జస్ప్రీత్ బుమ్రా భార్య సంజనా గణేశన్. ఆమె అందంలో హీరోయిన్ లకు పోటీ ఇస్తోంది. ఆమె బుమ్రాతో పాటూ కొన్న మ్యాచులలో కనిపిస్తుంది.
సంజనా గణేశన్ బుమ్రా భార్య కాకముందే ఒక ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్. ఆమె ఒక మ్యాచ్ కు యాంకరింగ్ చేసేందుకు ఎక్కువగానే ఛార్జ్ చేస్తుంది.
తాజాగా జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆమె బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఛానెల్కు స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్గా పనిచేశారు. బుమ్రా కన్నా ఈమెకే అభిమానులు ఎక్కువ.
మైదానంలో బుమ్రా ఆడిన ఆటను ప్రజెంట్ చేసే పని సంజనాది. మైదానంలోనే మొదలైన వీరి ప్రేమ కొన్నేళ్లపాటూ సాగింది. 2021లో వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
సంజనా బ్యూటీ క్వీన్ కూడా. ఆమె స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్ కాకముందు, ఆమె పలు అందాల పోటీలలో పాల్గొంది.
సంజనా గణేశన్ తన అందానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఆమెకు బీచ్లో ఎక్కువ సమయం గడపడం అంటే చాలా ఇష్టం.
మైదానం మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు, జరిగాక ఆమె స్పోర్ట్స్ ప్రజెంటర్గా కనిపిస్తుంది. చాలా చలాకీగా మాట్లడుతుంది. ఆమె ఒక్కో మ్యాచ్ కి రూ.40 లక్షలు తీసుకుంటుంది.
