Kuldeep Yadav Net Worth : టీమిండియా క్రికెటర్ కుల్దీప్ ఆస్తిపాస్తుల విలువెంతో తెలుసా?
ఇండియన్ క్రికెటర్ కుల్దీప్ యాదవ్ బీసీసీఐ కాంట్రాక్టులు, ఐపిఎల్ తో పాటు బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా భారీగా సంపాదించాడు. యాదవ్ నికర ఆస్తి, ఆదాయ మార్గాలు, క్రికెట్ విజయాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
కుల్దీప్ యాదవ్ విజయమిదే..
భారత రిస్ట్-స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ తన అరుదైన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ చైనామన్ బౌలింగ్తో ఆధునిక క్రికెట్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. కాన్పూర్లోని ఒక సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టిపెరిగిన కుల్దీప్ ఎంతో శ్రమించి ఇంటర్నేషల్ క్రికెటర్ స్థాయికి ఎదిగాడు… భారత బౌలింగ్ దళంలో కీలక వ్యక్తిగా మారాడు. మైదానంలో దేశాలకు విజయాలతో అందిస్తూనే పలు ఆదాయ మార్గాల ద్వారా ఆర్థికంగానూ విజయం సాధించాడు… జీవితంలో బాగా స్థిరపడ్డాడు.
కుల్దీప్ యాదవ్ నెట్ వర్త్....
బిసిసిఐ నుండి కుల్దీప్ ఆదాయం..
కుల్దీప్ ఐపిఎల్ ఆదాయం..
అడ్వర్టైజ్ మెంట్స్ ఆదాయం..
కుల్దీప్ కెరీర్ అచీవ్మెంట్స్...
కుల్దీప్ యాదవ్ 2017లో భారత్ తరఫున అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసి, తన ప్రత్యేకమైన బౌలింగ్ శైలితో త్వరగా గుర్తింపు పొందాడు.
అతని కెరీర్లోని కొన్ని ముఖ్యమైన విజయాలు:
ప్రపంచ క్రికెట్లో విజయవంతమైన అతికొద్ది మంది లెఫ్ట్ ఆర్మ్ రిస్ట్ స్పిన్నర్లలో ఒకడు.
వన్డేలు, టీ20లలో బహుళ మ్యాచ్-విన్నింగ్ స్పెల్స్.
ప్రధాన ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో భారత జట్టులో సభ్యుడు.
ఐపీఎల్లో నిలకడగా వికెట్లు తీసే కీలక బౌలర్.
ఫామ్ కోల్పోయి కొంతకాలం ఇబ్బంది పడినా, కుల్దీప్ బలంగా పునరాగమనం చేసి భారత స్పిన్ దళంలో ముఖ్యమైన బౌలర్గా కొనసాగుతున్నాడు.
కుల్దీప్ సక్సెస్ జర్నీ
కుల్దీప్ యాదవ్ కథ పట్టుదలకు ఒక నిదర్శనం. కాన్పూర్లోని ఒక కుర్రాడు భారత్కు ఆడాలని కలలు కనడం నుంచి, కోట్లలో ఆస్తి ఉన్న అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టార్గా ఎదగడం వరకు అతని ప్రయాణం అంకితభావం, పట్టుదలను ప్రతిబింబిస్తుంది. భారత క్రికెట్లో అతని నైపుణ్యం, పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యం నేపథ్యంలో రాబోయే సంవత్సరాల్లో కుల్దీప్ ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల కొనసాగే అవకాశం ఉంది.