7 మ్యాచ్లలో 4 డకౌట్లు.. కోహ్లీ చెత్త రికార్డు దాటేసిన అభిషేక్.. అదేంటంటే
Abhishek Sharma: 2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో టీం ఇండియా మంచి ఆరంభం ఇచ్చినప్పటికీ, ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ పేలవమైన ఫామ్ పెద్ద ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రపంచకప్కు ముందు తన విధ్వంసక బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టిన అభిషేక్ ప్రస్తుతం వరుసగా డకౌట్ అవుతున్నాడు.
ఇప్పటికీ అతిపెద్ద ఆందోళన
2026 టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమ్ ఇండియా అదరగొట్టే ఆరంభాన్ని ఇచ్చింది. భారత జట్టు ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి సూపర్ 8 చేరుకుంది. పాకిస్థాన్పై జరిగిన మ్యాచ్ లో 61 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. కానీ ఆ జట్టుకు ఇప్పటికీ అతిపెద్ద ఆందోళన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ.
అభిషేక్ ఆ అంచనాలను
T20 ప్రపంచకప్ ప్రారంభానికి ముందు తన బ్యాటింగ్తో అనేక ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మపై చాలా అంచనాలు ఉండేవి. కానీ అభిషేక్ ఆ అంచనాలను అందుకోలేకపోయాడు. పరుగుల ఖాతా తెరవడం గురించి అస్సలు చెప్పనక్కర్లేదు.
అభిషేక్ ఈ మ్యాచ్లో సున్నా
ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్ను టీం ఇండియా అమెరికాతో ఆడింది. ఆ మ్యాచ్లో కూడా అభిషేక్ ఖాతా తెరవలేకపోయాడు. అంటే అభిషేక్ సున్నా పరుగులకే ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాత అనారోగ్యం కారణంగా అభిషేక్ రెండో మ్యాచ్ ఆడలేదు. ఇప్పుడు పాకిస్థాన్తో జరిగిన మూడో మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం పొందిన అభిషేక్ ఈ మ్యాచ్లో కూడా సున్నాకే ఔటయ్యాడు.
అనేక పేలుడు ఇన్నింగ్స్లు
అభిషేక్ తన కెరీర్లో అనేక పేలుడు ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. కానీ న్యూజిలాండ్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్ తర్వాత అభిషేక్ ఏడు ఇన్నింగ్స్లలో డకౌట్ కావడం ఇది నాలుగోసారి. న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో రెండుసార్లు ఖాతా తెరవడంలో విఫలమైన అభి, ఇప్పుడు ప్రపంచకప్లోని రెండు ఇన్నింగ్స్లలోనూ స్కోరు చేయలేకపోయాడు.
అత్యధిక సార్లు డకౌట్
అంతేకాకుండా, ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో అత్యధిక సార్లు డకౌట్ అయిన భారత బ్యాట్స్మెన్లలో అభిషేక్ ఇప్పుడు రెండవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ సంవత్సరం అతను ఈ విధంగా నాలుగు సార్లు అవుట్ అయ్యాడు. ఈ విషయంలో, అతను రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, యూసుఫ్ పఠాన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్లను అధిగమించాడు. వారు ఒక్కొక్కరు మూడు సార్లు డకౌట్ అయ్యారు.