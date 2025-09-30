Vastu Tips: దీపావళి పండగ రోజు ఇంట్లో దీపాలు ఎందుకు వెలిగించాలి..?
Diwali
పండగ వచ్చింది అంటే చాలు ఇంట్లో సందడి మొదలౌతుంది. పండగ వచ్చింది అంటే చాలు.. అందరూ తమ ఇళ్లను మంచిగా శుభ్రం చేసుకుంటారు. పూలతో ఇంటిని అలంకరించుకోవడం, దేవుడికి పూజ చేయడం ఇలాంటి కామన్ గా ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే... దీపావళి పండగ వచ్చిందంటే చాలు... ఇంటిని దీపాలతో నిండుతుంటారు. చాలా మంది అలంకరణ కోసం మాత్రమే దీపాలు పెడతారు అని అనుకుంటారు. కానీ... ఈ దీపాలు వెలిగించడం వల్ల వాస్తు ప్రకారం కూడా ఇంట్లో చాలా ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
దీపం ప్రాముఖ్యత...
ప్రతికూలత, చీకటిని తొలగిస్తుంది.... పండగ రోజు ఇంట్లో దీపం వెలిగించడం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏదైనా ఉంటే అది పోతుంది. అంతేకాదు.. పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. చీకటిని తొలగిస్తుంది. ఇంట్లో దీపం కాంతిని వెదజల్లుతుంది. విచారాలు తొలగిపోయి.. సంతోషాలు మొదలౌతాయి. దీపాల కాంతి ఇంటికి ఆనందకరమైన, సురక్షితమైన, ఉల్లాసమైన వాతావరణాన్ని ఇస్తుంది.
దీపం వెలిగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు..
2. పాజిటివ్ వైబ్: వాస్తు ప్రకారం, ప్రకృతి ఐదు అంశాలలో అగ్ని కూడా ఒకటి. దీపం వెలిగించినప్పుడు, అగ్ని శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది, వెచ్చదనం, స్వచ్ఛత , సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది.
3. గ్రహ శక్తులను సమతుల్యం చేస్తుంది: జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం దీపం వెలిగించడం వల్ల రాహువు లేదా శని (శని) వంటి గ్రహాల ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.. ఇది బృహస్పతి (గురువు) లేదా సూర్యుడు (సూర్యుడు) వంటి గ్రహాల సానుకూల ప్రభావాలను కూడా పెంచుతుంది.
ఉదయం, సాయంత్రం దీపం వెలిగించడం...
4. ఏకాగ్రత , మానసిక ప్రశాంతతను పెంచుతుంది: దీపానికి దగ్గరగా కూర్చుని ప్రార్థన చేయడం ఏకాగ్రత , ప్రశాంతతను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది మన మనస్సులను బలపరుస్తుంది , ప్రశాంతపరుస్తుంది.
5. పండుగ సమయంలో దీపం వెలిగించడం కూడా దేవుడిని పలకరించడానికి ఒక మార్గం. ఇది మీ భక్తి, ప్రేమ , గౌరవాన్ని పెంచుతుంది.
6. వాస్తు ప్రకారం, దీపం వెలిగించడానికి ఉత్తమ దిశలు తూర్పు లేదా ఈశాన్య దిశలు. ఇది మీకు ఆనందం, శ్రేయస్సు , ఆరోగ్యాన్ని తెస్తుంది. దీపాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచాలి. నెయ్యి లేదా నూనెతో వెలిగించాలి.
7. దీపం ముందు కూర్చుని ధ్యానం చేయడం వల్ల మన దృష్టి పెరుగుతుంది. ఏవైనా దోషాలు ఉన్నా.. అవన్నీ తొలగిపోతాయి.
8. ఉదయం , సాయంత్రం వేళల్లో దీపాన్ని వెలిగించడం వల్ల మీ ఇల్లు ప్రకాశవంతంగా కనపడుతుంది. ఏ రకమైన ప్రతికూల శక్తులనైనా తొలగిస్తుంది.