Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితి పూజకు శుభ ముహూర్తం ఇదే
గణేష్ చతుర్థి ఎంతో విశిష్టత కలిగిన పండగ. వినాయకుడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా జరుపుకునే ఈ పండగను ఈ ఏడాది ఏ సమయంలో జరుపుకోవాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వినాయక చవితి 2025
వినాయక చవితి వచ్చేస్తోంది. పది రోజులపాటు సాగే.. ఈ పండగను దేశ వ్యాప్తంగా అంగ రంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 27వ తేదీ బుధవారం రోజున ఈ గణేష్ చతుర్థిని ఘనంగా జరుపుకోనున్నారు.
గణేష్ చతుర్థి ముహూర్తం
పండుగ తేదీ: ఆగస్టు 27, 2025 (బుధవారం)
మధ్యాహ్న గణేష్ పూజ ముహూర్తం: ఉదయం 11:12 నుండి మధ్యాహ్నం 01:44 వరకు
గణేష్ పూజ సారాంశం
హిందూ మతంలో అత్యంత శుభప్రదమైన సందర్భాలలో ఒకటిగా భావించే గణేష్ చతుర్థి భక్తి, ఆనందం, ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం కలిగిన సమయం. పండుగ పది రోజులు చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఒడిశా, గోవా, ఉత్తరప్రదేశ్, చత్తీస్గఢ్, పశ్చిమ బెంగాల్లలో వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఇళ్లలో, బహిరంగ ప్రదేశాలలో, సంగీతం, నృత్యం, నైవేద్యాలు, ప్రార్థనలతో గణేశుడిని పూజిస్తారు.
గణేష్ చతుర్థి పూజ విధి
ఈ పండుగ సందర్భంగా గణేశుడిని పూజించడంలో వివరణాత్మకమైన ఆచారాలు ఉంటాయి. పవిత్రంగా పూజ చేయడానికి భక్తులు ఈ ముఖ్యమైన దశలను పాటించాలి: పూజా స్థలాన్ని శుభ్రపరచడం, గణేశుడిని ఆవాహన చేయడం, గణేష్ స్థాపన, నైవేద్యాలు సమర్పించడం, పవిత్ర స్నానం, అలంకరణ, ధూపం, అక్షతలు, దుర్వా, సింధూరం సమర్పించడం, నైవేద్యం, ఆరతి, పుష్పాలను సమర్పించాలి.
గణేష్ చతుర్థి ముఖ్య ఆచారాలు
గణేష్ చతుర్థి కేవలం మతపరమైన సంఘటన మాత్రమే కాదు, ఆచారాలతో కూడిన సాంస్కృతిక వేడుక: గణేషుడిని పూజించే సమయంలో 21 పత్రిని సమర్పిస్తారు. 21 మోదకాలను సమర్పిస్తారు. మండపాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున గణపయ్యను పూజించిన తర్వాత చంద్రుడి దర్శనం మాత్రం చేసుకోకూడదు. పర్యావరణ అనుకూలంగా నిమజ్జనం చేయాలి.
పండుగ ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
వినాయక చతుర్థి అని కూడా పిలిచుకునే ఈ పండుగ హిందూ భాద్రపద మాసం లో వస్తుంది. గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్లో ఆగస్టు లేదా సెప్టెంబర్లో వస్తుంది. జ్ఞానం, సంపద, తెలివితేటలు, కొత్త ఆరంభాలకు ప్రతీక అయిన గణేశుడిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిందువులు కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించే ముందు ఆయన ఆశీర్వాదం కోసం పూజిస్తారు.