవలం సిక్సర్ల ద్వారానే స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించడం శర్మ ప్రత్యేకత. ముఖ్యంగా 2026 సీజన్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై 135* పరుగులు చేసి ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
2. విరాట్ కోహ్లీ
టీ20 క్రికెట్లో విరాట్ కోహ్లీ తనదైన ముద్ర వేశాడు. సాంప్రదాయ బ్యాటింగ్తోనే టీ20ల్లో సెంచరీలు ఎలా సాధించవచ్చో కోహ్లీ నిరూపించాడు. మొత్తం 9 సెంచరీలతో అభిషేక్ శర్మతో కలిసి మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. తన కెరీర్లో ఆసియా కప్లో అఫ్గానిస్థాన్పై చేసిన 122* పరుగులు కోహ్లీ టీ20 ప్రస్థానంలో ఒక మలుపు అని చెప్పవచ్చు. ఛేజింగ్లో రన్ మెషీన్గా పేరుగాంచిన కోహ్లీ, ఒత్తిడిలో కూడా సెంచరీలు బాదడంలో దిట్ట.
3. రోహిత్ శర్మ
టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో సెంచరీల గురించి మాట్లాడుకుంటే హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ పేరు ముందుంటుంది. 8 సెంచరీలతో రోహిత్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. రోహిత్ శర్మ క్రీజులో సెటిల్ అయితే సెంచరీ ఖాయమనేలా అతని ఆట తీరు ఉంటుంది. పొట్టి ఫార్మాట్లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీలు సాధించిన రికార్డు కూడా రోహిత్ పేరిట ఉంది. ఓపెనర్గా జట్టుకు మెరుపు ఆరంభాలు ఇస్తూనే, భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడటం రోహిత్ స్టైల్.
4. సంజూ శాంసన్
కేరళ స్టార్ సంజూ శాంసన్ తన కెరీర్లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, 2026 నాటికి టీ20ల్లో తన సత్తా ఏంటో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు. ప్రస్తుతం సంజూ ఖాతాలో 7 సెంచరీలు ఉన్నాయి. 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్లో సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లలో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడి భారత్ కప్పు గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డును కూడా గెలుచుకున్న సంజూ, ప్రస్తుతం భారత టీ20 జట్టులో కీలక ప్లేయర్ గా కొనసాగుతున్నాడు.
5. కేఎల్ రాహుల్
క్లాసిక్ బ్యాటింగ్కు కేరాఫ్ అడ్రస్ కేఎల్ రాహుల్. ఇతను కూడా టీ20ల్లో 7 సెంచరీలు సాధించి సంజూ శాంసన్ సరసన నిలిచాడు. రాహుల్ బ్యాటింగ్లో టైమింగ్, పవర్ రెండూ కనిపిస్తాయి. ఓపెనర్గా దిగి ఇన్నింగ్స్ చివరి వరకు ఉండి సెంచరీలు పూర్తి చేయడం రాహుల్ ప్రత్యేకత. ఐపీఎల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున రాణిస్తూనే, టీమ్ ఇండియాకు భారీ స్కోర్లు అందిస్తున్నాడు.
6. ఇషాన్ కిషన్
జార్ఖండ్ డైనమో ఇషాన్ కిషన్ టీ20ల్లో అత్యంత వేగంగా ఆడే బ్యాటర్లలో ఒకడు. ఇషాన్ కూడా 7 సెంచరీలతో ఈ జాబితాలో చేరిపోయాడు. పవర్ ప్లేలో ఫీల్డర్ల తలలపై నుంచి బంతులను బాదడం ఇషాన్ స్టైల్. ఇషాన్ కిషన్ 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, టీమ్ ఇండియా తరఫున ఓపెనర్గా వచ్చి సెంచరీల మోత మోగిస్తున్నాడు.