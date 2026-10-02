శివుడు పార్వతీ దేవి ఒడిలో నిద్రిస్తూ దర్శనమిచ్చే ఏకైక ఆలయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా?
విష్ణు మూర్తి చాలా ఆలయాల్లో మనకు నిద్రిస్తూ దర్శనమిస్తూ కనిపిస్తారు. కానీ, శివుడు మాత్రం ఎప్పుడూ లింగ రూపంలోనే కనిపిస్తారు. కానీ, ఆయన తన నిజ రూపంలో అందులోనూ నిద్రిస్తూ కనిపించే ఏకైక ఆలయం మన దేశంలోనే ఉంది
శివయ్య నిద్రిస్తూ దర్శనమిచ్చే ఏకైక ఆలయం..
భారత దేశంలో చాలా శివాలయాలు ఉన్నాయి. ఏ ఆలయానికి వెళ్లినా భక్తులు సాధారణంగా శివయ్యను లింగ రూపంలోనే దర్శించుకుంటారు. శివయ్య లింగ రూపంలో కాకుండా, మానవ రూపంలో దర్శనమిచ్చే ఆలయాలు చాలా అరుదు. ఒకవేళ ఉన్నా.. గర్భ గుడిలో మాత్రం శివ లింగమే ఉంటుంది. కానీ, గర్భ గుడిలో శివయ్య మానవ రూపంలో అది కూడా.. పార్వతి దేవి ఒడిలో నిద్రిస్తున్నట్లుగా ఉండే ఆలయాన్ని చూశారా? మన దేశం మొత్తం ఇలాంటి ఆలయం ఒకటే ఉంది. అక్కడ మాత్రమే.. ఆయన అలా ఎందుకు దర్శనమిస్తున్నారు? దాని వెనక కథ ఏంటి?
ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది?
ఈ అరుదైన ఆలయం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉంది. అది కూడా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతికి దగ్గరలోనే ఉంది.తిరుపతి దగ్గరలోని శైవ క్షేత్రం అంటే అందరికీ శ్రీశైలమే గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ, అక్కడికి దగ్గరలోనే ఈ అరుదైన శివాలయం ఉంది. ఆ దివ్య క్షేత్రమే సురుటపల్లి. ఇక్కడ శివయ్యను పల్లికొండేశ్వరుడు అని పిలుస్తారు.
ఈ ఆలయం వెనక కథ....
అమృతం కోసం.. దేవతలు, రాక్షసులు క్షీరసాగర మథనం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే.. అమృతం రావడానికి ముందు.. చాలానే భయటకు వస్తాయి. అందులో ముందుగా బయటకు వచ్చింది విషం. ఈ విషాన్ని స్వీకరించడానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో.. పరమ శివుడు దానిని అందుకొని.. దానిని తాగేస్తాడు. ఆ విషాన్ని తన కంఠంలో దాచుకున్నాడు కాబట్టే.. ఆయనను మనం నీలకంఠుడు అని పిలుస్తాం.
అయితే, ఆ విష ప్రభావం స్వామి వారిపై పడకుండా ఉండేందుకు పార్వతి దేవి ఆయన గళాన్ని గట్టిగా పట్టుకుందట. ఆ విష తీవ్రతకు శివయ్య ఒంటి నొప్పులతో, తీవ్రమైన అలసటతో ఇబ్బంది పడ్డారు. కైలాసానికి తిరిగి వెళ్లే మార్గంలో స్వామి వారి అలసట తీర్చడానికి ఇక్కడే విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. అలా పార్వతి దేవి ఒడిలో శివుడు సేదదీరిన ప్రాంతమే నేడు 'సురుటపల్లి' గా ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఈ ఆలయంలో ప్రత్యేకతలు...
శయనించిన భంగిమలో శివుడు: ప్రపంచంలోనే శివుడు నిద్రిస్తున్నట్లుగా మానవ రూపంలో దర్శనమిచ్చే ఏకైక ఆలయం ఇదే కావడం విశేషం. ఇక్కడ స్వామివారిని 'పల్లికొండేశ్వరుడు' అని పిలుస్తారు.
దేవతల ఆరాధన: శివుడు అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో దేవతలందరూ ఆయన చుట్టూ కాపలాగా ఉన్నట్లు ఇక్కడి శిల్పాలు ,పురాణ కథనం ద్వారా తెలుస్తుంది.
ప్రశాంతతకు నిలయం: ఈ దివ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటే మనసులోని అశాంతి తొలగిపోయి, అంతులేని ప్రశాంతత లభిస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం.
మీకు ఎప్పుడైనా తిరుపతి వైపు వెళ్లే అవకాశం వస్తే, ఈ అద్భుతమైన, చారిత్రాత్మక సురుటపల్లి పల్లికొండేశ్వరుడి ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడం మాత్రం మరువకండి!