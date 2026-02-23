మైదానంలో అట్టర్ ప్లాప్.. కట్ చేస్తే.. టీమిండియాపై పాక్ జట్టుదే పైచేయి
T20 World Cup 2026: టోర్నీ ప్రారంభం నుండి సూపర్-8 దశ వరకు చూస్తే, పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్లు భారత స్పిన్నర్ల కంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టారు. పాకిస్థాన్ స్పిన్ ద్వయం తమ వేగవంతమైన, వైవిధ్యమైన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను..
భారత స్పిన్నర్ల కంటే..
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య పోలిక ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత టోర్నీలో భారత స్పిన్నర్ల కంటే పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్లు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తుండటం గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వికెట్లు తీయడంలో పాక్ స్పిన్ విభాగం టీమ్ ఇండియాను వెనక్కి నెట్టింది.
గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
టోర్నీ ప్రారంభం నుండి సూపర్-8 దశ వరకు చూస్తే, పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్లు భారత స్పిన్నర్ల కంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టారు. పాకిస్థాన్ స్పిన్ ద్వయం తమ వేగవంతమైన, వైవిధ్యమైన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నారు. మిడిల్ ఓవర్లలో పాక్ స్పిన్నర్లు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీస్తూ మ్యాచ్ను తమ వైపు తిప్పుకుంటున్నారు.
భారత స్పిన్నర్ల తడబాటు..
మరోవైపు, భారత స్పిన్నర్లు పరుగులు నియంత్రించడంలో కొంతవరకు సఫలమైనప్పటికీ, కీలక సమయంలో వికెట్లు తీయడంలో విఫలమవుతున్నారు. వికెట్ తీసే బంతుల కంటే డాట్ బాల్స్ వేయడం పైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం వల్ల ప్రత్యర్థి జట్లు సులువుగా ఇన్నింగ్స్ను నిర్మిస్తున్నాయి.
పాక్ స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో..
శ్రీలంకలోని పల్లెకెలె, కొలంబో పిచ్లు స్పిన్నర్లకు అనుకూలిస్తున్నప్పటికీ, పాకిస్థాన్ బౌలర్లు పిచ్లోని తేమను, టర్న్ను మరింత సమర్థంగా వాడుకుంటున్నారు. పాక్ స్పిన్నర్ల బౌలింగ్లో వేగం, లెంగ్త్ వైవిధ్యం భారత బ్యాటర్లతో సహా అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతోంది. భారత బౌలర్లు ఎక్కువగా ఫ్లాట్ బౌలింగ్ చేయడం వల్ల బ్యాటర్లకు సులభంగా మారుతోంది.
సెమీఫైనల్ రేసులో..
మెగా టోర్నీలో వికెట్లు తీసే బౌలర్లు ఉన్న జట్టే పైచేయి సాధిస్తుంది. భారత స్పిన్నర్లు వెంటనే ఫామ్లోకి వచ్చి వికెట్ల వేటను ప్రారంభించకపోతే, అది టీమ్ ఇండియా సెమీఫైనల్, ఫైనల్ అవకాశాలను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. రాబోయే మ్యాచ్ల్లో భారత స్పిన్ దళం తిరిగి పుంజుకుంటుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.