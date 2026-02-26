IND Vs ZIM : అభిషేక్ శర్మ ఊచకోత.. జింబాబ్వే బౌలర్లు బలి
India vs Zimbabwe : టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో జింబాబ్వేతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ 26 బంతుల్లోనే మెరుపు హాఫ్ సెంచరీతో ఫామ్ లోకి వచ్చాడు. భారత్ సెమీస్ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే ఈ మ్యాచ్ గెలవడం అత్యవసరం.
చెన్నైలో అభిషేక్ శర్మ ఊచకోత.. జింబాబ్వేపై భారత్ ఆరంభం అదిరింది
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా గురువారం చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్లో భారత యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ విశ్వరూపం చూపించాడు. టోర్నీ ఆరంభం నుండి వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న అభిషేక్, ఈ కీలక మ్యాచ్లో కేవలం 26 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని తన సత్తా చాటాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లతో జింబాబ్వే బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ప్రపంచ నంబర్ వన్ బ్యాటర్గా భారీ అంచనాల మధ్య టోర్నీలోకి అడుగుపెట్టిన అభిషేక్, మొదటి రెండు మ్యాచ్లలో డకౌట్ అయి, దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన కీలక పోరులో కేవలం 15 పరుగులు మాత్రమే చేసి నిరాశపరిచాడు. అయితే, జింబాబ్వేపై ఈ అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో అతను తిరిగి ఫామ్లోకి రావడం భారత అభిమానులకు ఊరటనిచ్చింది.
సంజూ శాంసన్ ప్రయోగం ఫలించింది
ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా మేనేజ్మెంట్ ఓపెనింగ్ జోడీలో మార్పులు చేసింది. రింకూ సింగ్ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చిన సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించాడు. వీరిద్దరూ కలిసి కేవలం 3.4 ఓవర్లలోనే 48 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి భారత్కు మెరుపు ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. సంజూ శాంసన్ 15 బంతుల్లో 24 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు. ఇందులో ఒక ఫోర్, రెండు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. గత మ్యాచ్లలో లోపించిన దూకుడును ఈ జోడీ భర్తీ చేసింది. సంజూ శాంసన్ అవుట్ అయిన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ కూడా 24 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసి రాణించాడు.
భారత్ సెమీఫైనల్ సమీకరణాలు ఇవే
అంతకుముందు జరిగిన మరో మ్యాచ్లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు వెస్టిండీస్ను 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేయడంతో భారత జట్టు సెమీఫైనల్ మార్గం సుగమమైంది. నెట్ రన్ రేట్ సమీకరణాలతో సంబంధం లేకుండా, భారత్ తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లలో (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) విజయం సాధిస్తే నేరుగా సెమీఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత్ బలమైన స్థితిలో ఉంది. అభిషేక్ శర్మ 30 బంతుల్లో 55 పరుగులు చేసి అవుట్ కాగా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ తనదైన శైలిలో సిక్సర్లతో విరుచుకుపడుతున్నాడు. 15.3 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత్ 4 వికెట్ల నష్టానికి 183 పరుగులు చేసింది.
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న జింబాబ్వే
ఈ మ్యాచ్లో జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికిందర్ రజా టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. భారత్ తన తుది జట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. రింకూ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానాల్లో సంజూ శాంసన్, అక్షర్ పటేల్ జట్టులోకి వచ్చారు. జింబాబ్వే జట్టులో గ్రేమ్ క్రీమర్ స్థానంలో టినోటెండ మాపోసాను తీసుకున్నారు. భారత్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య ఇప్పటివరకు జరిగిన టీ20 రికార్డులను పరిశీలిస్తే భారత్ 10-3 ఆధిక్యంలో ఉంది. టీ20 ప్రపంచకప్లలో గతంలో 2022లో మెల్బోర్న్లో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ 71 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
చెన్నైలో పరుగుల వరద
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో బ్యాటర్లు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. అభిషేక్ శర్మ తన ఇన్నింగ్స్లో ఎక్కువ శాతం పరుగులు (68%) గ్రౌండ్ షాట్ల ద్వారా సాధించడం విశేషం. 11వ ఓవర్లో సికిందర్ రజా వేసిన బంతిని సింగిల్ తీసి అభిషేక్ తన హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. ఇది అతని టీ20 కెరీర్లో రెండో నెమ్మదైన హాఫ్ సెంచరీ (26 బంతులు) కావడం గమనార్హం. మ్యాచ్ కొనసాగుతున్న కొద్దీ భారత్ 220 పరుగులకు పైగా స్కోరు చేసే దిశగా దూసుకుపోతోంది. అభిమానులు అభిషేక్ నుండి సెంచరీ ఆశించినప్పటికీ, అతను 55 పరుగుల వద్ద వెనుదిరిగాడు.