Spiritual: మామ పాదాలు తాకకూడదా? భగవద్గీత ఏం చెబుతోంది..?
చిన్నతనం నుంచే పెద్దవారి పాదాలు మొక్కి నమస్కారం చేయమని తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం గౌరవానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. కానీ, జీవితంలో 9 మంది వ్యక్తుల పాదాలను మాత్రం పొరపాటున కూడా తాకకూడదని భగవద్గీత చెబుతోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
భగవద్గీత ఏం చెబుతోంది?
హిందూ సంప్రదాయంలో చాలా ఆచారాలు, నియమాలు ఉంటాయి. వాటిని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం. వాటిలో పెద్దల పాదాలపై పడి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఒకటి. చిన్నతనం నుంచే పెద్దవారి పాదాలు మొక్కి నమస్కారం చేయమని తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం గౌరవానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. కానీ, జీవితంలో 9 మంది వ్యక్తుల పాదాలను మాత్రం పొరపాటున కూడా తాకకూడదని భగవద్గీత చెబుతోంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో 9 మంది వ్యక్తులను పాదాలను తాకితే... పుణ్యం కంటే పాపం ఎక్కువగా కలిగే అవకాశం ఉంటుందట. మరి, ఎవరి పాదాలు తాకకూడదో తెలుసుకుందాం...
మామ పాదాలు...
పిల్లని ఇచ్చిన మామ పాదాలను పొరపాటున కూడా అల్లుడు తాకకూడదని వేదాలు చెబుతున్నాయి. మహాదేవుడు తన మామ దక్షుడిని బలి ఇచ్చిన తర్వాత ఈ నియమం అమలులోకి వచ్చిందని చెబుతారు. అయితే, ఈ ఆచారం కొన్ని ప్రాంతాలలో మాత్రమే ఆచరిస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాదు.. కృష్ణుడు తన మామ కంసుడిని హతమార్చిన తర్వాత కూడా ఈ నియమాన్ని అనుసరించడం మొదలుపెట్టారు.
కన్య స్త్రీలు...
హిందూ మతంలో, కన్య స్త్రీల పాదాలను కూడా తాకకూడదు. ఎందుకంటే... కన్యలను దుర్గా దేవికి మరో రూపంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే, వారి పాదాలను తాకకూడదు. అలా చేయడం వల్ల పాపం కలుగుతుంది.
అంత్యక్రియలు
దహన స్థలానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పాదాలను తాకకూడదు. ఇది సరైనది కాదు. అంత్యక్రియలకు వెళ్లిన వ్యక్తి అపవిత్రుడు. స్నానం చేసిన తర్వాత అతను పాదాలను తాకవచ్చు.
పూజ సమయం..
పూజ చేస్తున్న వ్యక్తి పాదాలను తాకకూడదు. ఇది పాపానికి దారి తీస్తుంది. పూజ ముగిసిన తర్వాత అతను పాదాలను తాకవచ్చు.
సన్యాసి
భగవద్గీత ప్రకారం, ఒక సన్యాసి తన గురువు పాదాలను మాత్రమే తాకి పూజించాలి.
దురదృష్టం
నిద్రపోతున్న వ్యక్తి పాదాలను తాకడం తప్పు. ఇది దురదృష్టాన్ని తెస్తుందని భావిస్తారు. నిద్రపోతున్న లేదా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న వ్యక్తి పాదాలను తాకవద్దు. సనాతన సంస్కృతి ప్రకారం, మరణించిన వ్యక్తి పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే అతని పాదాలను తాకాలి.
దేవాలయ నియమం
ఆలయంలో, దేవుడు సర్వోన్నతుడు. అక్కడ మానవుల పాదాలను తాకడం నియమాలకు విరుద్ధం. దీనిని అవమానంగా భావిస్తారు. ఆలయం వెలుపల, మీరు ఆ వ్యక్తి పాదాలను తాకవచ్చు. గుడిలో దేవుడి పాదాలను మాత్రమే తాకాలి. పూజారి పాదాలను కూడా తాకకూడదు.
పరిశుభ్రత ముఖ్యం...
ఎవరైనా అపరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు వారి పాదాలను తాకకూడదు. ఏ కారణం చేతనైనా అపరిశుభ్రంగా ఉన్నవారి పాదాలను తాకకూడదు. వారు పాదాలను శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాతే మళ్లీ పాదాలను తాకాలి.