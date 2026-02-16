1575 రోజుల నిరీక్షణ.! పాక్ను మడతెట్టేసిన ప్రపంచ నెంబర్ వన్ బౌలర్.. ఆ రికార్డు ఏంటంటే.?
India Vs Pakistan: భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తికి ప్రత్యేకమైనది. ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతను అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తూ పాకిస్తాన్ జట్టుపై ప్రతీకారం తీర్చుకోగలిగాడు.
భారత్ విజయం
కొలంబోలోని ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ పాకిస్థాన్ను 61 పరుగుల తేడాతో ఓడించి 2026 టి20 ప్రపంచకప్ సూపర్ 8లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది.
వరుణ్ చక్రవర్తికి ప్రత్యేకం..
ఈ మ్యాచ్లో భారత స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి అద్భుతంగా రాణించాడు, ఇది అతనికి ప్రత్యేకమైనది. 1575 రోజుల(సుమారు ఐదు సంవత్సరాలు) నిరీక్షణకు ముగింపు పలికి, టి20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అతను తన తొలి వికెట్ తీసుకున్నాడు.
వరుణ్ చక్రవర్తి ప్రతీకారం
నిజానికి, వరుణ్ చక్రవర్తి 2021లో పాకిస్థాన్తో జరిగిన T20 ప్రపంచకప్లో అరంగేట్రం చేశాడు. దుబాయ్లో జరిగిన ఆ మ్యాచ్లో, అతను 4 ఓవర్లలో 33 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. ఆ నిరాశపరిచే ప్రదర్శన తర్వాత, అతన్ని జట్టు నుంచి తొలగించారు. దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు భారత జట్టుకు దూరంగా ఉన్నారు. 2021 నుంచి అతను కష్టపడి పనిచేశాడు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని నంబర్ వన్ T20 స్పిన్నర్గా తిరిగి వచ్చాడు.
అద్భుతమైన బౌలింగ్
ఈ మ్యాచ్లో వరుణ్ 3 ఓవర్లలో కేవలం 17 పరుగులిచ్చి 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతను ఫహీమ్ అష్రఫ్ను అవుట్ చేశాడు. ఇది T20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్తాన్పై అతని మొదటి వికెట్. ఆ తర్వాత అతను అబ్రార్ అహ్మద్ను అవుట్ చేశాడు. పాకిస్తాన్ బ్యాట్స్మెన్లపై అతని మిస్టరీ స్పిన్, కంట్రోల్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ విజయం జట్టుకే కాకుండా వరుణ్ వ్యక్తిగత ప్రయాణానికి కూడా చిరస్మరణీయమైనది.
అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్
2026 T20 ప్రపంచకప్లో ఇప్పటివరకు భారత్లో అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్ వరుణ్ చక్రవర్తి. అతను 3 మ్యాచ్ల్లో మొత్తం 9 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా అతను చాలా పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశాడు. అతను ఇప్పటివరకు కేవలం 5.33 ఎకానమీ రేటుతో పరుగులు సమర్పించాడు.