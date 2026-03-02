Pakistan : పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు బిగ్ షాక్ !
Pakistan : టీ20 వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ చేరడంలో విఫలమైన పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లపై పీసీబీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక్కొక్కరికి 50 లక్షల రూపాయల (PKR) భారీ జరిమానా విధించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్ లో దారుణ ప్రదర్శన నేపథ్యంలో పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ చర్యలు తీసుకుంది.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో పేలవ ప్రదర్శన.. ప్లేయర్ల పై పీసీబీ సీరియస్
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్ జట్టు ఘోర వైఫల్యం ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డును తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురిచేసింది. టోర్నీలో సెమీఫైనల్ కూడా చేరలేకపోయిన జాతీయ జట్టు ఆటగాళ్లపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. తాజా రిపోర్టుల ప్రకారం, జట్టులోని ప్రతి క్రీడాకారుడికి 5 మిలియన్ల పాకిస్థానీ రూపాయల ( భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 16.28 లక్షలు) భారీ జరిమానా విధించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.
గ్రూప్ స్టేజ్లో భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఓడిపోయిన వెంటనే బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పలు మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఐసీసీ టోర్నీల్లో వరుసగా విఫలమవుతుండటంతో ఆటగాళ్లకు బుద్ధి చెప్పేందుకే ఈ భారీ జరిమానా విధించినట్లు తెలుస్తోంది.
భారత్ చేతిలో ఓటమి.. సూపర్-8లోనే పాక్ అవుట్
సల్మాన్ అలీ ఆఘా సారథ్యంలోని పాకిస్థాన్ జట్టు ఈ మెగా టోర్నీని చాలా బలహీనంగా ప్రారంభించింది. నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లోనే పాక్ జట్టు దాదాపు ఓటమి అంచు వరకు వెళ్లి గట్టెక్కింది. ఆ తర్వాత యూఎస్ఏపై విజయం సాధించినప్పటికీ, చిరకాల ప్రత్యర్థి భారత్ చేతిలో 61 పరుగుల తేడాతో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది.
శ్రీలంకలోని స్పిన్ అనుకూల పిచ్లపై పాక్ స్పిన్నర్లు రాణిస్తారని భావించినా, భారత బ్యాటర్ల ముందు వారు తేలిపోయారు. సూపర్-8 దశలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఓడిపోవడం పాక్ సెమీస్ అవకాశాలను దెబ్బతీసింది. చివరి మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై గెలిచినప్పటికీ, నెట్ రన్ రేట్ సమీకరణాల దృష్ట్యా సెమీఫైనల్ చేరలేక ఇంటిముఖం పట్టింది.
మాజీ దిగ్గజాల ఆగ్రహం.. జట్టుపై తీవ్ర విమర్శలు
పాకిస్థాన్ జట్టు ప్రదర్శనపై ఆ దేశ మాజీ క్రికెటర్లు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. మాజీ కెప్టెన్ జావేద్ మియాందాద్ మాట్లాడుతూ, "రెండేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే గొప్ప అవకాశాన్ని పాక్ ఆటగాళ్లు చేజార్చుకున్నారు. ప్రస్తుత టీ20 క్రికెట్ చాలా పద్ధతిగా మారుతోంది, కానీ మన ఆటగాళ్లు ఇతర జట్లతో పోటీ పడలేకపోతున్నారు" అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
మరో మాజీ కెప్టెన్ మహమ్మద్ యూసుఫ్ స్పందిస్తూ, కొందరు ఆటగాళ్లకు అతిగా అవకాశాలు ఇచ్చారని, వారు పదే పదే విఫలమవుతున్నారని విమర్శించారు. మొయిన్ ఖాన్ సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, టాప్ జట్లను ఓడించే సామర్థ్యం లేనప్పుడు ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలవడం సాధ్యం కాదని తేల్చి చెప్పారు.
పాక్ ఆటగాళ్ల జీతాల వివరాలు.. కేటగిరీలు
పీసీబీ రిపోర్టుల ప్రకారం.. ఆటగాళ్లకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు ఇకపై కేవలం వారి ప్రదర్శనపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. "ఇప్పటి వరకు ఆటగాళ్లను గారాబం చేసింది చాలు, ఇకపై ప్రదర్శన ఉంటేనే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి" అని బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం పీసీబీ ఆటగాళ్లను నాలుగు కేటగిరీలుగా (A, B, C, D) విభజించింది.
• A కేటగిరీ: నెలకు 4.5 మిలియన్ల PKR + ఐసీసీ ఆదాయంలో వాటా. అయితే, 2025-26 సంవత్సరానికి ఏ ఆటగాడిని ఈ కేటగిరీలో ఉంచలేదు.
• B కేటగిరీ: నెలకు 3 మిలియన్ల PKR.
• C కేటగిరీ: నెలకు 1 మిలియన్ PKR.
• D కేటగిరీ: నెలకు 7.5 లక్షల PKR.
వీటితో పాటు మ్యాచ్ ఫీజులు అదనంగా ఉంటాయి. అయితే ఈ భారీ జీతాలు తీసుకుంటూ జట్టును గెలిపించలేకపోవడంపై బోర్డు గుర్రుగా ఉంది.
నాయకత్వ మార్పు సంకేతాలు.. విమర్శల పాలైన స్టార్లు
వరల్డ్ కప్ వైఫల్యం తర్వాత కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ ఆఘా తన పదవికి రాజీనామా చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బాబర్ ఆజం, షాదాబ్ ఖాన్, షాహీన్ షా అఫ్రిది, మహమ్మద్ నవాజ్ వంటి సీనియర్ క్రీడాకారులు తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ముఖ్యంగా షాదాబ్ ఖాన్ ఫామ్ విషయంలో మాజీ కోచ్ సక్లయిన్ ముస్తాక్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. హెడ్ కోచ్ మైక్ వల్లే షాదాబ్ రాణించలేకపోతున్నాడని సక్లయిన్ సమర్థించుకోవడంపై అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆటగాళ్లలో క్రమశిక్షణ పెంచేందుకు, ఆర్థికంగా దెబ్బకొట్టడమే సరైన మార్గమని పీసీబీ భావిస్తోంది.