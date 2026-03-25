క్రికెట్ ప్రపంచం షాక్ అయ్యేలా కోహ్లీ ప్లాన్.. ఐపీఎల్లో మూడు ఊహించని రికార్డులు
IPL 2026 Virat Kohli : ఐపీఎల్ 2026లో విరాట్ కోహ్లీ మూడు చరిత్రాత్మక రికార్డులపై కన్నేశారు. 9000 పరుగులు పూర్తి చేసే తొలి బ్యాటర్గా చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026: చరిత్ర సృష్టించేందుకు సిద్ధమైన విరాట్ కోహ్లీ
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 19వ సీజన్కు రంగం సిద్ధమైంది. గత 18 ఏళ్లుగా తన బ్యాట్తో పరుగుల వర్షం కురిపిస్తున్న రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ, 2026 సీజన్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ సీజన్లో కోహ్లీ కేవలం ఆటగాడిగానే కాకుండా, ప్రపంచ క్రికెట్లో ఎవరికీ సాధ్యం కాని మూడు భారీ రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కోసం రెండో టైటిల్ వేట
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్న విరాట్ కోహ్లీ, 2008 నుండి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టుకే ఆడుతున్నారు. ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆయన ప్రధాన దృష్టి ఆర్సీబీకి వరుసగా రెండో ఐపీఎల్ టైటిల్ను అందించడంపైనే ఉంది. దీనితో పాటు, కోహ్లీ ఐపీఎల్ శిఖరాగ్రానికి చేరుకోవడానికి కేవలం కొన్ని అడుగుల దూరంలో ఉన్నారు. ఈ సీజన్లో ఆయన సాధించబోయే రికార్డులు టీ20 క్రికెట్లో ఆయన స్థాయిని మరింత పెంచనున్నాయి.
విరాట్ కోహ్లీ : ఐపీఎల్లో 9000 పరుగుల అద్భుత మైలురాయి
విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ 2026లో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన రికార్డును అందుకోనున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 267 మ్యాచ్ల్లో కోహ్లీ 8,661 పరుగులు చేశారు. ఈ సీజన్లో ఆయన మరో 339 పరుగులు సాధిస్తే, ఐపీఎల్ చరిత్రలో 9,000 పరుగుల మైలురాయిని తాకిన మొదటి, ఏకైక బ్యాటర్గా అవతరిస్తారు. ఇప్పటి వరకు లీగ్ చరిత్రలో ఏ ఇతర బ్యాటర్ కూడా ఈ మార్కుకు దరిదాపుల్లో లేకపోవడం విశేషం.
విరాట్ కోహ్లీ : టీ20 కెరీర్లో 14,000 పరుగులు
ఐపీఎల్ రికార్డులతో పాటు, కోహ్లీ తన ఓవరాల్ టీ20 కెరీర్లో 14,000 పరుగుల క్లబ్లో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 414 టీ20 మ్యాచ్లు ఆడిన కోహ్లీ, 41.92 సగటుతో మొత్తం 13,543 పరుగులు చేశారు. ఇందులో 9 సెంచరీలు, 105 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఆయన మరో 457 పరుగులు చేస్తే, టీ20 ఫార్మాట్లో 14,000 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న అరుదైన ఆటగాడిగా నిలుస్తారు.
ఆర్సీబీ తరపున 275 మ్యాచ్లతో కోహ్లీ రికార్డు
ఒకే జట్టు తరపున సుదీర్ఘ కాలం ఆడుతున్న ఆటగాడిగా కోహ్లీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. 2008 నుండి 2025 వరకు ఆయన ఆర్సీబీ తరపున 267 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఈ సీజన్లో ఆయన 275 కంటే ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం ఉంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో ప్రస్తుతం కోహ్లీ మూడో స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన కంటే ముందు ఎంఎస్ ధోని (278 మ్యాచ్లు), రోహిత్ శర్మ (272 మ్యాచ్లు) ఉన్నారు. ఈ సీజన్తో కోహ్లీ వారి రికార్డులకు చేరువ కానున్నారు.
కోహ్లీ గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయి?
ఐపీఎల్ చరిత్రలో విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటివరకు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు. ఆయన గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి..
- మ్యాచ్లు: 267
- పరుగులు: 8,661
- సెంచరీలు: 8 (లీగ్లో అత్యధికం)
- అర్ధ సెంచరీలు: 63
- సిక్సర్లు: 357
- ఫోర్లు: 771
ఈ గణాంకాలను బట్టి చూస్తే, ఐపీఎల్ 2026లో విరాట్ కోహ్లీ బ్యాట్ ఝుళిపిస్తే రికార్డులన్నీ తిరగరాయడం ఖాయమనిపిస్తోంది. క్రికెట్ అభిమానులంతా కింగ్ కోహ్లీ మ్యాజిక్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.