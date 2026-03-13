Telugu

బుమ్రా భార్య సంజనా గణేశన్ ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా?

sports Mar 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
Telugu

జస్ప్రీత్ బుమ్రా భార్య

 జస్ప్రీత్ బుమ్రా భార్య సంజనా గణేశన్. ఆమె అందంలో హీరోయిన్ లకు పోటీ ఇస్తోంది. ఆమె బుమ్రాతో పాటూ కొన్న మ్యాచులలో కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Instagram
Telugu

స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్

సంజనా గణేశన్ బుమ్రా భార్య  కాకముందే ఒక ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్. ఆమె ఒక మ్యాచ్ కు యాంకరింగ్ చేసేందుకు ఎక్కువగానే ఛార్జ్ చేస్తుంది.

Image credits: Instagram
Telugu

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పని

తాజాగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఆమె బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ ఛానెల్‌కు స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్‌గా పనిచేశారు. బుమ్రా కన్నా ఈమెకే అభిమానులు ఎక్కువ.

Image credits: Instagram
Telugu

బుమ్రాతో ప్రేమ

మైదానంలో బుమ్రా ఆడిన ఆటను ప్రజెంట్ చేసే పని సంజనాది. మైదానంలోనే మొదలైన వీరి ప్రేమ కొన్నేళ్లపాటూ సాగింది. 2021లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.

Image credits: Instagram
Telugu

బ్యూటీ క్వీన్ కూడా

సంజనా బ్యూటీ క్వీన్ కూడా. ఆమె స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్ కాకముందు, ఆమె పలు అందాల పోటీలలో పాల్గొంది.

Image credits: Instagram
Telugu

బీచ్ అంటే చాలా ఇష్టం

సంజనా గణేశన్‌ తన అందానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఆమెకు బీచ్‌లో ఎక్కువ సమయం గడపడం అంటే చాలా ఇష్టం.

Image credits: Instagram
Telugu

ఒక్క షోకి ఎన్ని లక్షలు

మైదానం మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు, జరిగాక ఆమె స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్‌గా కనిపిస్తుంది. చాలా చలాకీగా మాట్లడుతుంది.  ఆమె ఒక్కో మ్యాచ్ కి రూ.40 లక్షలు తీసుకుంటుంది.

Image credits: Instagram

