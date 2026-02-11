24 గంటల్లో 4గురు అవుట్.! టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆ జట్లకు టెన్షన్.. టెన్షన్..
T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో కొన్ని జట్లలో టెన్షన్ నెలకొంది. నిజానికి, గత 24 గంటల్లో నలుగురు ఆటగాళ్లు టోర్నమెంట్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఇటీవల, న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆటగాడు గాయం కారణంగా జట్టును వీడాల్సి వచ్చింది.
ఇప్పటివరకు 12 మ్యాచ్లు..
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో ఇప్పటివరకు 12 మ్యాచ్లు జరిగాయి. టోర్నమెంట్ ప్రారంభ రౌండ్లలో ఇప్పటికే తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది. అయితే, కొన్ని జట్లకు మాత్రం టెన్షన్ నెలకొంది.
గత 24 గంటల్లో నలుగురు ఆటగాళ్ళు
వాస్తవానికి, గత 24 గంటల్లో నలుగురు ఆటగాళ్ళు టోర్నమెంట్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఆ లిస్టులో తాజాగా న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ చేరాడు. ఎడమ స్నాయువు గాయం కారణంగా మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ టోర్నమెంట్ మిగిలిన మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడు.
న్యూజిలాండ్ కు భారీ ఎదురుదెబ్బ..
గత నెలలో భారత్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో బ్రేస్వెల్ గాయంతో బాధపడ్డాడు. అక్కడ అతను ఫీల్డింగ్ చేయలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత ఐదు మ్యాచ్ల T20 సిరీస్కు అతను దూరమయ్యాడు. తిరిగి ప్రపంచకప్ కోసం జట్టులోకి చేరాడు. కానీ గాయం పునరావృతమైంది. అతడు కోలుకోవడానికి దాదాపు మూడు వారాలు పడుతుందని వైద్యులు చెప్పారు.
బ్రేస్వెల్ స్థానంలో
బ్రేస్వెల్ స్థానంలో ఆల్ రౌండర్ కోల్ మెక్కాంచీని జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఫాస్ట్ బౌలర్ బెన్ సియర్స్ కూడా రిజర్వ్గా చేరాడు. మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ గతంలో గాయం కారణంగా ప్రధాన టోర్నమెంట్లకు దూరంగా ఉండటం గమనార్హం.
24 గంటల్లో టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి
గత 24 గంటల్లో టోర్నమెంట్ నుంచి వైదొలిగిన నాలుగో ఆటగాడు మైఖేల్ బ్రేస్వెల్. అతని కంటే ముందు అమెరికాకు చెందిన జస్దీప్ సింగ్ గాయం కారణంగా టోర్నమెంట్ నుంచి వైదొలిగాడు. ఇంతలో, యూఏఈకి చెందిన మహ్మద్ జోహైబ్ క్రమశిక్షణారాహిత్యం కారణంగా పెవిలియన్ చేరాడు. ఇంకా, శ్రీలంక స్టార్ ఆల్ రౌండర్ వానిందు హసరంగా కూడా గాయం కారణం వైదొలిగాడు.