Abhishek Sharma : తెలుగింటి అల్లుడి విధ్వంసం.. అభిషేక్ శర్మ ఎందుకు స్పెషలో తెలుసా?
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భారత్ విజయానికి ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అభిషేక్ శర్మ. ఎందుకు యంగ్ స్టార్ కీలకం? ప్రపంచ నంబర్ 1 బ్యాటర్ విధ్వంసకర గణాంకాలు, రికార్డుల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026: ప్రత్యర్థుల వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తున్న అభిషేక్ శర్మ
భారత్, శ్రీలంకలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ సమరం మొదలైంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన మెన్ ఇన్ బ్లూ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈ మెగా టోర్నీని విజయంతో మొదలుపెట్టింది. తొలి మ్యాచ్ లో యూఎస్ఏ పై విజయం సాధించింది.
జట్టులో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హార్దిక్ పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి సూపర్ స్టార్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం క్రికెట్ ప్రపంచం దృష్టి మొత్తం ఒకే ఒక్కడిపై ఉంది. అతనే టీ20 ఓపెనింగ్ నిర్వచనాన్ని మార్చేసిన యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ.
ప్రస్తుతం ఐసీసీ వరల్డ్ నంబర్ 1 టీ20 బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్న అభిషేక్ శర్మ.. కేవలం ఒక సాధారణ ఓపెనర్ మాత్రమే కాదు. టీ20 క్రికెట్లో భారత్ అనుసరిస్తున్న సరికొత్త దూకుడుకు నిలువుటద్దం. ప్రత్యర్థులపై విరుచుకుపడేందుకు భారత్ సిద్ధం చేసుకున్న అణు ఆయుధం అభిషేక్ శర్మ అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
2026 ప్రపంచ కప్లో భారత్కు అతిపెద్ద మ్యాచ్ విన్నర్గా అభిషేక్ శర్మ ఎందుకు మారబోతున్నాడంటే..
నిలకడతో పాటు వీడియో గేమ్ తరహా గణాంకాలు
చరిత్రను గమనిస్తే.. అతిగా దూకుడు ప్రదర్శించే ఓపెనర్లు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటారు. వారి నుండి అభిమానులు త్వరగా వచ్చే 20 పరుగులు లేదా మొదటి బంతికే డకౌట్ను ఆశిస్తారు. కానీ, అభిషేక్ శర్మ ఈ పాత పద్ధతిని పూర్తిగా మార్చేశాడు.
2026 టీ20 ప్రపంచ కప్లో అడుగుపెడుతున్న అభిషేక్ గణాంకాలు చూస్తుంటే.. అవి నిజమైన క్రికెట్ గణాంకాలా లేక ఏదైనా వీడియో గేమ్లోవా? అనిపించకమానదు. ఈ మెగా టోర్నీకి ముందు అతని కెరీర్ స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 194.74గా నమోదైంది. టీ20 చరిత్రలో చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్లు ఆడిన ఏ ఆటగాడికైనా ఇదే అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్ కావడం విశేషం. ఇంత భారీ స్ట్రైక్ రేట్తో పాటు అతను 37.05 సగటును కలిగి ఉండటం అతని అద్భుతమైన ఫామ్కు నిదర్శనం.
కేవలం 38 మ్యాచ్లలోనే రెండు అంతర్జాతీయ సెంచరీలు, ఎనిమిది అర్ధ సెంచరీలు సాధించిన అభిషేక్.. ఇంత వేగంగా ఆడుతూనే నిలకడను ప్రదర్శించడం అసాధారణం.
మొదటి బంతి నుండే విధ్వంసం.. సెటిల్ అయ్యేదేలే!
మాజీ భారత క్రికెటర్ మహ్మద్ కైఫ్ ఇటీవల అభిషేక్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్రిస్ గేల్ వంటి విధ్వంసకర ఆటగాళ్లు కూడా కుదురుకోవడానికి కాస్త సమయం తీసుకుంటారు. కానీ అభిషేక్ శర్మకు సెటిల్ అవ్వడానికి అస్సలు సమయం అవసరం లేదు. ఇన్నింగ్స్ మొదటి బంతిని కూడా అతను డెత్ ఓవర్లలో వచ్చే ఫుల్ టాస్లాగా ట్రీట్ చేస్తాడని కైఫ్ పేర్కొన్నారు.
ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ: ఇటీవల న్యూజిలాండ్పై అభిషేక్ కేవలం 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఇది ఒక భారతీయ ఆటగాడు సాధించిన రెండో అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ.
పవర్ ప్లే స్పెషలిస్ట్: టీ20ల్లో పవర్ ప్లే (మొదటి 6 ఓవర్లు) లోపే మూడుసార్లు 50కి పైగా స్కోరు సాధించిన ఏకైక ఫుల్ మెంబర్ దేశ ఆటగాడిగా అభిషేక్ రికార్డు సృష్టించాడు.
అతని ఈ అతి దూకుడు విధానం వల్ల.. పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి భారత్ స్కోరు బోర్డుపై 70 లేదా 80 పరుగులు ఉంటాయి. ఇది ప్రత్యర్థి జట్టులోని ప్రధాన బౌలర్ల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది.
స్పిన్, పేస్ అనే తేడా లేదు.. అభిషేక్ శర్మ ఆల్ రౌండ్ షో
కెరీర్ ఆరంభంలో అభిషేక్ను కేవలం స్పిన్ స్పెషలిస్ట్ గా ముద్ర వేశారు. కానీ 2025-26 సీజన్లో అభిషేక్ శర్మ ప్రదర్శన అతను ఎలాంటి బౌలింగ్నైనా ధీటుగా ఎదుర్కోగలడని నిరూపించింది.
ఇంగ్లండ్ పై విధ్వంసం: 2025లో ఇంగ్లండ్ పై జరిగిన మ్యాచ్లో అభిషేక్ 54 బంతుల్లోనే 135 పరుగులు సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 13 సిక్సర్లు బాదాడు. ఒక టీ20 ఇన్నింగ్స్లో భారతీయ ఆటగాడు కొట్టిన అత్యధిక సిక్సర్లు ఇవే.
145 కి.మీ వేగంతో వచ్చే పేస్ బౌలింగ్ అయినా, మెల్లగా వేసే స్పిన్ అయినా.. అభిషేక్ హై బ్యాక్ లిఫ్ట్.. టెక్నికల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అతనికి భారీ షాట్లు కొట్టేందుకు సహాయపడుతుంది.
యువరాజ్ సింగ్ ఎక్స్-ఫ్యాక్టర్.. బౌలింగ్లోనూ సత్తా
భారత దిగ్గజం యువరాజ్ సింగ్ శిష్యరికంలో రాటుదేలిన అభిషేక్.. తన గురువు నుండి కేవలం హై బ్యాక్ లిఫ్ట్, సిక్సర్లు కొట్టే నేర్పును మాత్రమే తీసుకోలేదు. పెద్ద మ్యాచ్లలో ఒత్తిడిని తట్టుకునే మనస్తత్వాన్ని కూడా అలవర్చుకున్నాడు. 200 స్ట్రైక్ రేట్తో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ గా నిలిచిన 2025 ఆసియా కప్ ప్రదర్శన.. అతను మెగా టోర్నీలకు సిద్ధంగా ఉన్నాడని నిరూపించింది.
బ్యాటింగ్తో పాటు, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ చేతిలో అభిషేక్ ఒక ముఖ్యమైన బౌలింగ్ అస్త్రం కూడా. అతని లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆర్థోడాక్స్ స్పిన్ జట్టుకు చాలా కీలకం. 2026 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లు స్పిన్కు అనుకూలించే భారత్, శ్రీలంక పిచ్లపై జరుగుతుండటంతో.. అభిషేక్ వేసే 1-2 ఎకానమికల్ ఓవర్లు, వికెట్లు తీయగల సామర్థ్యం జట్టుకు ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. దీనివల్ల అదనపు స్పెషలిస్ట్ ప్లేయర్ను తీసుకునే వెసులుబాటు భారత్కు లభిస్తుంది.
టీ 20 ప్రపంచ కప్ 2026 : కప్పు మనదే
2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ సొంతగడ్డపై జరుగుతుండటం, 931 ఐసీసీ రేటింగ్ పాయింట్స్ (టీ20 చరిత్రలో అత్యధికం) కలిగి ఉండటం అభిషేక్కు మానసికంగా ఎంతో బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. 7వ ఓవర్లో ప్రత్యర్థి జట్టు బౌలింగ్ మార్పు చేసే సమయానికే.. అభిషేక్ మ్యాచ్ను వారి నుండి పూర్తిగా లాగేసుకుంటాడు.
టీ20 క్రికెట్లో మొమెంటం చాలా ముఖ్యం. అభిషేక్ శర్మ కేవలం మొమెంటం సృష్టించడు, ప్రత్యర్థులు కోలుకోకముందే వారి నుండి గెలుపును లాగేసుకుంటాడు. సొంతగడ్డపై భారత్ టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవాలంటే.. అభిషేక్ బ్యాట్ నుండి వచ్చే పరుగుల వరద కీలకం కానుంది.
2026 వరల్డ్ కప్కు ముందు అభిషేక్ శర్మ కీలక గణాంకాలు
ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకొగ్ : నెంబర్ 1 బ్యాటర్
పరుగులు : 1297
యావరేజ్ : 37.05
స్ట్రైక్ రేట్ : 194.74
సెంచరీలు : 2
హాఫ్ సెంచరీలు : 8
సిక్సర్లు : ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యధికం కొట్టిన ప్లేయర్ (2024 టీ20 వరల్డ్ కప్ తర్వాత)