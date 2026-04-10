- IPL 2026: 7 సిక్సర్లతో ప్రత్యర్ధిని ఏడిపించాడు.. కట్ చేస్తే.. ధోనికే అంకితమిచ్చాడు.. ఎవరీ ముకుల్ చౌదరీ
IPL 2026: 7 సిక్సర్లతో ప్రత్యర్ధిని ఏడిపించాడు.. కట్ చేస్తే.. ధోనికే అంకితమిచ్చాడు.. ఎవరీ ముకుల్ చౌదరీ
IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు కేకేఆర్పై సంచలన విజయం సాధించింది. 182 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఒక దశలో 128 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి అంచున ఉన్న జట్టును ముకుల్ చౌదరి తన అసాధారణ హిట్టింగ్తో గెలిపించాడు.
లక్నో కొత్త హీరో ముకుల్ చౌదరి
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు మరో ఉత్కంఠభరిత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై లక్నో చివరి బంతికి గెలుపొందింది. ఈ విజయంలో 21 ఏళ్ల యువ సంచలనం ముకుల్ చౌదరి పోషించిన పాత్ర అద్వితీయం.
సంక్లిష్ట స్థితి నుంచి సంచలన విజయం
182 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన లక్నోకు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. మార్క్రమ్(22), రిషబ్ పంత్(10), నికోలస్ పూరన్ వంటి దిగ్గజ బ్యాటర్లు త్వరగానే పెవిలియన్ చేరారు. ఒక దశలో లక్నో 128 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమికి చేరువగా ఉంది.
ముకుల్ విధ్వంసం
అలాంటి ఒత్తిడి సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన ముకుల్ చౌదరి, మొదట నిలకడగా ఆడి ఆ తర్వాత ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. ముఖ్యంగా 19, 20 ఓవర్లలో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి కేవలం 27 బంతుల్లోనే 54 పరుగులు సాధించి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
తండ్రి కల, కష్టాల ప్రయాణం
మ్యాచ్ అనంతరం ముకుల్ చౌదరి తన భావోద్వేగ ప్రయాణాన్ని పంచుకున్నాడు. తనను ఒక గొప్ప క్రికెటర్గా చూడాలనేది తన తండ్రి కల అని, పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ తన తండ్రి తనను ఎంతో ప్రోత్సహించారని తెలిపాడు. తన ఊరిలో అకాడమీలు లేకపోవడంతో జైపూర్కు మారి క్రికెట్ శిక్షణ తీసుకున్నట్లు వెల్లడించాడు. యూపీతో జరిగిన అండర్-19 మ్యాచ్లో తన ప్రదర్శన చూశాకే, తండ్రికి తనపై నమ్మకం పెరిగిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు.
ఒత్తిడిని అవకాశంగా మలుచుకుని:
ఐపీఎల్లో ఫ్లడ్ లైట్ల కింద ఆడటం తనకు ఇది రెండో మ్యాచ్ మాత్రమేనని ముకుల్ తెలిపాడు. ఒత్తిడిని భారంలా కాకుండా ఒక 'గోల్డెన్ ఛాన్స్'లా భావించి ఆడానని, బంతి తన జోన్లోకి వస్తే సిక్సర్లు బాదడం తనకు ఇష్టమని చెప్పాడు. ఈ విజయంతో లక్నో టోర్నీలో తన రెండో విజయాన్ని అందుకోగా, కేకేఆర్ మాత్రం ఇప్పటివరకు ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడిపోయి గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.