IND Vs NAM: 10 ఏళ్ల కోహ్లీ రికార్డు బ్రేక్.. 28 బంతుల్లో అదరగొట్టిన పాండ్యా..
Hardik Pandya: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో నమీబియాపై హార్దిక్ పాండ్యా కేవలం 28 బంతుల్లోనే 52 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత తన 4 ఓవర్ల స్పెల్లో 21 పరుగులకు 2 వికెట్లు పడగొట్టి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును అందుకున్నాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ లక్ష్యం
వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలవాలనే లక్ష్యంతో టీమిండియా దానికి తగ్గట్టుగా వ్యూహాలు సిద్దం చేస్తోంది. గత ఏడాది రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో భారత జట్టు టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఈసారి సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలో భారత జట్టు ఆ ట్రోఫీని అందుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీన్ని సాధించడానికి జట్టులోని ప్రతి ఆటగాడి నుంచి బలమైన ప్రదర్శనలు చాలా అవసరం.
స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా
కానీ ఒక ఆటగాడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అతడే స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా. రెండు సంవత్సరాల క్రితం, హార్దిక్ చిరస్మరణీయ ప్రదర్శన జట్టు టైటిల్ విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది. ఇప్పుడు, హార్దిక్ మరోసారి అదే చేస్తాడని భావిస్తున్నారు. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ తొలి మ్యాచ్లో బ్యాట్, బాల్ రెండింటిలోనూ పూర్తిగా విఫలమైన హార్దిక్ పాండ్యా.. రెండో మ్యాచ్లో రెండు విభాగాల్లోనూ మెరిశాడు.
టీమ్ ఇండియా భారీ విజయం
న్యూఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో నమీబియాపై టీమ్ ఇండియా భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. తన ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శనతో నమీబియాను ఓడించి, ఈ విజయానికి హార్దిక్ హీరో అయ్యాడు. హార్దిక్ తన అద్భుతమైన హాఫ్ సెంచరీతో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించి, ఆపై అద్భుతమైన స్పెల్తో మ్యాచ్ను ముగించాడు.
నమీబియాపై మెరిసిన హార్దిక్
USAతో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో ఇతర బ్యాట్స్మెన్ల మాదిరిగానే, హార్దిక్ విఫలమయ్యాడు. కేవలం 5 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ఈసారి, భారత ఆల్ రౌండర్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతను కేవలం 28 బంతుల్లో 4 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లతో 52 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత మొదటి 3 ఓవర్లలో వికెట్ తీయకపోయినా.. తన చివరి ఓవర్లో, హార్దిక్ వరుసగా 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతను తన హ్యాట్రిక్ పూర్తి చేయలేకపోయినప్పటికీ, వేగవంతమైన బౌలింగ్ అతనికి కేవలం 21 పరుగులకు 2 వికెట్లు తీయడంలో సహాయపడింది.
పదేళ్ల తర్వాత కోహ్లీ రికార్డును సమం
ఈ ప్రదర్శనకు హార్దిక్ కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అతను ఈ అవార్డును గెలుచుకోవడమే కాకుండా, విరాట్ కోహ్లీ పేరిట ఉన్న ప్రత్యేకమైన రికార్డును కూడా సమం చేశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లో అర్ధ సెంచరీ చేసి వికెట్ తీసిన రెండో భారతీయుడిగా అతను నిలిచాడు. గతంలో 2024 ఎడిషన్ లో బంగ్లాదేశ్ పై 50 పరుగులు చేసి వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఇక కోహ్లీ 2012 ప్రపంచకప్ లో పాకిస్తాన్ పై కోహ్లీ 78 పరుగులు చేసి ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత, 2016 లో, వెస్టిండీస్ తో జరిగిన సెమీఫైనల్లో 89 పరుగులు చేసి ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు.