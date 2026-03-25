IPL లో 357 సిక్సర్లు, 6 సెంచరీలతో విధ్వంసం.. కానీ అన్ లక్కీ ప్లేయర్
IPL Unlucky Player: ఐపీఎల్లో 4965 పరుగులు, 357 సిక్సర్లతో బౌలర్లను వణికించిన 'యూనివర్స్ బాస్' క్రిస్ గేల్.. అద్భుత రికార్డులు సృష్టించినా ఒక్కసారి కూడా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలవలేకపోయారు.
విధ్వంసకర వీరుడు.. రికార్డుల రారాజు.. కానీ ఆ ఒక్కటి మాత్రం మిస్!
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఒక సామెత ఉంది.. "ఒక్క ఆటగాడు మ్యాచ్ను గెలిపించగలడు, కానీ ట్రోఫీని గెలవాలంటే జట్టు మొత్తం కలిసికట్టుగా పోరాడాలి." ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) చరిత్రను తిరగేస్తే ఈ మాట అక్షర సత్యమనిపిస్తుంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఎంతోమంది దిగ్గజ ఆటగాళ్లు తమ బ్యాటింగ్తో మైదానంలో విధ్వంసం సృష్టించారు. పరుగుల వరద పారించి బౌలర్ల గుండెల్లో నిద్రపోయారు. కానీ, ఇంతటి ఘనమైన రికార్డులు ఉన్నప్పటికీ, వారి కెరీర్లో కనీసం ఒక్కసారి కూడా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడలేకపోయారు. ఆ జాబితాలో టాప్ లో నిలిచే పేరు వెస్టిండీస్ మాజీ ఓపెనర్, టీ20 క్రికెట్ రారాజు క్రిస్ గేల్.
గేల్ ఐపీఎల్ కెరీర్: నాలుగు జట్లు.. వేల పరుగులు
యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ తన ఐపీఎల్ ప్రయాణంలో మొత్తం నాలుగు వేర్వేరు జట్లకు ఆడారు. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), కింగ్స్ XI పంజాబ్, పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున ఆయన బరిలోకి దిగారు. ఏ జట్టులో ఉన్నా గేల్ స్టైల్ మాత్రం మారలేదు. క్రీజులోకి వచ్చారంటే చాలు బౌండరీల వర్షం కురిపించడమే ఆయన పని. దాదాపు 13 ఏళ్ల పాటు ఈ లీగ్లో కొనసాగిన గేల్, తన బ్యాటింగ్తో చెరగని ముద్ర వేశారు.
గేల్ కు అందని ద్రాక్షగా ఐపీఎల్ ట్రోఫీ
క్రిస్ గేల్ గణాంకాలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఆయన మొత్తం 4965 పరుగులు సాధించారు. ఇందులో 6 అద్భుతమైన సెంచరీలు, 31 అర్థ సెంచరీలు ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధికంగా 357 సిక్సర్లు బాదిన రికార్డు ఇప్పటికీ గేల్ పేరు మీదే ఉంది. ఇంతటి అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్నప్పటికీ, గేల్ ఆడిన ఏ జట్టు కూడా ఆయన ఉన్న సమయంలో టైటిల్ గెలవలేకపోవడం అభిమానులను కలిచివేసే అంశం. గేల్ వంటి దిగ్గజానికి ఒక్క ట్రోఫీ కూడా లేకపోవడం క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక తీరని వెలితిగా మిగిలిపోయింది.
గేల్ 175 పరుగుల రికార్డు ఇన్నింగ్స్
ఏప్రిల్ 23, 2013.. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఈ రోజును ఎవరూ మర్చిపోలేరు. పుణే వారియర్స్ ఇండియాపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరపున ఆడుతూ గేల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. కేవలం 66 బంతుల్లోనే 13 ఫోర్లు, 17 సిక్సర్ల సాయంతో అజేయంగా 175 పరుగులు సాధించారు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఆయన కేవలం 30 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ ఐపీఎల్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీగా రికార్డుల్లో ఉంది. గేల్ విధ్వంసానికి ఆ రోజు చిన్నస్వామి స్టేడియం హోరెత్తిపోయింది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో టాప్-5 వ్యక్తిగత స్కోర్లు
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన టాప్-5 ఆటగాళ్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే గేల్ టాప్ లో ఉన్నారు.
1. క్రిస్ గేల్ (RCB) - 175* (vs పుణే వారియర్స్, 2013)
2. బ్రెండన్ మెకల్లమ్ (KKR) - 158* (vs ఆర్సీబీ, 2008)
3. అభిషేక్ శర్మ (SRH) - 141 (vs పంజాబ్ కింగ్స్, 2025)
4. క్వింటన్ డికాక్ (LSG) - 140* (vs కేకేఆర్, 2022)
5. ఏబీ డివిలియర్స్ (RCB) - 133* (vs ముంబై ఇండియన్స్, 2015)
క్రిస్ గేల్: యూనివర్స్ బాస్
2009 నుండి 2021 వరకు ఐపీఎల్ ఆడిన క్రిస్ గేల్, మొత్తం 142 మ్యాచ్లలో 39.72 సగటుతో 4965 పరుగులు చేశారు. ఆయన స్ట్రైక్ రేట్ 148.96గా ఉంది. తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో 404 ఫోర్లు, రికార్డు స్థాయిలో 357 సిక్సర్లు బాదారు. తన వ్యక్తిగత ప్రదర్శనతో ఎన్నో మ్యాచ్లను ఏకపక్షంగా గెలిపించిన గేల్, ఐపీఎల్ ట్రోఫీని మాత్రం గెలవలేకపోయారు. ఇది గేల్ దురదృష్టమా లేక ఆయన ఆడిన జట్ల వైఫల్యమా అన్నది పక్కన పెడితే, ఐపీఎల్ అంటే గుర్తొచ్చే మొదటి పేరు మాత్రం క్రిస్ గేల్ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.