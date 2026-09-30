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- కొండంత లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన టీమిండియా.. వెస్టిండిస్ మ్యాచ్లో అరుదైన రికార్డులు
కొండంత లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన టీమిండియా.. వెస్టిండిస్ మ్యాచ్లో అరుదైన రికార్డులు
Ind vs WI: గువాహటిలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో టీమిండియా సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. విండీస్ నిర్దేశించిన 406 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 43.3 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.
విండీస్ బ్యాటర్ల శతకాలతో 405 పరుగులు
టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన వెస్టిండీస్ భారీ స్కోర్ సాధించింది. జాన్ క్యాంప్బెల్ 101, కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ 104, అమీర్ జాంగూ 114 పరుగులతో సెంచరీలు బాదారు. ముఖ్యంగా జాంగూ చివరి వరకు క్రీజులో నిలిచి విండీస్ స్కోర్ను 400 మార్క్ దాటించాడు. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 405 పరుగులు చేసిన వెస్టిండీస్.. భారత్పై వన్డేల్లో తన అత్యధిక స్కోర్ను నమోదు చేసింది. భారత బౌలింగ్లో కుల్దీప్ యాదవ్, రవీంద్ర జడేజా, గుర్నూర్ బ్రార్ తలో రెండు వికెట్లు సాధించారు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణకు ఒక వికెట్ దక్కింది. అయితే బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా మారిన గువాహటి పిచ్పై విండీస్ బ్యాటర్ల దూకుడును పూర్తిగా అడ్డుకోవడం భారత బౌలర్లకు సాధ్యం కాలేదు.
రోహిత్-గిల్ భాగస్వామ్యంతో ఛేజింగ్కు అదిరిపోయే ఆరంభం
406 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ ఆరంభం నుంచే విండీస్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. ఇద్దరూ కలిసి తొలి వికెట్కు 255 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. రోహిత్ 75 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేసి శతకం పూర్తి చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఈ శతకంతో రోహిత్ వన్డేల్లో 12,000 పరుగుల మైలురాయిని కూడా అందుకున్నాడు. రోహిత్ ఔటైన తర్వాత కూడా గిల్ దూకుడు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. విరాట్ కోహ్లీ 29 పరుగులు చేయగా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 31 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. చివరకు భారత్ 43.3 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. జైడెన్ సీల్స్, షమార్ జోసెఫ్ చెరో వికెట్ సాధించారు.
గిల్ విధ్వంసం.. అజేయ డబుల్ సెంచరీ
భారత్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఈ మ్యాచ్ను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. 133 బంతుల్లో అజేయంగా 223 పరుగులు చేసిన అతడు 26 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లతో విండీస్ బౌలింగ్ను చీల్చిచెండాడాడు. లక్ష్య ఛేదనలో ఇంత భారీ వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించడం గిల్ ఇన్నింగ్స్ ప్రత్యేకతగా నిలిచింది.
గిల్ 117 బంతుల్లోనే తన డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తద్వారా వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 200 పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. వన్డేల్లో రెండో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన గిల్.. ఈ ఘనత సాధించిన రెండో భారత బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అతడి కంటే ముందు రోహిత్ శర్మ ఈ ఫీట్ సాధించాడు.
A night for the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚✨#TeamIndia register their highest successful ODI run chase to take an unassailable 2️⃣-0️⃣ lead in the series 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/wiEGxX2pCt
— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
ఒకే వన్డేలో నాలుగు సెంచరీలు.. ఒక డబుల్ సెంచరీ
గువాహటి మ్యాచ్ స్కోర్కార్డు క్రికెట్ అభిమానులకు అరుదైన దృశ్యాన్ని చూపించింది. వెస్టిండీస్ తరఫున జాన్ క్యాంప్బెల్, షాయ్ హోప్, అమీర్ జాంగూ సెంచరీలు సాధించగా.. భారత జట్టు నుంచి రోహిత్ శర్మ శతకం బాదాడు. వీటికి తోడు గిల్ డబుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. అంటే ఒకే వన్డేలో నాలుగు సెంచరీలు, ఒక డబుల్ సెంచరీ నమోదయ్యాయి.
వెస్టిండీస్ ఇన్నింగ్స్లోనే ముగ్గురు బ్యాటర్లు సెంచరీలు చేయడం ఆ జట్టు వన్డే చరిత్రలో తొలిసారి 400కు పైగా స్కోర్ సాధించడానికి ప్రధాన కారణమైంది. ఒకే వన్డే ఇన్నింగ్స్లో ముగ్గురు బ్యాటర్లు సెంచరీలు చేయడం కూడా అరుదైన ఘనతగా నమోదైంది.
భారత్ రికార్డు ఛేజ్.. సిరీస్ కూడా సొంతం
వెస్టిండీస్ 405 పరుగులు చేసిన తర్వాత భారత్ 406 పరుగులను ఛేదించడం ద్వారా వన్డేల్లో 400కు పైగా లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించిన రెండో జట్టుగా నిలిచింది. ఇదే సమయంలో వన్డేల్లో భారత్ సాధించిన అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేజింగ్గా 406 పరుగుల స్కోర్ రికార్డుల్లోకి ఎక్కింది. ఇంతకుముందు 2013లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ 362 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లు కలిపి 811 పరుగులు సాధించాయి. విండీస్ 405/7, భారత్ 406/2తో మ్యాచ్ ముగించాయి. దాదాపు ఏడు గంటల పాటు సాగిన ఈ భారీ స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపించింది. చివరికి గిల్ అజేయ డబుల్ సెంచరీతో భారత్కు చారిత్రక విజయాన్ని అందించడంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ 2-0తో టీమిండియా సొంతమైంది.