Navratri 2025: నవరాత్రుల్లో ఈ పనులు చేస్తే లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం లభించినట్లే..!
Navratri 2025: ఆర్థిక సమస్యలను తగ్గించడానికి శారదీయ నవరాత్రి సమయంలో లక్ష్మీదేవికి సంబంధించి కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలి. చిన్న పనులు చేసినా.. డబ్బు సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి.
Lakshmi Devi
నవరాత్రులు మొదలయ్యాయి. ఈ నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవిని తొమ్మిది రూపాల్లో పూజిస్తారు. ఒక్కో రోజు ఒక్కో రూపానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మరీ అమ్మవారిని పూజిస్తారు. అమ్మవారు ఏ రూపంలో ఉన్నా... ఈ నవరాత్రుల్లో లక్ష్మీదేవికి కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఏ తొమ్మిది రోజుల్లో ఏ రోజు అయినా లక్ష్మీదేవిని మనం పూజించవచ్చు. మరి..లక్ష్మీదేవిని ఎలా పూజిస్తే... ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
నవరాత్రుల్లో...
హిందూ మతంలో, లక్ష్మీదేవిని సంపద , శ్రేయస్సు కి దేవతగా పూజిస్తారు. లక్ష్మీదేవిని పూర్తి భక్తితో పూజిస్తే... ఆమె ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. నవరాత్రులలో లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించడం కూడా చాలా ఫలవంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు . నవరాత్రులు దుర్గాదేవిని పూజించే సమయం మాత్రమే కాదు, లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదాలను పొందడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఈ కాలంలో నిర్వహించే ప్రత్యేక ఆచారాలు లక్ష్మీదేవిని ఇంట్లోకి తీసుకువచ్చి పేదరికాన్ని దూరం చేస్తాయని చెబుతారు.
లక్ష్మీదేవికి ప్రీతిపాయమైనవి..
1. తామర పువ్వును సమర్పించండి
తామర పువ్వులు లక్ష్మీదేవికి చాలా ప్రియమైనవి. అందువల్ల, నవరాత్రులలో మీరు లక్ష్మీదేవికి ఒక్క తామర పువ్వును కూడా సమర్పిస్తే, లక్ష్మీదేవి సంతోషించి ఇంట్లో సంపదను పెంచుతుందని నమ్ముతారు. తామర పువ్వు శ్రేయస్సును సూచించడమే కాకుండా ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని కూడా సృష్టిస్తుంది.
2. ఇంట్లో 11 దీపాలను వెలిగించండి
నవరాత్రి రాత్రి ఈశాన్య దిశలో 11 దీపాలను వెలిగించడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపాలను వెలిగించి, అవి రాత్రంతా వెలిగేలా చూసుకోండి. ఈ పరిహారం ఇంటి నుండి పేదరికాన్ని తొలగిస్తుంది. ఆనందం, శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
ఇవి చేస్తే చాలు...
3. వెండి నాణెం ఉంచండి
శారద నవరాత్రుల సమయంలో లక్ష్మీదేవి పాదాల వద్ద వెండి నాణెం ఉంచండి. నవరాత్రి ముగిసిన తర్వాత, నాణెంను మీ సేఫ్ లేదా పర్సులో ఉంచండి. ఈ ఒక పరిహారం డబ్బు, అప్పు , ఆర్థిక సమస్యలను తొలగిస్తుంది.
4. శ్రీ యంత్రాన్ని పూజించండి
నవరాత్రి సమయంలో శ్రీ యంత్రాన్ని ప్రతిష్టించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి నుండి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. శ్రీ యంత్రాన్ని ఎర్రటి వస్త్రంపై ఉంచి, ప్రతిరోజూ దాని ముందు కుంకుమ, బియ్యం ధాన్యాలు, పువ్వులు సమర్పించండి. శ్రీ యంత్రాన్ని పూజించడం వల్ల జీవితంలో పేదరికం తొలగిపోతుందని, సంపద నిరంతరం ప్రవహిస్తుందని నమ్ముతారు.
5. లక్ష్మీ స్తోత్రాన్ని జపించండి
నవరాత్రి సమయంలో ప్రతి రాత్రి లక్ష్మీ స్తోత్రం, లేదా "ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం మహాలక్ష్మీయై నమః" అనే మంత్రాన్ని పఠించడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఈ పరిహారం ఆర్థిక లాభాలను మాత్రమే కాకుండా మనశ్శాంతిని కూడా తెస్తుంది.
6. గోమతి చక్రాన్ని మీ సేఫ్లో ఉంచండి
నవరాత్రి సమయంలో లక్ష్మీ దేవికి గోమతి చక్రాన్ని సమర్పించండి. తరువాత, దానిని మీ సేఫ్ లేదా పర్సులో ఉంచండి. గోమతి చక్రం లక్ష్మీ దేవికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ధనాదాయాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా కలిగిస్తుంది.