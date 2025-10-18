సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్ ఫైటర్ జెట్స్ దాడులు.. ముగ్గురు యంగ్ క్రికెటర్లు మృతి
Pakistan Afghanistan Tension : పాకిస్థాన్-అప్ఘానిస్తాన్ మధ్య టెన్షన్ వాతావరణం కొనసాగుతోంది. తాజాగా పాక్ ఫైటర్ జెట్లు అప్ఘాన్ భూభాగంలో దాడులకు దిగడంతో ముగ్గురు క్రికెటర్లు, ఐదుగురు సామాన్య పౌరులు ప్రాాణాలు కోల్పోయారు.
అప్ఘాన్ పై పాక్ దాడి
పాకిస్థాన్, అప్ఘానిస్థాన్ మధ్య యుద్దవాతావరణం కొనసాగుతోంది... ఇరుదేశాల సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ క్రమంలో పాక్ ఇప్పటికే అప్ఘాన్ పై వైమానిక దాడులకు తెగబడగా మరోసారి అదేపని చేసింది. అయితే ఈసారి పాక్ యుద్దవిమానాలు కురిపించిన బాంబుల వర్షం యువ అప్ఘాన్ క్రికెటర్లను బలితీసుకున్నాయి.
పాక్ దాడుల్లో ముగ్గురు అప్ఘాన్ క్రికెటర్ల మరణం
సరిహద్దులోని ప్రాక్టికా ప్రావిన్స్ పై పాకిస్థాన్ వైమానికి దాడికి దిగింది. దీంతో అప్ఘాన్ క్రికెటర్లు కబీర్, సిబాతుల్లా, హరూన్ మృతిచెందినట్లు తెలుస్తోంది. వీరితో సహా ఎనిమిదిమంది పాకిస్థాన్ దాడుల్లో మరణించారు. పాకిస్థాన్ తమ క్రికెటర్లను టార్గెట్ గా చేసుకునే ఈ దాడులకు తెగబడిందని అప్ఘాన్ తాలిబన్ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది.
అప్ఘాన్ క్రికెట్ బోర్డ్ సీరియస్
పాక్ వైమానిక దాడుల్లో తమ క్రికెటర్ల మరణంపై అప్ఘాన్ క్రికెట్ బోర్డ్ (ACB) రియాక్ట్ అయ్యింది. పాకిస్థాన్, శ్రీలంకతో జరగాల్సిన టీ20 ట్రై నేషన్ సీరిస్ నుండి తప్పుకుంటునట్లు ప్రకటించింది. వచ్చే నెల నవంబర్ 5 నుండి 29 వరకు ఈ సీరిస్ పాకిస్థాన్ లోని లాహోర్, రావల్పిండిలో జరగాల్సి ఉంది. పాకిస్థాన్ దుశ్చర్య కారణంగా అప్ఘాన్ తప్పుకోవడంలో ఈ సీరిస్ పై కూడా నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
పాక్ అప్ఘాన్ టీం మొత్తాన్ని టార్గెట్ చేసే దాడిచేసిందా?
పాకిస్థాన్ సరిహద్దులోని ఉర్గున్ లో అప్ఘాన్ క్రికెట్ టీం మొత్తం ఉంటుందనే పాక్ ఈ దాడికి పాల్పడినట్లు అప్ఘాన్ ఆరోపిస్తోంది. మొత్తం క్రికెట్ టీం ను టార్గెట్ గా చేసుకుని ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ వైమానికి దాడులుకు తెగబడినట్లు చెబుతున్నారు. పాకిస్థాన్ తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని... అంతర్జాతీయ సమాజం తమకు మద్దతుగా నిలవాలని అప్ఘాన్ కోరుతోంది.