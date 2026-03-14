Ugadi 2026: ఉగాది రోజు ఇలా చేస్తే ఏడాది అంతా అదృష్టమే
Ugadi 2026: ఉగాది రోజు ఎలా ప్రారంభిస్తామో, ఏడాది కూడా అలా గడుస్తుందని పెద్దలు చెబుతారు. అందుకే ఈ రోజున కొన్ని సంప్రదాయాలను పాటిస్తే సంవత్సరం అంతా సంతోషం, శాంతి, సిరి సంపదలు ఉంటాయని విశ్వసిస్తారు. అలాంటి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆచారాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఉదయాన్నే లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేయడం
గాది రోజు ఉదయం తొందరగా లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేయడం మంచిదని భావిస్తారు. ఇంటిముందు రంగవల్లులు వేయడం, మామిడి ఆకులతో తోరణాలు కట్టడం శుభసూచికంగా చెబుతారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ప్రశాంతవాతావరణం, పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుందని నమ్ముతారు.
నూనెస్నానం చేయడం
ఉగాది రోజున నూనే రాసుకుని స్నానం చేయడం సంప్రదాయం. దీనిని అభ్యంగ స్నానం అంటారు. ఉగాది వేసవిలో వస్తుంది కాబట్టి శరీరం వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. నూనెతో మర్దన చేసి స్నానం చేయడం వల్ల శరీరంలోని దుమ్ము, మలినాలు తొలగిపోతాయి. చర్మం మృదువుగా మారుతుంది. అందుకే ఉగాది రోజున నూనె రాసుకుని స్నానం చేయాలని చెబుతారు.
ఉగాది పచ్చడి తినడం
ఉగాది పండుగలో ముఖ్యమైన ఎపిసోడ్ ఉగాది పచ్చడి తినడం. షడ్రుచులు ఉంటాయి. జీవితం కూడా ఈ రుచుల మాదిరిగానే సుఖదుఃఖాలతో నిండి ఉంటుందని గుర్తుచేస్తూ ఈ పచ్చడిని తింటారు.
పంచాంగ శ్రవణం వినడం
ఉగాది రోజున పండితులు చెప్పే పంచాంగ శ్రవణం వినడం చాలా ముఖ్యమైన సంప్రదాయం. కొత్త సంవత్సరంలో గ్రహస్థితులు ఎలా ఉంటాయి. ప్రజల జీవితాలపై వాటి ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఇందులో చెబుతారు.
దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టడం
ఉగాది రోజున దేవుడికి ప్రత్యేకంగా నైవేద్యం పెట్టడం ఆనవాయితీ. పాయసం, బొబ్బట్లు, పులిహోర వంటి వంటకాలు తయారు చేసి దేవుడికి సమర్పిస్తారు.
కొత్త పనులు ప్రారంభించడం
ఉగాది రోజున చాలా మంది శుభారంభాలకు అనుకూలమైన రోజున భావిస్తారు. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం, కొత్త లక్ష్యాలను నిర్ణయించుకోవడం వంటి పనులు ఈ రోజున మొదలు పెడితే మంచిదని పెద్దలు చెబుతారు.
ఉగాది రోజును ఆనందంగా, సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ప్రారంభిస్తే ఏడాది మొత్తం శుభంగా సాగుతుందని విశ్వసిస్తారు. చిన్న చిన్న ఆచారాలు లైఫ్లో పాజిటివిటీని తీసుకొస్తుంది.