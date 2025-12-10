- Home
- Sports
- ICC Rankings : వన్డే కింగ్ ఎవరు? రోహిత్ శర్మకు ఎసరు పెట్టిన విరాట్ కోహ్లీ.. కేవలం 8 పాయింట్లు !
ICC Rankings : వన్డే కింగ్ ఎవరు? రోహిత్ శర్మకు ఎసరు పెట్టిన విరాట్ కోహ్లీ.. కేవలం 8 పాయింట్లు !
ICC ODI Rankings : తాజా ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో విరాట్ కోహ్లీ రెండో స్థానానికి ఎగబాకాడు. అగ్రస్థానంలో ఉన్న రోహిత్ శర్మకు గట్టి పోటీనిస్తున్నాడు. వీరిద్దరి మధ్య కేవలం 8 పాయింట్ల తేడా మాత్రమే ఉండటంతో నెంబర్ 1 పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా జోరు.. నెంబర్ 1 కోసం రోహిత్, కోహ్లీ ఫైట్
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) తాజాగా విడుదల చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వన్డే క్రికెట్లో నెంబర్ 1 బ్యాటర్ స్థానం కోసం భారత దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీల మధ్య పోటీ ఇప్పుడు మరింత రసవత్తరంగా మారింది.
తాజా ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం, విరాట్ కోహ్లీ అద్భుత ప్రదర్శనతో రెండో స్థానానికి ఎగబాకగా, భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన అగ్రస్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు.
రోహిత్ రికార్డుకు కోహ్లీ ముప్పు
ప్రస్తుతం వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో రోహిత్ శర్మ 781 రేటింగ్ పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, విరాట్ కోహ్లీ 773 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అంటే, వీరిద్దరి మధ్య వ్యత్యాసం కేవలం 8 పాయింట్లు మాత్రమే. దక్షిణాఫ్రికాతో ఇటీవల ముగిసిన వన్డే సిరీస్లో కోహ్లీ చెలరేగి ఆడటంతో ఈ అంతరం భారీగా తగ్గింది.
37 ఏళ్ల కోహ్లీ, ఏప్రిల్ 2021లో పాకిస్థాన్ ఆటగాడు బాబర్ ఆజం చేతిలో తన నెంబర్ 1 స్థానాన్ని కోల్పోయాడు. ఇప్పుడు సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు అత్యంత చేరువలోకి వచ్చాడు.
సఫారీ సిరీస్లో పరుగుల వరద
సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మూడు వన్డేల సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఈ సిరీస్లో ఏకంగా 302 పరుగులు సాధించి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్' అవార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన నిర్ణయాత్మకమైన ఆఖరి వన్డేలో అజేయంగా 65 పరుగులు చేసి, సిరీస్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
రాంచీ, రాయ్పూర్ లో జరిగిన మ్యాచ్లలో వరుసగా రెండు సెంచరీలు బాదిన కోహ్లీ, 151 సగటుతో, 117.05 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు రాబట్టాడు. ఈ ప్రదర్శనతో ర్యాంకింగ్స్లో రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ డారిల్ మిచెల్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్లేయర్ ఇబ్రహీం జద్రాన్లను వెనక్కి నెట్టాడు. మరోవైపు, రోహిత్ శర్మ కూడా ఈ సిరీస్లో రెండు అర్ధసెంచరీలతో సహా మొత్తం 146 పరుగులు చేసి తన నెంబర్ 1 ర్యాంకును కాపాడుకున్నాడు.
జనవరి 11 నుంచి అసలు పోరు
జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్తో ప్రారంభం కానున్న మూడు వన్డేల సిరీస్ ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలకు అత్యంత కీలకం కానుంది. ఈ సిరీస్లో రాణించడం ద్వారా రోహిత్ తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోవాలని చూస్తుండగా, కోహ్లీ మాత్రం ఆ 8 పాయింట్ల లోటును భర్తీ చేసి తిరిగి ప్రపంచ నెంబర్ 1 బ్యాటర్గా అవతరించాలని పట్టుదలగా ఉన్నాడు.
టెస్టులు, టీ20లకు వీడ్కోలు పలికిన కోహ్లీ, ప్రస్తుతం కేవలం వన్డే ఫార్మాట్పైనే పూర్తిగా దృష్టి సారించాడు. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో మొదట డకౌట్లు అయినప్పటికీ, అక్కడి వన్డే సిరీస్ను అజేయమైన 74 పరుగులతో ముగించిన కోహ్లీ, స్వదేశంలో సఫారీలపై ఆ జోరును కొనసాగించాడు.
బౌలింగ్లో కుల్దీప్ యాదవ్ మ్యాజిక్
బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా బౌలింగ్లోనూ భారత ఆటగాళ్లు సత్తా చాటారు. చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో మూడు స్థానాలు ఎగబాకి మూడో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్లో కుల్దీప్ అత్యధిక వికెట్లు (9) తీసిన బౌలర్గా నిలిచాడు. 20.78 సగటుతో, 6.23 ఎకానమీ రేట్తో బౌలింగ్ చేసిన కుల్దీప్, నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్లో 10-1-41-4 గణాంకాలతో అదరగొట్టాడు. ప్రస్తుతం వన్డే బౌలింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో రషీద్ ఖాన్ (ఆఫ్ఘనిస్తాన్), జోఫ్రా ఆర్చర్ (ఇంగ్లాండ్) మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నారు.
ఇతర ఆటగాళ్ల ర్యాంకింగ్స్ విశేషాలు
- కేఎల్ రాహుల్: వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ రెండు స్థానాలు ఎగబాకి 12వ ర్యాంకుకు చేరుకున్నాడు.
- శుభ్మన్ గిల్: గాయం కారణంగా సిరీస్కు దూరమైన గిల్ 5వ స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
- శ్రేయస్ అయ్యర్: గాయంతో బాధపడుతున్న శ్రేయస్ అయ్యర్ టాప్-10వ స్థానానికి పడిపోయాడు.
- టీ20 ర్యాంకింగ్స్: కటక్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 101 పరుగుల భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో అక్షర్ పటేల్ (13వ), అర్ష్దీప్ సింగ్ (20వ), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (25వ) తమ ర్యాంకులను మెరుగుపరుచుకున్నారు.
- టెస్ట్ క్రికెట్: యాషెస్ సిరీస్లో 18 వికెట్లు తీసిన మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా) బౌలింగ్ చార్ట్లో మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు.
ఐసీసీ టాప్-10 వన్డే బ్యాటర్లు వీరే
1. రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 781 పాయింట్లు
2. విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 773 పాయింట్లు
3. డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 766 పాయింట్లు
4. ఇబ్రహీం జద్రాన్ (ఆఫ్ఘనిస్తాన్) - 764 పాయింట్లు
5. శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 723 పాయింట్లు
6. బాబర్ ఆజం (పాకిస్థాన్) - 722 పాయింట్లు
7. హ్యారీ టెక్టర్ (ఐర్లాండ్) - 708 పాయింట్లు
8. షాయ్ హోప్ (వెస్టిండీస్) - 701 పాయింట్లు
9. చరిత్ అసలంక (శ్రీలంక) - 690 పాయింట్లు
10. శ్రేయస్ అయ్యర్ (భారత్) - 679 పాయింట్లు