వినాయక చవితి రోజున కచ్చితంగా చేయాల్సినవి ఏంటి? చేయకూడనివి ఏంటి?
వినాయక చవితి రోజున ఆ బొజ్జ గణపయ్యను పూజించే సమయంలో పొరపాటున కూడా కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు. అదేవిధంగా కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి.
వినాయక చవితి..
హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పండగలలో వినాయక చవితి ఒకటి. హిందువులు ఏ పని మొదలుపెట్టాలన్నా, ఏ శుభ కార్యం మొదలుపెట్టినా.. మొదట వినాయకుడినే పూజిస్తారు. ఆయనను పూజించిన తర్వాతే ఏ పని అయినా మొదలుపెడతారు. ఈ ఏడాది వినాయక చవితి ఆగస్టు 27వ తేదీ బుధవారం జరుపుకోనున్నారు.
పండగ రోజున పాటించాల్సిన నియమాలు..
వినాచక చవితి రోజున దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో వినాయకుడి రూపాన్ని పెట్టుకొని పూజలు చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పెద్ద పెద్ద వినాయకుని ప్రతిమలు పెట్టి పూజలు చేస్తారు. అయితే.. వినాయక చవితి రోజున ఆ బొజ్జ గణపయ్యను పూజించే సమయంలో పొరపాటున కూడా కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు. అదేవిధంగా కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. మరి, అవేంటో చూద్దామా.....
కచ్చితంగా చేయాల్సినవి....
గణేశ చతుర్థి నాడు మీరు ఏ విగ్రహాన్ని పూజించినా, గణేశుడి తలపై ఖచ్చితంగా కిరీటం, గొడుగు ఉండాలి. మీరు కిరీటం, గొడుగుతో పూజిస్తే, మీకు అదృష్టం లభిస్తుంది. అనేక ప్రయోజనాలు వస్తాయి.
- వినాయకుడిని కూర్చున్న స్థితిలో ఉంచి మాత్రమే పూజించాలి.
- వినాయకుడి విగ్రహం, అతని వాహనం, అతనికి ఇష్టమైన వాహనం పూజలో ఉండాలి. ఇది ఇంటిని సానుకూల శక్తితో నింపుతుంది.
- శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి వినాయకుడిని పూజించడం మంచిది.
- వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఇంటికి తూర్పు, పడమర లేదా ఈశాన్య దిశలో ఉంచాలి.
- వినాయకుడి సంబంధించిన మంత్రాలు చదివి.. భక్తి శ్రద్ధలతో పూజను పూర్తి చేయాలి. ఇలా వినాయక చవితి జరుపుకోవడం వల్ల మంచి శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.
వినాయక చవితి రోజున చేయకూడని పనులు:
- ఇంట్లో వినాయక విగ్రహాన్ని పూజించేటప్పుడు, దాని తొండం కుడి వైపుకు తిరగకూడదు. అలా చేస్తే, ఇంట్లో సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వినాయకుడి తొండం కూడా ఎడమ వైపుకు తిరగాలి. ఇది ఇంట్లో ప్రయోజనాలను పెంచుతుంది.
- పూజ చేయకుండా,కర్పూర హారతి ఇవ్వకుండా వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఎప్పుడూ నిమజ్జనం చేయకూడదు.
- ఇంట్లో వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఉంచిన తర్వాత, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు వంటి ఆహారాలు తినకూడదు. సాత్విక ఆహారాలను మాత్రమే వండుకుని తినాలి.
- గణేశ విగ్రహాన్ని ఒంటరిగా ఉంచవద్దు. లక్ష్మీ దేవి, శివుడు, పార్వతి, మురుగన్ మొదలైన దేవతల విగ్రహంతో కలిపి ఉంచాలి.
- మీ ఇంట్లో గణేశ విగ్రహం ఉంటే.. వినాయక చవితి రోజు మాత్రమే కాదు.. నిమజ్జనం చేసే వరకు ప్రసాదాలు చేసి నైవేద్యం సమర్పించాలి.