Shami : షమీ రిటైర్మెంట్? షాకింగ్ న్యూస్ చెప్పిన స్టార్ పేసర్
Mohammed Shami : టీమిండియాకు దూరమైన స్టార్ పేసర్ మహమ్మద్ షమీ తన రిటైర్మెంట్ వార్తలపై స్పందించారు. ఫిట్నెస్, ఫామ్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ పై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Mohammed Shami : రిటైర్మెంట్పై నోరు విప్పిన మహమ్మద్ షమీ.. సెలెక్టర్లకు గట్టి కౌంటర్
భారత క్రికెట్ జట్టులో తన పదునైన బౌలింగ్తో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను వణికించిన స్టార్ పేసర్ మహమ్మద్ షమీ ప్రస్తుతం జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా ఆయన ఫామ్, ఫిట్నెస్, జట్టులో ఆయన స్థానంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా షమీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలకబోతున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో, తన రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న వార్తలకు షమీ స్వయంగా తెరదించారు. ఒక టాక్ షోలో పాల్గొన్న షమీ.. తన భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సెలెక్టర్లు చూడటం లేదు.. ఫామ్ ఉన్నా షమీకి దక్కని చోటు
భారత జట్టు మేనేజ్మెంట్ ప్రస్తుతం యువ ఆటగాళ్లకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుండటంతో షమీ మూడు ఫార్మాట్లలోనూ తన చోటును కోల్పోయారు. అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలెక్షన్ కమిటీ షమీని వరుసగా విస్మరిస్తూ వస్తోంది. 2025-26 దేశవాళీ సీజన్లో బెంగాల్ తరపున ఆడిన షమీ ఏకంగా 67 వికెట్లు పడగొట్టి తన సత్తా చాటారు. అయినప్పటికీ, దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ సిరీస్లతో పాటు టీ20 ప్రపంచకప్కు కూడా ఆయనను ఎంపిక చేయలేదు. గాయాల సమస్య వేధిస్తున్నప్పటికీ, పూర్తి ఫిట్నెస్తో ఉన్న షమీని పక్కన పెట్టడంపై క్రీడా విశ్లేషకులు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
షమీ చివరి మ్యాచ్లు ఎప్పుడు ఆడారు?
షమీ తన కెరీర్లో భారత్ తరపున అద్భుతమైన గణాంకాలను కలిగి ఉన్నారు. ఆయన తన చివరి వన్డే మ్యాచ్ను 2025 మార్చి 9న న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ఆడారు. అలాగే, ఫిబ్రవరి 2, 2025న ఇంగ్లాండ్తో ముంబైలో తన చివరి టీ20 మ్యాచ్ ఆడారు. అయితే టెస్ట్ క్రికెట్ విషయానికి వస్తే, షమీ దాదాపు మూడు ఏళ్లుగా రెడ్ బాల్ క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్నారు. జూన్ 2023లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ ఫైనల్ ఆయన ఆడిన చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్. ఇప్పటి వరకు షమీ 64 టెస్టుల్లో 229 వికెట్లు, 108 వన్డేల్లో 206 వికెట్లు, 25 టీ20ల్లో 27 వికెట్లు సాధించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆయన మొత్తం 462 వికెట్లు పడగొట్టారు.
రిటైర్మెంట్పై షమీ క్లారిటీ
'ది శుభంకర్ మిశ్రా షో'లో షమీ మాట్లాడుతూ తన రిటైర్మెంట్పై స్పష్టత ఇచ్చారు. "నేను ఎప్పుడు అలసిపోతానో, అప్పుడే ఆటను వదిలేస్తాను. కానీ ప్రస్తుతానికి రిటైర్మెంట్ గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఇలాంటి ఆలోచనలు మనల్ని వెనక్కి లాగుతాయి. రిటైర్మెంట్ ఆలోచన మనసులోకి వచ్చిందంటే, మీరు ఇప్పటికే అలసిపోయారని అర్థం. అలసట అంటే మీకు ఆటపై బోర్ కొట్టినట్లే. నేను ఏ రోజు ఉదయం నిద్రలేచి నాకు బోర్ కొడుతుందని భావిస్తానో, ఆ రోజే క్రికెట్కు గుడ్ బై చెబుతాను" అని షమీ కుండబద్ధలు కొట్టారు. ప్రస్తుతం తాను ఆటను ఆస్వాదిస్తున్నానని, ఫలితాలు కూడా సానుకూలంగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐపీఎల్ 2026పై షమీ ఫోకస్
ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో షమీని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఆ సీజన్ ఆయనకు కలిసి రాలేదు. దీంతో 2026 సీజన్ కంటే ముందే ఎస్ఆర్హెచ్ ఆయనను విడుదల చేయగా, ఇప్పుడు ఆయన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టులోకి మారారు. ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో తరపున తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు షమీ సిద్ధమవుతున్నారు. ఒక బౌలర్గా తాను 100 శాతం శ్రమించి, జట్టు తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారపడకుండా, తన వైఖరి, పట్టుదలతో రాణిస్తానని చెప్పారు.
లక్నో నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటాను : షమీ
"లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నాపై నమ్మకం ఉంచింది, దానికి నేను పూర్తి న్యాయం చేస్తాను. డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఎన్ని వికెట్లు తీశాననే దానికంటే, నా బౌలింగ్ రిథమ్ ఎలా ఉందనేదే నాకు ముఖ్యం. ప్రస్తుతం నా రిథమ్ బాగుంది. మైదానంలోకి దిగినప్పుడు సంతృప్తిగా ఆడటమే నా లక్ష్యం. భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించేకంటే, ప్రస్తుత బాధ్యతలపైనే నా దృష్టి ఉంది" అని షమీ వివరించారు. 35 ఏళ్ల వయస్సులోనూ షమీ చూపిస్తున్న ఈ పట్టుదల అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. మరి సెలెక్టర్లు రాబోయే సిరీస్లలో షమీని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారో లేదో చూడాలి.