- T20 World Cup 2026 : రింకూ సింగ్ను పక్కన పెట్టాల్సిందేనా? సెమీస్ చేరాలంటే భారత్ ఏం చేయాలి?
Team India : దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఘోర పరాజయం తర్వాత టీమిండియాకు ఇది ఒక మేల్కొలుపు అని రవిశాస్త్రి అభిప్రాయపడ్డారు. గంభీర్ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని, అక్షర్-సుందర్ ద్వయాన్ని ఆడించాలని సూచించారు. మరి రింకూ సింగ్ సంగతేంటి?
T20 World Cup 2026 : టీమిండియాలో మార్పులు అవసరం
అహ్మదాబాద్ లో ఆదివారం దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సూపర్ 8 మ్యాచ్లో టీమిండియా ఎదుర్కొన్న 76 పరుగుల భారీ పరాజయం క్రికెట్ వర్గాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో భారత్కు ఇది అతిపెద్ద ఓటమిగా నమోదైంది. అయితే, ఈ పరాజయంపై భారత మాజీ ప్రధాన కోచ్ రవిశాస్త్రి సానుకూల దృక్పథంతో స్పందించారు. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా ఉన్న భారత్కు ఇలాంటి ఒక కుదుపు ముందే తగలడం మంచిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
T20 World Cup 2026 : ముందే దెబ్బ తగలడం మంచిదే..
ఐసీసీ రివ్యూలో మాట్లాడిన రవిశాస్త్రి, ఈ ఓటమి వల్ల జట్టు మేల్కొంటుందని అన్నారు. "ఈ ఓటమి టోర్నీ ఆరంభంలోనే రావడం మంచిదని నేను భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సెమీఫైనల్ చేరుతుందని భావిస్తున్న బలమైన జట్టు చేతిలో ఓడిపోవడం వల్ల మన లోపాలు ఏంటో తెలుస్తాయి. ఇది భారత జట్టు తన వ్యూహాలను, జట్టు కూర్పును పునరాలోచించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ అనుభవం నుండి వారు పాఠాలు నేర్చుకుంటారని, ఇకపై ఏ మ్యాచ్నూ తేలికగా తీసుకోరని నేను నమ్ముతున్నాను. సూపర్ 8 దశలో మరో మ్యాచ్ ఓడిపోతే మాత్రం ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది" అని శాస్త్రి హెచ్చరించారు.
అక్షర్ - సుందర్ లొల్లి: గంభీర్కు కఠిన సవాల్
వైస్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ను పక్కన పెట్టి వాషింగ్టన్ సుందర్ను జట్టులోకి తీసుకోవడంపై జరిగిన చర్చపై కూడా శాస్త్రి స్పందించారు. జింబాబ్వే జట్టులో ఐదుగురు రైట్ హ్యాండర్లు ఉన్నందున అక్షర్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, శాస్త్రి మాత్రం విభిన్నంగా స్పందించారు. "అక్షర్ పటేల్ను కచ్చితంగా జట్టులోకి తీసుకురావాలి. అతని అనుభవం జట్టుకు అవసరం. వీలైతే అక్షర్, సుందర్ ఇద్దరినీ ఆడించండి. దీనివల్ల ఒక బౌలర్ ఫెయిల్ అయినా మరో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు నిన్నటి మ్యాచ్లో వరుణ్ చక్రవర్తి ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాడు. అదనపు బౌలర్ ఉంటే ఆ లోటు పూడ్చుకోవచ్చు" అని సూచించారు.
Team India : రింకూ సింగ్పై వేటు తప్పదా?
ఎనిమిదో నంబర్ వరకు బ్యాటింగ్ బలాన్ని పెంచాలని శాస్త్రి కోరారు. "హార్దిక్ పాండ్యా 5, శివమ్ దూబే 6, వాషింగ్టన్ సుందర్ 7, అక్షర్ పటేల్ 8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తే జట్టు ఎంతో బలంగా ఉంటుంది. అవసరమైతే అక్షర్ 5వ స్థానంలో కూడా ఆడగలడు. ఒకవేళ ఎనిమిది మంది బ్యాటర్లు ఉండి కూడా లక్ష్యాన్ని చేధించలేకపోతే, ఆ జట్టులో ఏదో లోపం ఉన్నట్టే. ఒక అదనపు బౌలింగ్ ఆప్షన్ కోసం అవసరమైతే రింకూ సింగ్ను పక్కన పెట్టక తప్పదు. రింకూ స్థానంలో ఒక స్పెషలిస్ట్ బ్యాటర్ లేదా బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్ ఉండటం ముఖ్యం" అని రవిశాస్త్రి కుండబద్ధలు కొట్టారు.
భారత్ను తక్కువ అంచనా వేస్తే పొరపాటే: మైకేల్ క్లార్క్
మరోవైపు, ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ మైకేల్ క్లార్క్ టీమిండియాకు సపోర్టుగా నిలిచారు. 76 పరుగుల ఓటమి వల్ల భారత్ నెట్ రన్ రేట్ -3.800కు పడిపోయినప్పటికీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ సేన ఫైనల్ చేరుతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "దక్షిణాఫ్రికా వంటి బలమైన జట్టును భారత్ స్వదేశంలో ఓడించడం గొప్ప విషయం. ఇప్పుడు టీమిండియాపై ఒత్తిడి పెరిగింది, కానీ వారు ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ టీ20 జట్టు. పరిస్థితులు వారికి బాగా తెలుసు. భారత్ సెమీస్ చేరదని ఎవరైనా భావిస్తే అది మూర్ఖత్వమే అవుతుంది" అని క్లార్క్ వ్యాఖ్యానించారు.
Team India : వెస్టిండీస్ తో కీలక పోరు
భారత్ తన తదుపరి మ్యాచ్లను జింబాబ్వే (చెన్నై లో గురువారం), వెస్టిండీస్ (కోల్కతాలో మార్చి 1) లతో ఆడాల్సి ఉంది. జింబాబ్వేపై భారత్ సులభంగా గెలుస్తుందని క్లార్క్ అంచనా వేశారు. అయితే వెస్టిండీస్ తో మ్యాచ్ మాత్రం అత్యంత కీలకం కానుందని చెప్పారు. "వెస్టిండీస్ ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉంది. వారి ఆత్మవిశ్వాసం ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. ఈ గ్రూప్ నుండి రెండో జట్టుగా ఎవరు క్వాలిఫై అవుతారో వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ నిర్ణయిస్తుంది. భారత అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నప్పటికీ, నేను మాత్రం ఇప్పటికీ టీమిండియా ఫైనల్కు చేరుతుందని నమ్ముతున్నాను" అని క్లార్క్ అన్నారు.