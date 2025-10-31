PKL Season 12 : ఉత్కంఠ భరిత ఫైనల్లో దబాంగ్ ఢిల్లీ ఘన విజయం
PKL Season 12 : ఉత్కంఠ పోరులో పుణేరి పల్టాన్ను 31-28 తేడాతో ఓడించి దబాంగ్ ఢిల్లీ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 12వ సీజన్ ఛాంపియన్ గా నిలిచింది. పీకేఎల్ టైటిల్ను రెండోసారి కైవసం చేసుకుంది.
చరిత్ర సృష్టించిన ఢిల్లీ జట్టు
ప్రో కబడ్డీ లీగ్ 2025 సీజన్ 12లో దబాంగ్ ఢిల్లీ కేసీ మళ్ళీ చరిత్ర సృష్టించింది. న్యూఢిల్లీ త్యాగరాజ్ ఇండోర్ స్టేడియంలో శుక్రవారం జరిగిన ఫైనల్ పోరులో పుణేరి పల్టాన్పై 31-28 తేడాతో ఘన విజయం సాధించి రెండోసారి కబడ్డీ టైటిల్ సాధించింది. ఉత్కంఠ భరితంగా ఈ మ్యాచ్ సాగింది. మొదటి అర్ధభాగంలో ఆధిపత్యం చెలాయించిన ఢిల్లీ, రెండవ భాగంలో పుణేరి ప్రతిఘటనతో కాసేపు తడబడినా చివరికి అనుభవంతో ఆధిక్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది.
నీరజ్ నర్వాల్, అజింక్య పవార్ జంట జోరు
దబాంగ్ ఢిల్లీ తరఫున నీరజ్ నర్వాల్ తొమ్మిది రైడ్ పాయింట్లు సాధించి జట్టుకు బలమైన పునాది వేశాడు. అతడితో పాటు అజింక్య పవార్ కూడా ఆరు పాయింట్లు అందించి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. వీరి సమన్వయమే జట్టు విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది. మరోవైపు పుణేరి పల్టాన్ రైడర్ ఆదిత్య షిండే సూపర్ టెన్ సాధించి ఆఖరి వరకూ పోరాడినా ఫలితం దక్కలేదు. అభినేష్ నాలుగు టాకిల్ పాయింట్లు సాధించినా దానివల్ల స్కోరు తేడా తగ్గించలేకపోయాడు.
ఫజల్ అట్రాచలి ఒక్క ట్యాకిల్తో మ్యాచ్ మలుపు తిప్పాడు
మ్యాచ్ ముగిసేందుకు కేవలం 40 సెకన్లు మాత్రమే మిగిలి ఉండగా సీనియర్ డిఫెండర్ ఫజల్ అట్రాచలి చేసిన అద్భుత ట్యాకిల్ ఢిల్లీకి విజయాన్ని అందించింది. ఇదే అతడి ఏకైక పాయింట్ అయినప్పటికీ, ఆ క్షణం మ్యాచ్ను పూర్తిగా ఢిల్లీ వైపు తిప్పింది. ఫజల్ అట్రాచలి ఇప్పుడు పీకేఎల్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఈ విజయంతో అతని కెరీర్లో మరో మైలురాయి నమోదైంది.
పుణేరి ప్రతిఘటన కానీ చివరికి తడబాటు
మొదటి అర్ధభాగంలో ఢిల్లీ 20-14 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. అయితే సెకండాఫ్లో పుణేరి పల్టాన్ గట్టి పోరాటం చేసింది. గౌరవ్ ఖత్రి రెండు సూపర్ టాకిల్స్ సాధించి తన జట్టును తిరిగి రేసులోకి తీసుకొచ్చాడు. ఒక దశలో తేడా కేవలం ఒక పాయింట్కు చేరింది. ఆదిత్య షిండే చివర్లో సూపర్ రైడ్తో ఆశలు రేపినా, తదుపరి రైడ్లో ట్యాకిల్ కావడంతో పుణేరికి షాక్ తగిలింది. ఫస్టాఫ్లో దబాంగ్ 13 రైడింగ్ పాయింట్లు సాధించగా, పుణేరి రక్షణలో పొరపాట్లు వారికి మిగిలిన మ్యాచ్ మొత్తం భారం అయ్యాయి.
పీకేఎల్ సీజన్ 12 అవార్డుల వివరాలు
దబాంగ్ ఢిల్లీ జట్టు విజయోత్సాహంతో ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ట్రోఫీని అందుకుంది. ఈ విజయంతో ఢిల్లీ సీజన్ 2లో యు ముంబా తర్వాత రెండవ టైటిల్ గెలిచిన ఘనత సాధించింది. ఫజల్ అట్రాచలి ‘మోస్ట్ వాల్యూబుల్ ప్లేయర్ (MVP)’ అవార్డును అందుకున్నాడు. అయాన్ లోహ్కాబ్ ‘రైడర్ ఆఫ్ ది సీజన్’గా, నవదీప్ ‘డిఫెండర్ ఆఫ్ ది సీజన్’గా నిలిచారు.
అవార్డు జాబితా
- విజేత: దబాంగ్ ఢిల్లీ కేసీ – రూ. 3 కోట్లు
- రన్నరప్: పుణేరి పల్టాన్ – రూ. 1.8 కోట్లు
- MVP: ఫజల్ అట్రాచలి
- రైడర్ ఆఫ్ ది సీజన్: అయాన్ లోహ్కాబ్
- బెస్ట్ డిఫెండర్: నవదీప్
ఈ విజయంతో ఢిల్లీ జట్టు ఆటగాళ్లు ఆనందోత్సాహాలతో మునిగిపోయారు. అభిమానులు “దబాంగ్ దిల్, దబాంగ్ డిల్లీ” అంటూ స్టేడియం మొత్తాన్ని మార్మోగించారు. కబడ్డీ అభిమానులకు ఇది ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఫైనల్గా నిలిచింది.