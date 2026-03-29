RCB vs SRH : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓటమికి 5 కారణాలు ఇవే
SRH vs RCB : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఓపెనర్లో ఆర్సీబీ చేతిలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఘోర పరాజయం పాలైంది. బౌలింగ్ వైఫల్యం, కీలక క్యాచ్లు చేజార్చడం ఎస్ఆర్హెచ్ కొంపముంచాయి. మొత్తంగా సన్ రైజర్స్ టీమ్ ఓటమికి కారణాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పడిక్కల్ పవర్ ప్లే షాక్.. క్లాసెన్ క్యాచ్ డ్రాప్.. ఎస్ఆర్హెచ్ కొంపముంచిన 5 తప్పులు
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ తొలి మ్యాచ్లోనే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) తమ ప్రతాపాన్ని చూపింది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఈ పోరులో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఉంచిన 202 పరుగుల భారీ టార్గెట్ ను ఆర్సీబీ మరో 4.2 ఓవర్లు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. కేవలం 4 వికెట్లు కోల్పోయి 203 పరుగులు చేసి ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే, ఇంత భారీ స్కోరు చేసినప్పటికీ ఎస్ఆర్హెచ్ ఓడిపోవడానికి ప్రధానంగా ఐదు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.
1. ప్యాట్ కమిన్స్ లేని లోటు.. దిశానిర్దేశం లేని బౌలింగ్
ఈ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు ఎదురైన అతిపెద్ద దెబ్బ వారి రెగ్యులర్ కెప్టెన్, స్టార్ బౌలర్ ప్యాట్ కమిన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం. కమిన్స్ లేకపోవడంతో హైదరాబాద్ బౌలింగ్ విభాగం పూర్తిగా పదును కోల్పోయింది. పవర్ ప్లేలో కానీ, మిడిల్ ఓవర్లలో కానీ ఆర్సీబీ బ్యాటర్లను కట్టడి చేసే ప్రణాళికలు ఎక్కడా కనిపించలేదు. బౌలర్లు ధారాళంగా పరుగులు సమర్పించుకోవడంతో ఆర్సీబీ బ్యాటర్ల పని సులువైంది.
2. పవర్ ప్లేలో దేవదత్ పడిక్కల్ విధ్వంసం
ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చిన దేవదత్ పడిక్కల్ ఆరంభం నుంచే హైదరాబాద్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ముఖ్యంగా డేవిడ్ పేన్ వేసిన 4వ ఓవర్లో పడిక్కల్ ఏకంగా 18 పరుగులు రాబట్టాడు. పడిక్కల్ కేవలం 21 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని ఎస్ఆర్హెచ్ను ఆత్మరక్షణలో పడేశాడు. పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి ఆర్సీబీ 75/1 స్కోరుతో బలమైన స్థితిలో నిలిచింది. పడిక్కల్ 26 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి హైదరాబాద్ విజయావకాశాలను దెబ్బతీశాడు.
3. విరాట్ కోహ్లీకి లైఫ్ ఇచ్చిన హెన్రిచ్ క్లాసెన్
క్రికెట్లో క్యాచ్లు పడితేనే మ్యాచ్లు గెలుస్తారు అనే సామెత మరోసారి నిజమైంది. విరాట్ కోహ్లీ 29 పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు హర్షల్ పటేల్ బౌలింగ్లో లాంగ్ ఆన్ వద్ద హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఒక సులభమైన క్యాచ్ను వదిలేశాడు. ఈ తప్పిదం హైదరాబాద్కు చాలా ఖరీదైనదిగా మారింది. ఆ తర్వాత కోహ్లీ అద్భుతమైన షాట్లతో 34 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. చివరి వరకు క్రీజులో ఉండి కోహ్లీ మ్యాచ్ను ముగించాడు.
4. భారీగా ఎక్స్ట్రాలు సమర్పించుకోవడం
హైదరాబాద్ బౌలర్లు క్రమశిక్షణ లేని బౌలింగ్తో భారీగా ఎక్స్ట్రాలు ఇచ్చారు. ఇషాన్ మలింగ వేసిన 12వ ఓవర్లో ఏకంగా నాలుగు వైడ్లు పడ్డాయి. ఆ ఒక్క ఓవర్లోనే ఆర్సీబీకి 22 పరుగులు లభించాయి. అలాగే కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ కూడా కొన్ని బైస్ ఇవ్వడం హైదరాబాద్ను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టింది. కీలక సమయంలో నియంత్రణ కోల్పోవడం హైదరాబాద్ ఓటమికి ఒక ప్రధాన కారణం.
5. రాజత్ పాటిదార్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్
పడిక్కల్ అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ రాజత్ పాటిదార్, హైదరాబాద్ బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. అతను కేవలం 12 బంతుల్లోనే 31 పరుగులు సాధించి రన్ రేట్ను పెంచాడు. ఇందులో 3 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. పాటిదార్ ధాటికి హైదరాబాద్ బౌలర్లు తేలిపోయారు. మిడిల్ ఓవర్లలో పాటిదార్ ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ వల్ల ఆర్సీబీ లక్ష్యాన్ని చాలా వేగంగా (15.4 ఓవర్లలోనే) చేరుకుంది.