ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో పంత్ రికార్డును బద్దలు కొట్టే ముగ్గురు ఆటగాళ్లు !
IPL 2026 Auction : ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరగనుంది. ఈసారి చాలా మంది సూపర్ స్టార్ ఆటగాళ్లు వేలంలోకి వస్తున్నారు, వీరిపై భారీ ధర పలికే అవకాశం ఉంది. పంత్ రికార్డును బద్దలు కొట్టగల ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఏవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
IPL 2026 Auction : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ వేలం డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరగనుంది. ఇది మినీ వేలం కావడంతో ఒకే రోజులో ముగుస్తుంది. ఆండ్రీ రస్సెల్ నుండి వెంకటేష్ అయ్యర్ వరకు.. పలువురు స్టార్ల కోసం ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలు భారీ బిడ్లకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఏ ఆటగాడికి అత్యధిక బిడ్ వస్తుందనే చర్చ సాగుతోంది. రిషబ్ పంత్ ₹27 కోట్ల రికార్డు కూడా బద్దలయ్యే అవకాశం ఉంది.
కామెరాన్ గ్రీన్
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన విధ్వంసక ఆల్రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ కూడా ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలోకి రానున్నాడు. ఐపీఎల్ 2024లో ఈ ఆటగాడిని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ముంబై ఇండియన్స్ (MI) నుండి ₹17.5 కోట్లకు ట్రేడ్ చేసుకుంది. గత సీజన్లో అతను గాయం కారణంగా ఆడలేకపోయాడు, కానీ ఈసారి తిరిగి వస్తున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో, మెగా వేలంలో ఇతడి కోసం జట్లు పోటీ పడవచ్చు. గ్రీన్ ఆస్ట్రేలియా ఫ్రంట్లైన్ ఆటగాడు, అతని ప్రస్తుత ఫామ్ అద్భుతంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో, ఇతడిపై ₹25 కోట్ల వరకు బిడ్ పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) మధ్య ఈ ఆటగాడి కోసం గట్టి పోటీ కనిపించవచ్చు.
ఆండ్రీ రస్సెల్
2014 ఐపీఎల్ నుండి ఆండ్రీ రస్సెల్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తరఫున ఆడుతున్నాడు, కానీ ఈసారి అతన్ని విడుదల చేశారు. దీంతో అతను మినీ వేలంలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. గత సీజన్లో ఈ ఆల్రౌండర్ను మెగా వేలంలో ₹12 కోట్లు చెల్లించి రిటైన్ చేసుకున్నారు. బ్యాట్, బాల్ రెండింటితోనూ మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పగల సామర్థ్యం ఇతని సొంతం.
అందువల్ల, ఇతనిపై భారీ బిడ్ పడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మధ్య వేలంలో తీవ్రమైన పోటీ కనిపించవచ్చు. ఇద్దరికీ ఒక మంచి మ్యాచ్ విన్నర్ ఆల్రౌండర్ అవసరం, ఇందులో రస్సెల్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) కూడా ఇతని వెనుక వెళ్ళే అవకాశం ఉంది.
మతీష పతిరానా
శ్రీలంక ఫాస్ట్ బౌలర్ మతీష పతిరానాను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) విడుదల చేసింది, గత సీజన్లో ఇతన్ని ₹13 కోట్లు చెల్లించి రిటైన్ చేసుకున్నారు. ఈ బౌలర్కు డెత్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయగల సామర్థ్యం ఉంది. పలుసార్లు కీలక సమయాల్లో చెన్నైకి పెద్ద ఆటగాడిగా నిరూపించుకున్నాడు. అందువల్ల, ఇతను వేలంలోకి రావడం కొన్ని జట్లకు బెస్ట్ ఎంపిక కానుంది.
ముఖ్యంగా, మంచి ఫాస్ట్ బౌలర్ కోసం వెతుకుతున్న జట్లు, ఇతని కోసం పోటీ పడవచ్చు. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) దృష్టి కూడా ఇతనిపై ఉంటుంది. వీటితో పాటు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), పంజాబ్ (PBKS) కూడా ₹10 కోట్లకు పైగా వెచ్చించవచ్చు.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం ఎక్కడ జరుగుతుంది?
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలోని ఎతిహాద్ ఎరీనాలో నిర్వహించనున్నారు. భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మొత్తం 10 ఫ్రాంచైజీలు 173 మంది ఆటగాళ్లను రిటైన్ చేసుకున్నాయి. ఇందులో కొన్ని ట్రేడ్లు కూడా జరిగాయి. ఈ జాబితాలో 49 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఐపీఎల్ మినీ వేలం కోసం అన్ని జట్లలో మొత్తం 77 స్లాట్లు మిగిలి ఉన్నాయి. అన్ని జట్లను కలిపి మొత్తం ₹237.55 కోట్లు పర్స్లో ఉన్నాయి.