SRH vs PBKS : సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓటమికి టాప్ 5 రీజన్స్ ఇవే...
Indian Premier League 2026 : ఈ ఐపిఎల్ సీజన్లో తెలుగు టీం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు మరో ఓటమి తప్పలేదు. పంజాబ్ చేతిలో హైదరాబాద్ ఓడిపోడానికి ప్రధాన కారణాలేంటో తెలుసా..?
సన్ రైజర్స్ ఓటమికి కారణాలు..
SRH vs PBKS : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు మరో ఓటమి తప్పలేదు... పంజాబ్ కింగ్స్ అద్భుత విజయం సాధించింది. 220 పరుగుల లక్ష్యాన్ని మరో ఓవర్ మిగిలుండగానే చేధించింది పంజాబ్... 6 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. అయితే పంజాబ్ చేతిలో హైదరాబాద్ టీం ఓడిపోవడానికి అనేక కారణాలున్నాయి... వీటిలో టాప్ 5 గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. ఎస్ఆర్హెచ్ మిడిల్ ఆర్డర్ వైఫల్యం...
చండీగఢ్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్ లో లోకల్ టీం పంజాబ్ బౌలర్లకు సన్ రైజర్స్ ఓపెనర్లు చుక్కలు చూపించారు. పవర్ ప్లే లో వికెట్ నష్టపోకుండా సెంచరీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. అభిషేక్ శర్మ 74 పరుగులు (28 బంతుల్లో), ట్రావిస్ హెడ్ 38 పరుగులు (23 బంతుల్లో) చేశారు... దీంతో సన్ రైజర్స్ స్కోరు 250 దాటుతుందని అభిమానులు భావించారు. కానీ ఓపెనర్లు ఔటైన తర్వాత మిడిల్ ఆర్డర్ విఫలమయ్యింది... వేగంగా పరుగులు సాధించలేకపోయింది. దీంతో సన్ రైజర్స్ స్కోరు 219 కే పరిమితం అయ్యింది... 220 లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ అలవోకగా చేధించింది.
2. బౌలర్ల చెత్త ప్రదర్శన..
హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ బలంగా ఉన్నా బౌలింగ్ మాత్రం చెత్తగా కనిపిస్తోంది. సరైన సమయంలో ప్రత్యర్థి వికెట్లు పడగొట్టే బౌలర్ ఒక్కరూ కనిపించడంలేదు. తాజా మ్యాచ్ లో 219 పరుగులను కూడా కాపాడుకోలేక చేతులెత్తేశారంటేనే బౌలింగ్ ఎంత బలహీనమో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ మ్యాచ్ లో శివంగ్ కుమార్ ఒక్కడు 3 వికెట్లు తీసి 33 పరుగులు ఇచ్చి కాస్త పరవాలేదనిపించాడు... మిగతా బౌలర్లందరూ భారీగా పరుగులు సమర్పించారు. సరైన సమయంలో వికెట్లు తీయలేకపోయారు... దీంతో పంజాబ్ విజయం సాధించింది.
3. పంజాబ్ అద్భుత బ్యాటింగ్..
విజయం కోసం 220 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని చేధించాల్సివున్నా పంజాబ్ బ్యాటర్లు ఎక్కడా భయపడినట్లు కనిపించలేదు... ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడారు. ముఖ్యంగా ఓపెనర్లిద్దరూ అద్భుత ఆరంభం అధించారు... సెంచరీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ప్రియాంశ్ ఆర్య 57 పరుగులు (20 బంతుల్లో), ప్రభుసిమ్రత్ సింగ్ 51 పరుగులు (25 బంతుల్లో) చేశారు... వీరి మెరుపు బ్యాటింగ్ పంజాబ్ విజయానికి బాటలు వేసింది.
4. శ్రేయాస్ అయ్యర్ కెప్టెన్ ఇన్సింగ్స్
ఓపెనర్లు ఔటైన తర్వాత కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యార్ బ్యాటింగ్ బాధ్యతను భుజానెత్తుకున్నాడు. ఆరంభంలో ఆచితూచి ఆడిన అయ్యర్ సరైన సమయంలో వేగం పెంచాడు... కేవలం 33 బంతుల్లో 69 పరుగులతో నాటౌట్ గా నిలిచి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. అతడు 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో అదగొట్టాడు. ఇలా అద్భుతంగా ఆడి హైదరాబాద్ చేతిలోంచి మ్యాచ్ ను లాగేసుకున్నాడు అయ్యర్.
5. పంజాబ్ బౌలర్ల కమ్ బ్యాక్..
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓపెనర్లు పవర్ ప్లే లోనే సెంచరీ బాదడంతో ఆ టీం స్కోరు 250 దాటుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ పంజాబ్ బౌలర్లు అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి కేవలం 219 పరుగులకే హైదరాబాద్ ను కట్టడిచేశారు. ముఖ్యంగా క్లాసెన్ లాంటి హిట్టర్ ను కట్టడి చేయడంలో సఫలమయ్యారు... అతడు 33 బంతుల్లో కేవలం 39 పరుగులు మాత్రమే చేశాడంటేనే పంజాబ్ బౌలింగ్ ఎంత అద్భుతంగా సాగిందో అర్థమవుతుంది. సన్ రైజర్స్ ఓపెనర్లు చెలరేగినా మిడిల్ ఆర్డర్ ను కట్టడిచేసి జట్టు విజయంలో తమవంతు పాత్ర పోషించారు పంజాబ్ బౌలర్లు.