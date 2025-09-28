dussehra: దసరా నాడు జమ్మి ఆకుల్ని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే ఏమౌతుందో తెలుసా?
dussehra: దసరా పండుగ నాడు గుడిలో జమ్మిచెట్టును పూజించి ఆకుల్ని జనాలందరికీ పంచి పెడతారు. ఈ ఆకుల్ని ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకోవడం లేదా ఇంటికి తెచ్చుకోవడం చేస్తుంటారు. అసలు జమ్మి ఆకులకు, దసరా పండుగకి ఉన్న సంబంధం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
దసరా నాడు జమ్మి ఆకుల పూజ
దసరా పండుగను చెడుపై మంచికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఈ పండుగ శుభారంభానికి, విజయానికి నాంది. ఈ పండుగకు మనం ఎన్నో ఆచారాలను పాటిస్తాం. ముఖ్యంగా ఈ పండుగ పర్వదినాన పాలపిట్టను చూడటం, జమ్మి ఆకుల్ని ఇంటికి తెచ్చుకోవడం ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి వస్తోంది. చాలా మంది జమ్మి ఆకుల్ని ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం, ఇంటికి తెచ్చి పెద్దవారికి ఇవ్వడం, దేవుడి గుడిలో పెట్టడం చేస్తుంటారు. అసలు దసరా పండుగకు, జమ్మి చెట్టుకు సంబంధం ఏంటి? ఈ రోజు జమ్మి పూజ ఎందుకు చేస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
దసరా పండుగ నాడు జమ్మి చెట్టును ఎందుకు పూజిస్తారు?
ప్రతి దసర పండుగ నాడు జమ్మిచెట్టును పూజించి దాని ఆకులను పంచిపెడుతుంటారు. నిజానికి దసరా నాడు జమ్మి చెట్టును పూజించడం వెనుక ఒక ఆధ్యాత్మిక కథే ఉంది. మహాభారతంలో పాండవులు తమ అజ్ఞాతవాసం సమయంలో వారి ఆయుధాలను జమ్మి చెట్టు మీద దాచిపెట్టారని చెప్తారు. వీరి అజ్ఞాతవాసం పూర్తైన తర్వాత జమ్మిచెట్టుమీదున్ ఆయుధాలను తీసుకెళ్లి కౌరవులతో యుద్దం చేశారు.
దీంట్లో వారు విజయం సాధించినందుకు జమ్మి చెట్టును విజయానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం.. దసరా పండుగ నాడు జమ్మి చెట్టును దర్శించుకుని ఆకులను ఇంటికి తెచ్చి పూజ చేస్తే మన జీవితంలో అంతా మంచే జరుగుతుందని చెప్తారు. అలాగే మన జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు, అడ్డంకులు తొలగిపోయి విజయం సాధిస్తారు. అన్నీ శుభాలే జరుగుతాయని పండితులు చెప్తారు.
జమ్మి ఆకులను ఇంటికి తెచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి?
దసరా పండుగ నాడు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి దేవుళ్లకూ పూజ చేయాలి. ఆ తర్వాత జమ్మి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్లి నమస్కరించి కుంకుమ, పసుపులను సమర్పించాలి. తర్వాత దీపాన్ని వెలిగించాలి.
ఆ తర్వాత ఆకులను తీసుకోవాలి. చెట్టు నుంచి తీసుకున్న ఆకులను బంగారంగా భావించి పండుగ నాడు ఫ్రెండ్స్ కు, ఇరుగుపొరుగు వారికి బంధువులకు ఇస్తారు. ఈ ఆకులను ఇలా పంచిపెట్టడాన్ని సువర్ణదానం అని కూడా అంటారు. ఇలా దానం చేయడాన్ని ఐశ్వర్యానికి, ఆర్థికాభివృద్ధికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
జమ్మి ఆకులను దేనికి సంకేతంగా భావిస్తారు?
ఆధ్యాత్మికంగా జమ్మి ఆకుల అర్థాన్ని చూసుకుంటే.. ఈ ఆకులు శాంతిని, ధైర్యాన్ని, విజయాన్ని సూచిస్తాయి. జమ్మి సహనానికి, క్రమశిక్షణకు చిహ్నం కూడా. దసరా పండుగ నాడు జమ్మి చెట్టును పూజిస్తే ఈ లక్షణాలను మనం ఆచరణలోకి తీసుకురావాలని సంకేతం.
రాముడు రావణుడితో యుద్దానికి వెళ్లడానికి ముందు జమ్మి చెట్టును దర్శించుకుని ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడని పురణాలు చెప్తున్నాయి. అందుకే జమ్మి చెట్టును విజయానికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
జమ్మిచెట్టు మనకు చేసే మేలు..
జమ్మిచెట్టులో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. జమ్మిచెట్టు నేలలో నైట్రోజెన్ ను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ చెట్టు పర్యావరణానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. ఇది గాలిని శుద్ధి చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ చెట్టు వేర్లు, ఆకుల్లో ఎన్నో ఔషదగుణాలుంటాయి. ఇవి మన శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడమే కాకుండా.. ఎన్నో సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
దసరా నాడు జమ్మి చెట్టును పూజిస్తే..
దసరా పండుగ నాడు జమ్మి చెట్టు ఆకుల్ని పూజించడం ఒక పవిత్ర ఆచారం. ఇదొక సాంప్రదాయం మత్రమే కాదు ప్రకృతిని గౌరవించడం కూడా అవుతుంది. ఆకులను బంగారంగా భావించి ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమంటే.. సంతోషాలను, సఖ్యతను, ఐశ్వర్యం ను పంచుకోవడం అవుతుంది.