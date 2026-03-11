Ugadi 2026: ఉగాది రోజు ధరించాల్సిన రంగులు ఏంటీ? జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెప్తోంది?
Ugadi 2026: ఉగాది కొత్త ఏడాదికి ఆరంభం కావడంతో ఈ రోజు ధరించే రంగులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుందని పండితులు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే కొన్ని రంగులు ధరిస్తే మంచి జరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
ఈ రంగులు ధరిస్తే అభివృద్ధి, మానసిక ప్రశాంతత
ఉగాది రోజు ఈ రంగులు ధరిస్తే అభివృద్ధి, మానసిక ప్రశాంతత, ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని విశ్వసిస్తారు. మరి ఆ రంగులు ఏంటి? వాటివల్ల ప్రయోజనాలు? ఎవరికి శుభపలితాలు ఇస్తాయి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పసుపురంగు
మొదటగా పసుపురంగు...పసుపు అనేది మంగళప్రదమైనది. అందుకే ఏ పండుగైనా సరే, ఏ శుభకార్యమైనా సరే...పసుపు ఉండాల్సిందే. పసుపునే ముద్దలా చేసి వినాయకుడిగా భావిస్తారు. అంత ప్రాధాన్యమైంది పసుపు.ఇది సంపద, ఆరోగ్యం, ఆనందాన్ని సూచిస్తుంది. అందుకే ఉగాది రోజు చేసే పూజల వేళ పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం మంచి ఫలితాలు ఇస్తుందని నమ్ముతారు.
ఆకుపచ్చ రంగు
ఆకుపచ్చ రంగు ప్రకృతిని సూచిస్తుంది. కొత్త ఏడాదికి స్వాతం పలికే ఈ రోజున గ్రీన్ కలర్ ధరిస్తే శుభం జరుగుతుందని జ్యోతిష్యశాస్త్రం చెబుతోంది.
ఎరుపు
రెడ్ కలర్...శక్తి, ఉత్సాహం, శుభానికి ప్రతీక. పండుగల వేళ ఈ రంగు ధరించడం ఆనందం, ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుందని భావిస్తారు.
కాషాయం లేదా ఆరెంజ్
కాషాయం లేదా ఆరెంజ్ రంగు ఆధ్యాత్మికతకు సూచిస్తుంది. పూజలు, దేవాలయ దర్శనాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఈ రంగు దుస్తులు ధరించడం మంచిది.
వైట్ లేదా క్రీమ్ కలర్
తెలుపు రంగు పవిత్రత, ప్రశాంతతను చెబుతుంది. ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరాన్ని ప్రశాంతంగా ప్రారంభించాలనుకునేవారు తెలుపు లేదా క్రీం కలర్ ధరించడం ఫలితాలను ఇస్తుంది.