T20 World Cup 2026 : వరుసగా 12వ సారి.. శ్రీలంకను ఓడించి ఇంగ్లండ్ వరల్డ్ రికార్డ్
England vs Sri Lanka Highlights : టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్ 8లో ఇంగ్లండ్ అదరగొట్టింది. ఫిల్ సాల్ట్ హాఫ్ సెంచరీ నాక్.. విల్ జాక్స్ బౌలింగ్ మెరుపులతో శ్రీలంకను 95 పరుగులకే కుప్పకూల్చి 51 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.
పల్లెకెలెలో లంక బ్యాటర్లకు దడపుట్టించిన ఇంగ్లాండ్
శ్రీలంకలో జరుగుతున్న 2026 ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచకప్లో ఆతిథ్య జట్టుకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. పల్లెకెలెలో ఆదివారం జరిగిన సూపర్-8 తొలి పోరులో ఇంగ్లండ్ జట్టు 51 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకపై ఘనవిజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 146 పరుగులు చేయగా, ఛేదనలో శ్రీలంక జట్టు కేవలం 16.4 ఓవర్లలో 95 పరుగులకే కుప్పకూలింది. హోమ్ గ్రౌండ్లో అభిమానుల ముందు శ్రీలంక బ్యాటర్లు తలవంచడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఫిల్ సాల్ట్ ఒంటరి పోరాటం.. బౌలింగ్లో విల్ జాక్స్ మెరుపులు
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన ఇంగ్లండ్కు ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ అద్భుతమైన పునాది వేశాడు. వికెట్లు పడుతున్నా తడబడకుండా ఆడిన సాల్ట్ 62 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్కు వెన్నెముకగా నిలిచాడు. విల్ జాక్స్ 14 బంతుల్లో 21 పరుగులు చేసి అతనికి సహకరించాడు. అయితే శ్రీలంక స్పిన్నర్లు దునిత్ వెల్లలాగే (3 వికెట్లు), తీక్షణ (2 వికెట్లు) కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో ఇంగ్లండ్ భారీ స్కోరు సాధించలేకపోయింది. 146 పరుగుల లక్ష్యం శ్రీలంకకు సులభమే అనిపించినా, కథ అడ్డం తిరిగింది.
పవర్ప్లేలోనే పేకమేడలా కూలిన లంక ఇన్నింగ్స్
147 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంకకు ఆరంభంలోనే షాక్ తగిలింది. ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ అనూహ్యంగా విల్ జాక్స్కు కొత్త బంతిని అప్పగించగా, అతను అద్భుతం చేశాడు. వరుస బంతుల్లో వికెట్లు తీసి లంకను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు. జోఫ్రా ఆర్చర్ తన వేగంతో ఓపెనర్లను బెంబేలెత్తించాడు. ఫలితంగా పవర్ప్లే ముగిసేసరికి శ్రీలంక 34 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. పథుమ్ నిస్సాంక (9), కుశాల్ మెండిస్ (4), కమిల్ మిషార (6), పవన్ రత్నాయకే (0) సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమయ్యారు.
దుషన్ హేమంత వింతైన హిట్ వికెట్
శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్లో దుషన్ హేమంత అవుట్ లంక ఓటమి పై మరింత కారం చల్లింది. 12వ ఓవర్ చివరి బంతిని ఆడే క్రమంలో హేమంత తన వెనుక కాలును వికెట్లకు తగిలించుకుని హిట్ వికెట్ అయ్యాడు. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో హిట్ వికెట్ అయిన మొదటి శ్రీలంక బ్యాటర్గా అతను నిలిచాడు. ఇది లంక జట్టు ఎంతటి గందరగోళంలో ఉందో స్పష్టం చేసింది. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో విల్ జాక్స్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్, లియామ్ డాసన్ చెరో రెండు వికెట్లు తీసి లంక పతనాన్ని శాసించారు.
ఇంగ్లండ్ వరుస విజయాల జోరు.. లంక తదుపరి లక్ష్యం న్యూజిలాండ్
ఈ విజయంతో శ్రీలంకపై ఇంగ్లండ్ వరుసగా 12వ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచకప్కు ముందు జరిగిన టీ20 సిరీస్లోనూ ఇంగ్లండ్ 3-0తో క్లీన్ స్వీప్ చేయడం గమనార్హం. సూపర్-8 గ్రూప్ 2లో ఇంగ్లండ్ ఘనంగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. మరోవైపు, సెమీస్ రేసులో నిలవాలంటే శ్రీలంక ఫిబ్రవరి 25న కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగే మ్యాచ్లో కచ్చితంగా గెలవాలి. పాకిస్థాన్తో కివీస్ ఆడాల్సిన తొలి మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దు కావడంతో ఆ జట్టు కూడా విజయం కోసం ఆకలితో ఉంది.