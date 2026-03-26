IPL 2026: అయ్యబాబోయ్.. ముంబై.! టీమిండియా తోపులందరూ జట్టులోనే.. ఆరో కప్పు లోడింగ్.?
Mumbai Indians: ముంబై ఇండియన్స్ ఆరోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడనుందా? రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లతో కూడిన MI జట్టు బలాబలాలు, ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ పై ఓ లుక్కేద్దాం.
ముంబై ఇండియన్స్ ఆరోసారి కప్పు అందుకుంటుందా?
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా పేరుగాంచిన ముంబై ఇండియన్స్, ఇప్పటికే ఐదు ట్రోఫీలను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. అయితే, గత కొన్ని సీజన్లుగా టైటిల్ కు దూరంగా ఉన్న ఈ జట్టు, 2026 సీజన్ లో ఆరోసారి ఛాంపియన్ గా నిలవాలని పట్టుదలతో ఉంది. హార్దిక్ పాండ్యా నాయకత్వంలోని ఈ జట్టు ఈసారి ఎలా ఉందో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
భారత జట్టా లేక ముంబై ఇండియన్సా?
ముంబై జట్టును చూస్తుంటే దాదాపు టీమ్ ఇండియా టీ20 ప్రపంచకప్ జట్టును చూసినట్లే ఉంటుంది. రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా వంటి హేమాహేమీలు ఈ జట్టులో ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఇతర తొమ్మిది జట్లతో పోలిస్తే ముంబై జట్టు పేపర్ మీద చాలా పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది.
బ్యాటింగ్ విభాగం:
ఓపెనర్లుగా రోహిత్ శర్మ, క్వింటన్ డికాక్ వంటి వారు ఉంటే పవర్ ప్లేలోనే స్కోరు బోర్డు పరుగులు పెడుతుంది. మిడిల్ ఆర్డర్ లో తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ల జోడీ ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు సవాలు విసరగలదు. ముఖ్యంగా లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో హార్దిక్ పాండ్యా, విల్ జాక్స్ వంటి హిట్టర్లు ఉండటం జట్టుకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. వీరు ఏ క్షణంలోనైనా మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేయగలరు.
బౌలింగ్, ఆల్ రౌండర్లు:
బౌలింగ్ విభాగంలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బోల్ట్ల ద్వయం పవర్ ప్లే, డెత్ ఓవర్లలో అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. వీరికి తోడుగా దీపక్ చాహర్, మిచెల్ సాంట్నర్ వంటి ఆల్ రౌండర్లు బౌలింగ్లోనూ, బ్యాటింగ్లోనూ రాణించగలరు. శార్దూల్ ఠాకూర్ రాకతో జట్టు లోతు మరింత పెరిగింది.
విజయావకాశాలు:
హార్దిక్ పాండ్యా అగ్రెసివ్ కెప్టెన్సీ, జట్టులోని సమతూకం చూస్తుంటే ముంబై ఇండియన్స్ ఆరోసారి కప్పు గెలవడం అసాధ్యమేమీ కాదు. అయితే టీ20 క్రికెట్లో ఏ జట్టును తక్కువ అంచనా వేయలేం. ప్రతి మ్యాచ్ను ఒక ఫైనల్లా భావించి ఆడితే, ముంబై ఇండియన్స్కు తిరుగుండదు.