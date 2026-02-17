Yuvraj : బంతి బాదుడు అంటే ఇలా ఉండాలి.. 19 ఏళ్లకే సునామీ.. ప్రపంచ క్రికెట్ షాక్
Canada Yuvraj Samra : కెనడా ఓపెనర్ యువరాజ్ సమ్రా 19 ఏళ్లకే టీ20 ప్రపంచకప్లో సెంచరీ బాది చరిత్ర సృష్టించాడు. అహ్మద్ షెహజాద్ రికార్డును అధిగమించి ఈ ఘనత సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.
చైన్నైలో యువరాజ్ సరికొత్త చరిత్ర
చెన్నైలోని ఎం.ఏ. చిదంబరం స్టేడియంలో మంగళవారం జరిగిన ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్ గ్రూప్ డీ మ్యాచ్లో కెనడా ఓపెనర్ యువరాజ్ సమ్రా అద్భుత ప్రదర్శనతో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఈ పోరులో కేవలం 58 బంతుల్లోనే సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు సమ్రా. దీంతో టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలోనే ఈ ఘనత సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా సమ్రా రికార్డు పుస్తకాల్లోకి ఎక్కాడు. అసోసియేట్ దేశం నుండి టీ20 ప్రపంచకప్లో సెంచరీ చేసిన తొలి ఆటగాడిగా కూడా అతను గుర్తింపు పొందాడు.
అహ్మద్ షెహజాద్ రికార్డు బద్దలు
ఈ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడే సమయానికి యువరాజ్ సమ్రా వయసు కేవలం 19 ఏళ్ల 141 రోజులు మాత్రమే. దీనితో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ అహ్మద్ షెహజాద్ పేరిట ఉన్న దశాబ్ద కాలం నాటి రికార్డు బద్దలైంది. 2014లో బంగ్లాదేశ్పై సెంచరీ చేసినప్పుడు షెహజాద్ వయసు 22 ఏళ్ల 127 రోజులు.
టీ20 ప్రపంచకప్లో అతి పిన్న వయస్కులైన సెంచరీ వీరులు
- యువరాజ్ సమ్రా (కెనడా): 19 ఏళ్ల 141 రోజులు (v న్యూజిలాండ్, 2026)
- అహ్మద్ షెహజాద్ (పాకిస్థాన్): 22 ఏళ్ల 127 రోజులు (v బంగ్లాదేశ్, 2014)
- సురేష్ రైనా (భారత్): 23 ఏళ్ల 156 రోజులు (v సౌత్ ఆఫ్రికా, 2010)
- అలెక్స్ హేల్స్ (ఇంగ్లాండ్): 25 ఏళ్ల 83 రోజులు (v శ్రీలంక, 2014)
కివీస్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డ సమ్రా
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన కెనడాకు సమ్రా అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. కెప్టెన్ దిల్ప్రీత్ బజ్వాతో కలిసి తొలి వికెట్కు 116 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. 36 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న అతను, ఆ తర్వాత గేర్ మార్చి కివీస్ పేసర్లు మాట్ హెన్రీ, కైల్ జేమీసన్ బౌలింగ్ను చీల్చి చెండాడాడు. మొత్తం 65 బంతుల్లో 110 పరుగులు చేసిన సమ్రా ఇన్నింగ్స్లో 11 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. 103 పరుగుల వద్ద జిమ్మీ నీషమ్ క్యాచ్ వదిలేయడంతో లైఫ్ దొరికింది. చివరకు గ్లెన్ ఫిలిప్స్ చేతికి చిక్కి అవుట్ అయ్యాడు.
తండ్రి కల.. కొడుకు విజయం
యువరాజ్ సమ్రా విజయ వెనుక అతని తండ్రి బల్జీత్ బాలీ సమ్రా ఎంతో కృషి ఉంది. అమృత్సర్కు చెందిన బల్జీత్, దిగ్గజ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్కు పెద్ద అభిమాని. తన కొడుకు కూడా క్రికెటర్గా ఎదగాలనే కోరికతో అతనికి యువరాజ్ అని పేరు పెట్టారు. కెనడాలో స్థిరపడినప్పటికీ, కొడుకు శిక్షణ కోసం భారత్, అమెరికా, కరేబియన్ దేశాలకు తిప్పారు. కెనడాలోని ఇండోర్ నెట్స్ నుండి మొహాలీలోని పిచ్ల వరకు సమ్రా కఠినమైన శిక్షణ పొందాడు. అమ్రీందర్ భిందర్, గగన్దీప్ సింగ్ వంటి కోచ్ల పర్యవేక్షణలో మెరుగులు దిద్దుకున్న సమ్రా, నేడు మెగా టోర్నీలో మెరిశాడు.
సమ్రా సూపర్ నాక్.. కానీ న్యూజిలాండ్ గెలుపు
సమ్రా అద్భుత సెంచరీతో కెనడా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 173 పరుగులు చేసింది. అయితే, ఈ లక్ష్యాన్ని న్యూజిలాండ్ కేవలం 15.1 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. రచిన్ రవీంద్ర (59*), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (76*) మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో కివీస్కు 8 వికెట్ల విజయాన్ని అందించారు. కెనడా ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోయినప్పటికీ, యువరాజ్ సమ్రా ఆడిన ఇన్నింగ్స్ మాత్రం టోర్నీలోనే హైలైట్గా నిలిచింది. పాతుమ్ నిస్సంక తర్వాత ఈ వరల్డ్ కప్లో సెంచరీ చేసిన రెండో ఆటగాడిగా సమ్రా నిలిచాడు. ఐపీఎల్ వంటి పెద్ద లీగ్లలో ఆడే సత్తా తనకు ఉందని సమ్రా తన నాక్ తో నిరూపించాడు.