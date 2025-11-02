- Home
- Life
- Spiritual
- Money Plant: వేరొకరి ఇంటి నుంచి మనీ ప్లాంట్ దొంగిలించి మన ఇంట్లో నాటితే సంపద కలిసి వస్తుందా?
Money Plant: వేరొకరి ఇంటి నుంచి మనీ ప్లాంట్ దొంగిలించి మన ఇంట్లో నాటితే సంపద కలిసి వస్తుందా?
Money Plant: చాలామంది మనీ ప్లాంట్ ను కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడరు. వేరే వారి ఇంట్లో నుంచి చిన్న కొమ్మను తెచ్చి ఇంట్లో నాటుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల సంపద కలిసి వస్తుందని నమ్ముతారు. అది ఎంతవరకు నిజమో తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్
వాస్తు శాస్త్రంలో మనీ ప్లాంట్ కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. దీన్ని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఈ మొక్క ఇంట్లో నాటితే ఆనందం, శ్రేయస్సు, సంపద కలుగుతుందని నమ్ముతారు. ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్ నాటడం వల్ల ఆ వ్యక్తి ధనవంతుడు అవుతాడని, ఆ ఇంట్లో అన్ని శుభకార్యాలు జరుగుతాయని, ఆర్థిక లాభాలు వచ్చి పడతాయని అంటారు. ఈ నమ్మకం పురాతన కాలం నుంచి ఉంది. అయితే కొంతమంది ఈ మొక్కను వేరొకరి ఇంటి నుంచి వారికి తెలియకుండా కొమ్మని తెచ్చి ఇంట్లో నాటుతారు. దీన్ని దొంగతనమనే అంటారు. అలా చేస్తే పక్కింటి వారి సంపద తమకు వచ్చేస్తుందని వారు భావిస్తారు. అది ఎంతవరకు నిజమో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పరమ పవిత్రం మనీప్లాంట్
వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం ఇంట్లో కొన్ని మొక్కలు నాటడం వల్ల ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. శుభాలు కలుగుతాయి. ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రసరిస్తుంది. అలాంటి వాటిలో మనీ ప్లాంట్ ఒకటి. ఈ మొక్క ఇంటి వాతావరణాన్ని మార్చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. మనీ ప్లాంట్ నాటడం అనేది సంపదను, అదృష్టాన్ని, విజయాన్ని పొందేందుకు ఒక మార్గంగా చెబుతారు.
దొంగిలించవచ్చా?
మనీ ప్లాంట్ ను దొంగిలించి నాటడం వల్ల ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయన్నది ఎంతోమంది నమ్మకం. కానీ వాస్తు శాస్త్రం ఈ నమ్మకాన్ని అపోహగానే చెబుతుంది. ఏ రూపంలోనైనా దొంగతనం చేయడం అశుభకరం. చట్ట విరుద్ధమైన మార్గాలలో నడవడం అనేది ఎప్పటికైనా సమస్యలను తెచ్చుతుంది. అలాగే మనీ ప్లాంట్ ను కూడా దొంగతనంగా పొందినప్పుడు అది మీకు ప్రతికూల శక్తిని అందిస్తుంది... తప్ప సానుకూల శక్తిని అందించదు. కాబట్టి మనీ ప్లాంట్ ను ఎవరి ఇంటి దగ్గర నుంచి వారి తెలియకుండా తీసుకోకండి. ఇది ఇంటి ఆనందానికి, శ్రేయస్సుకు సవాలుగా మారుతుంది. ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలను పెంచుతుంది.
మీ డబ్బులతోనే కొని
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మీరు మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో నాటాలనుకుంటే దాన్ని కచ్చితంగా మీ డబ్బులతోనే కొనాలి. అలా కొని నాటిన మనీ ప్లాంట్ అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా చెబుతారు. అలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందని, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు దక్కుతాయని అంటారు. ఇక మనీ ప్లాంట్ నాటడానికి శుక్రవారం శుభప్రదమైన రోజు. శుక్రవారం ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో మనీ ప్లాంట్ ను నాటవచ్చు.
తీగ కిందకి వేలాడకుండా
చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే మనీ ప్లాంట్ తీగ ఎప్పుడూ నేలను తాకకూడదు. దీనివల్ల ఆ మొక్క నుంచి వచ్చే సానుకూల శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఇంట్లో ప్రతికూల ప్రభావం పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి తీగ నేలవైపుగా వంగుతుంది అనిపించినప్పుడు.. దాన్ని పైకి కట్టేందుకు తగినంత మద్దతును ఇవ్వండి.