ఉత్కంఠను పెంచుతున్న ఐపీఎల్ ట్రేడ్స్.. ఎవరు ఏ జట్టులోకి?
IPL 2026 Retention List: ఐపీఎల్ 2026 రిటెన్షన్ గడువుకు ముందు జట్ల మధ్య కీలక ట్రేడ్స్ జరిగాయి. శార్దూల్ ఠాకూర్, షెర్ఫెన్ రూథర్ ఫోర్డ్, అర్జున్ టెండూల్కర్ లు జట్లను మారారు. శాంసన్, జడేజా ట్రేడ్ పై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
ఐపీఎల్ 2026 రిటెన్షన్స్: ట్రేడ్స్ ఉత్కంఠ
ఐపీఎల్ 2026 రిటెన్షన్ గడువు సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ జట్ల మధ్య ట్రేడ్ విండో కార్యకలాపాల్లో వేగం పెరిగింది. నవంబర్ 15 సాయంత్రం 5 గంటలకు రిటెన్షన్ లిస్టు సమర్పణకు చివరి గడువు కాగా, గురువారం అనేక కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
ముంబై ఇండియన్స్ వరుసగా ఇద్దరు ముఖ్యమైన ఆటగాళ్లను తమ జట్టులో చేరుస్తూ స్పష్టమైన వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అదే సమయంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్–రాజస్థాన్ రాయల్స్ మధ్య భారీ ట్రేడ్ చర్చలు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలలో ఆసక్తిని పెంచాయి.
ఐపీఎల్ 2026 ట్రేడింగ్ విండోలో జట్లకు తగిన బలాన్ని సమకూర్చుకునేందుకు భారీగా అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. ఉన్న ఆటగాళ్లను నిలుపుకోవడం, అవసరమైన చోట్ల కొత్త ఆటగాళ్లను తెచ్చుకోవడం అనే రెండు ప్రాధాన్యాలతోనే ఫ్రాంచైజీలు ముందుకు సాగుతున్నాయి.
ముంబై ఇండియన్స్కు శార్దూల్ ఠాకూర్
భారత ఆల్రౌండర్ శార్దూల్ ఠాకూర్ గురువారం లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నుండి ముంబై ఇండియన్స్కు అధికారికంగా ట్రేడ్ అయ్యాడు. ఈ ఒప్పందం రూ. 2 కోట్లు ($225,000) విలువ కలిగింది.
శార్దూల్ ఠాకూర్ వంటి అనుభవజ్ఞుడైన బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ను తీసుకోవడం ద్వారా ముంబై తమ మధ్య ఓవర్ల బౌలింగ్లో బలం పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. గత సీజన్లలో శార్దూల్ ఠాకూర్ ప్రదర్శనలు పెద్ద ప్రభావం చూపకపోయినా.. అతని అనుభవం ముంబైకి కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ముంబై లో చేరిన చేరిన షెర్ఫెన్ రూథర్ ఫోర్డ్
వెస్టిండీస్ పవర్ హిట్టర్ షెర్ఫెన్ రూథర్ ఫోర్డ్ కూడా గుజరాత్ టైటాన్స్ నుంచి ముంబై ఇండియన్స్కు ట్రేడ్ అయ్యాడు. ఈ ఒప్పందం రూ. 2.6 కోట్లు ($292,000) విలువతో నమోదైంది.
మధ్య క్రమంలో పవర్ గేమ్ను పెంచేందుకు ముంబై ఇండియన్స్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. డెత్ ఓవర్లలో భారీ షాట్లు కొట్టగలిగే షెర్ఫెన్ రూథర్ ఫోర్డ్ ఎంఐ బ్యాటింగ్ లైనప్ లో కీలకం కానున్నాడు.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ లో చేరిన అర్జున్ టెండూల్కర్
ముంబై, లక్నో టీమ్ మధ్య ఓ ఊహించని ట్రేడ్ జరిగింది. అర్జున్ టెండూల్కర్ను ముంబై ఇండియన్స్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్కు ట్రేడ్ చేసింది. ఈ ఒప్పందం విలువ రూ. 30 లక్షలు ($33,000).
అర్జున్ ముంబై లో ఉన్నప్పటికీ అతనికి అవకాశాలు పరిమితంగా లభించాయి. లక్నో లో కొత్త వాతావరణం అతనికి మరిన్ని అవకాశాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ట్రేడ్ క్రికెట్ సర్కిల్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సంజూ శాంసన్, జడేజా భారీ ట్రేడ్ చర్చలు
క్రికెట్ నివేదికల ప్రకారం.. ఐపీఎల్ లో అతిపెద్ద ట్రేడింగ్ చర్చలలో ఒకటి ప్రస్తుతం జరుగుతోంది. సంజూ శాంసన్ ను రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుండి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కు ట్రేడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీనికి బదులుగా రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కరన్ ను సీఎస్కే రాజస్థాన్ రాయల్స్ కి పంపనుందని సమాచారం.
ఈ చర్చపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. కానీ ఈ ట్రేడ్ ఒకే అయితే, ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్పులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. జడేజా తిరిగి రాజస్థాన్ రాయల్స్ లో చేరడంపై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
అదే సమయంలో, భారత పేసర్ మహమ్మద్ షమీ సన్రైజర్స్ హైదరాబాదు నుండి అవుట్ కానున్నాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ అతనిపై ఆసక్తి చూపుతున్నాయని సమాచారం.
IPL 2026 రిటెన్షన్ గడువు
ఐపీఎల్ 2026 రిటెన్షన్ లిస్టు ను నవంబర్ 15 సాయంత్రం 5 గంటలలోపు సమర్పించాలి. అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ఆ సమయానికి తమ రిటెన్షన్, రీలీజ్ లిస్టులను అధికారికంగా ప్రకటించాలి. ఫ్రాంచైజీల నిర్ణయాలు ఐపీఎల్ 2026 వేలంపాటకు ముందు జట్ల బలాబలాలను స్పష్టంగా చూపనున్నాయి.