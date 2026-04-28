PBKS Vs RR: 15 ఏళ్ల బుడ్డోడి చేతుల్లో 3 జట్ల భవితవ్యం.. ఓడితే ఇక అస్సామే.. వివరాలు ఇవిగో
PBKS Vs RR: ఐపీఎల్ 2026లో అజేయంగా ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్ను అడ్డుకోవడానికి రాజస్థాన్ రాయల్స్ సిద్ధమైంది. 15 ఏళ్ల వండర్ కిడ్ వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ ఈ మ్యాచ్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఆడుతున్న 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ సీజన్లో ఒక సెన్సేషన్. ప్రపంచ అత్యుత్తమ బౌలర్లు సైతం ఈ చిన్నారి బ్యాటర్ ధాటికి తలవంచాల్సి వస్తోంది. అతని హిట్టింగ్, భయం లేని ఆటతీరు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు కొత్త ఊపిరిని ఇచ్చింది. పంజాబ్ కింగ్స్ లాంటి పటిష్టమైన బౌలింగ్ లైనప్ను వైభవ్ ఎలా ఎదుర్కొంటాడనేది ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్.
పంజాబ్ కింగ్స్ ఆరు విజయాలు
ఐపీఎల్ 2026లో పంజాబ్ కింగ్స్ అజేయంగా నిలిచింది. ఏడు మ్యాచ్లలో ఆరు విజయాలు సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్లో ఉన్న ఈ జట్టుకు ఓటమి అంటే ఏంటో తెలియడం లేదు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్.. ఇలా అన్ని విభాగాల్లో సమతూకంగా ఉండటం వారి విజయ రహస్యం. రాజస్థాన్ లాంటి కఠినమైన ప్రత్యర్థిని ఎదుర్కొని తమ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ను కొనసాగించాలని పంజాబ్ భావిస్తోంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ టాప్ ఆర్డర్
రాజస్థాన్ రాయల్స్ విజయావకాశాలు ప్రధానంగా వారి టాప్ త్రీ బ్యాటర్లపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. వైభవ్ సూర్యవంశీకి తోడుగా యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ రాణిస్తేనే రాజస్థాన్ భారీ స్కోరు సాధించగలదు. మిడిల్ ఆర్డర్ వైఫల్యం జట్టును వేధిస్తున్న తరుణంలో, ఈ ముగ్గురు ఎంత వరకు నిలబడతారనేది కీలకం. పంజాబ్ బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాలంటే ఈ కుర్రాళ్లు పవర్ ప్లేలో చెలరేగాల్సి ఉంటుంది.
ప్లే-ఆఫ్ సమీకరణాలు
ఈ మ్యాచ్ ఫలితం కేవలం ఈ రెండు జట్లకే కాదు, పాయింట్ల పట్టికలో దిగువన ఉన్న చెన్నై, ఢిల్లీ, గుజరాత్ జట్లకు కూడా చాలా ముఖ్యం. రాజస్థాన్ గెలిస్తే ఈ జట్ల ప్లే-ఆఫ్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. అందుకే ఇతర జట్ల అభిమానులు కూడా ఈ మ్యాచ్ను ఎంతో ఉత్కంఠగా గమనిస్తున్నారు.
వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలు
రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్, కోచింగ్ స్టాఫ్ పంజాబ్ కింగ్స్ వీక్నెస్లను కనిపెట్టే పనిలో పడ్డారు. పంజాబ్ లోయర్ ఆర్డర్ను ఇప్పటివరకు ఎవరూ పరీక్షించలేదు. అదే వారి బలహీనత కావచ్చు. ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీసి పంజాబ్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టగలిగితే రాజస్థాన్ విజయం సాధించవచ్చు. మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య జరిగే ఈ మైండ్ గేమ్ మ్యాచ్కు మరింత మజాను ఇస్తుంది.