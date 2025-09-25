- Home
- Life
- Spiritual
- Friday Remedies: శుక్రవారం ఈ రంగులు ధరిస్తే... లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందినట్లే..!
Friday Remedies: శుక్రవారం ఈ రంగులు ధరిస్తే... లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందినట్లే..!
Friday remedies: శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడానికి అనువైన రోజు. అంతేకాదు.. ఈ రోజు లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రోజుగా కూడా పరిగణిస్తారు. అలాంటి రోజు ఆ అమ్మవారు మెచ్చిన మూడు రంగులను కనుక ధరిస్తే... ఆ తల్లి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
Friday
మన జీవితం రంగులమయం. మన చుట్టూ ప్రతిరోజూ ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని రంగులకు మాత్రం చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. కొన్ని రంగులను శుభంగానూ, మరికొన్నింటిని అశుభంగానూ పరిగణిస్తారు. వారంలో ఒక్కో రంగుకీ ఒక్కో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారాన్ని లక్ష్మీదేవి రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఆ రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే ఆమె ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా.. కొన్ని రకాల రంగులు ధరించడం వల్ల.. లక్ష్మీదేవిని చాలా సులభంగా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ రంగులు ఏంటో చూద్దామా....
లక్ష్మీ వారం...
వారంలోని ఏడు రోజులలో శుక్రవారం అంత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా పరిగణిస్తారు. మీరు జీవితంలో శుభకరమైన, సానుకూల ఫలితాలు పొందాలంటే.. శుక్రవారం మూడు రంగులు ధరించాలి. ఆ మూడు రంగులు ఎరుపు, తెలుపు, గులాబీ, ఈ మూడు రంగులు లక్ష్మీదేవికి ఎంతో పీతిపాత్రమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఈ మూడు రంగులలో దేనినైనా ధరించవచ్చు.
శుక్ర గ్రహ ప్రభావం....
శుక్రవారం కూడా శుక్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది అందం, ప్రేమ, సంపద, వైవాహిక ఆనందం , శ్రేయస్సు మూలకంగా పరిగణిస్తారు . శుక్రుడితో సంబంధం ఉన్న రంగులలో దుస్తులు ధరించడం కూడా భౌతిక ఆనందాలను తెస్తుంది. శుక్రుడు తెలుపు, ఎరుపు గులాబీని కూడా ఇష్టపడతాడు. అందువల్ల, శుక్రవారం ఈ రంగులను ధరించడం ద్వారా మనం లక్ష్మీ దేవితో పాటు శుక్రుడి ఆశీర్వాదాలను పొందవచ్చు.
శుక్రవారం ఎరుపు రంగు దుస్తులు...
లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన రంగు ఎరుపు. కాబట్టి, శుక్రవారాల్లో, ఉదయం స్నానం చేసి, మిమ్మల్ని మీరు శుభ్రపరచుకున్న తర్వాత, మీరు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించి లక్ష్మీ దేవిని పూజించాలి. ఈ రంగును ధరించి ఆమెను పూజించడం ద్వారా, ఆమె మీకు అపారమైన ఆశీర్వాదాలను ప్రసాదిస్తుంది.
శుక్రవారం తెలుపు రంగు దుస్తులు....
శుక్రవారం తెల్లని దుస్తులు ధరించడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. శుక్రవారం తెల్లని దుస్తులు ధరించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభించడమే కాకుండా, మన జాతకంలో శుక్రుని స్థానం కూడా బలపడుతుంది. తెల్లని దుస్తులు ధరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. జీవితంలో లేదా కుటుంబ జీవితంలో ప్రేమ పెరుగుతుందని , అదృష్టం పెరుగుతుందని నమ్ముతారు.
శుక్రవారం గులాబీ రంగు...
శుక్రవారం గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. గులాబీ రంగు సౌమ్యత, దయ , ప్రేమను సూచిస్తుంది. శుక్రవారం గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించే వ్యక్తి మానసిక ప్రశాంతత, సమృద్ధిగా ప్రేమ , అదృష్టం , ఆశీర్వాదం పొందవచ్చు.