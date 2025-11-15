సచిన్ మార్గంలో రాహుల్! టెస్ట్ రికార్డుల్లో మరో మెట్టు
KL Rahul Test record: కోల్కతా టెస్టులో 39 పరుగులు చేసి కేఎల్ రాహుల్, టెస్ట్ క్రికెట్లో 4000 పరుగులు పూర్తి చేశారు. ఇప్పుడు గౌతమ్ గంభీర్ రికార్డు ను బ్రేక్ చేయడానికి ముందుకు సాగుతున్నాడు.
కోల్కతా టెస్టులో రాహుల్ మరో మైలురాయి
భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్లో భారత ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 39 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. రాహుల్ తన ఇన్నింగ్స్ లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ బాదాడు. స్కోరు ఎక్కువ కాకపోయినా, అతడు టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒక కీలక మైలురాయిని అందుకున్నాడు. రాహుల్ తన టెస్ట్ కెరీర్లో 4000 పరుగుల మైలురాయిని పూర్తి చేశాడు. ఇది భారత క్రికెట్లో అతడు సాధించిన మరో ముఖ్య ఘట్టంగా నిలిచింది.
టెస్ట్ క్రికెట్లో కేఎల్ రాహుల్
కేఎల్ రాహుల్ టెస్ట్ క్రికెట్లో ఇప్పటివరకు 66 మ్యాచ్లు ఆడాడు. మొత్తం 115 ఇన్నింగ్స్లలో అతడు 36.58 సగటుతో 4024 పరుగులు సాధించాడు. రాహుల్ ఖాతాలో 11 సెంచరీలు, 20 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతడి అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు 199 పరుగులు.
అంతేకాదు, రాహుల్ తన కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 483 ఫోర్లు, 30 సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ గణాంకాలు అతని స్థిరత్వం, అనుభవం, దీర్ఘకాలిక ప్రదర్శనను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
రాహుల్ బ్యాటింగ్తో పాటు వికెట్కీపింగ్లో కూడా నైపుణ్యం కలిగి ఉండటం అతనిని భారత జట్టుకు రెండు విధాలుగా విలువైన ఆటగాడిగా నిలబెట్టింది.
గౌతమ్ గంభీర్ రికార్డు బ్రేక్ చేయనున్న రాహుల్
కేఎల్ రాహుల్ రికార్డు ప్రయాణంలో తదుపరి లక్ష్యం భారత మాజీ ఓపెనర్, ప్రస్తుత హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ రన్స్ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం. గంభీర్ 58 మ్యాచ్లలో 104 ఇన్నింగ్స్ ఆడి 41.95 సగటుతో 4154 పరుగులు చేశాడు.
అతని ఖాతాలో 9 సెంచరీలు, 22 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. గంభీర్ టెస్ట్ కెరీర్లో అత్యధిక స్కోరు 206. ప్రస్తుతం రాహుల్ గంభీర్ రికార్డు నుండి కేవలం 131 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు.
రాహుల్ ప్రస్తుత ఫామ్, అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచితే, ఈ రికార్డును అతడు త్వరలోనే అధిగమించే అవకాశం ఉంది.
టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లు
టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రికెటర్గా భారత దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. సచిన్ తన 200 టెస్ట్ మ్యాచ్లలో 329 ఇన్నింగ్స్ ఆడి 53.78 సగటుతో 15,921 పరుగులు చేశాడు.
టెస్ట్ క్రికెట్లో 15,000 పరుగుల మార్క్ను దాటిన ఏకైక ఆటగాడు సచిన్ టెండూల్కర్ మాత్రమే. ఈ రికార్డు ఇప్పటికీ టాప్ లో ఉంది.
ఇక రాహుల్ విషయానికి వస్తే, అతడు ప్రస్తుతం భారత జట్టులో అత్యంత అనుభవజ్ఞులలో ఒకడిగా కొనసాగుతున్నాడు. ఓపెనర్గా, మిడిల ఆర్డర్ బ్యాట్స్మన్గా, వికెట్కీపర్గా జట్టుకు ఎంతో విలువైన ప్లేయర్ గా ఉన్నాడు.
భారత్–సౌతాఫ్రికా టెస్ట్లో రాహుల్
ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరుగుతున్న ఈ టెస్టులో రాహుల్ 39 పరుగులు చేసినప్పటికీ, అతడు చేరుకున్న 4000 పరుగుల మైలురాయి మ్యాచ్కు మరింత ప్రాముఖ్యతను తీసుకొచ్చింది. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లు కఠిన లైన్లతో ఒత్తిడి సృష్టించినప్పటికీ, రాహుల్ మాత్రం ఓర్పుగా ఆడి జట్టుకు విలువైన పరుగులు సమకూర్చాడు.