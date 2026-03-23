Chanakya Niti: భార్యాభర్తల మధ్య ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే.. విడాకులకు దగ్గర పడినట్లే..!
Chanakya Niti: చాణక్యుడు మానవ జీవితం గురించి చాలా గొప్పగా వివరించారు. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల బంధం ఎలా ఉండాలి? ఎలా ఉండకపోతే సమస్యలు వస్తాయో కూడా వివరించారు.
ప్రస్తుతం అందరిదీ ఉరుకుల పరుగుల జీవితం అయిపోయింది. భార్యాభర్తలు ఒకరితో మరొకరు సమయం గడపడం కూడా కష్టంగా మారుతోంది. దీని కారణంగా.. వారి బంధం రోజు రోజుకీ బలహీనపడుతోంది. పని ఒత్తిడి, సోషల్ మీడియా వ్యామోహం వల్ల దంపతుల మధ్య దూరం పెరుగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాణక్యుడు చెప్పిన కొన్ని సూత్రాలు ఫాలో అయితే మన జీవితాన్నే మార్చుకోవచ్చు. దంపతుల మధ్య ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, వారు తమను తాము మార్చుకోవాలి? ఎలాంటి లక్షణాలు ఒకరినొకరు దూరం కావడానికి కారణం అవుతున్నాయి? వేటిని కచ్చితంగా మార్చుకోవాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1.మాటలు తగ్గి.. మౌనం పెరగడం..
భార్యాభర్తల మధ్య సంభాషణే ఆ బంధానికి ప్రాణం. ఎప్పుడైతే ఇద్దరి మధ్య మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం తగ్గిపోతుందో, అక్కడ అపార్థాలు పెరగడం మొదలౌతాయి. మొదట చిన్న విషయాలు దాచడం మొదలై, ఆ తర్వాత అది పెద్ద విషయాలదాకా వెళ్తుంది. చివరకు ఎమోషనల్ గా ఒకరికొకరు పూర్తిగా దూరమౌతారు. ఒక ఇంట్లో అపరిచిత వ్యక్తులుగా మిగిలిపోతారు.
2.అకారణంగా కోపం.. చిన్న విషయాలకే పెద్ద గొడవలు..
కారణం లేకుండానే ఇద్దరి మధ్య వివాదాలు రావడం, సరదాగా నవ్వుకొని వదిలేసే విషయాలకే ఇద్దరూ వాదించుకోవడం లేదా.. కోపంతో ఒకరితో మరొకరు మాట్లాడకుండా ఉండటం లాంటివి జరుగుతున్నాయా? అంటే మీ మధ్య ప్రేమ, సహనం తగ్గిపోయిందని అర్థం. ఒకరిపై మరొకరికి అసహనం పెరిగినప్పుడు, ప్రేమ స్థానంలో కోపం వచ్చి చేరుతుంది.
3. గౌరవం లేని చోట ప్రేమ నిలవదు..
చాణక్యుడి ప్రకారం.. ప్రేమ లేకపోయినా బంధం నిలపడుతుంది. కానీ, గౌరవం లేని చోట దాంపత్యం నిలవదు. ఒకరిని మరొకరు కించపరుచుకోవడం, ఇతరుల ముందు తక్కువ చేసి మాట్లాడటం బంధాన్ని కూల్చేస్తుంది.
4. క్వాలిటీ టైమ్ లేకపోవడం
ఎంత బిజీగా ఉన్నా భాగస్వామి కోసం కొంత సమయం కేటాయించాలి. కలిసి కూర్చొని కష్టసుఖాలు పంచుకోకపోతే, ఇద్దరి మధ్య 'ఎమోషనల్ డిస్కనెక్ట్' ఏర్పడుతుంది. ఇది క్రమంగా మూడో వ్యక్తి ప్రవేశానికి లేదా ఒంటరితనానికి దారితీస్తుంది.
5. అనుమానం పెనుభూతం
నమ్మకం అనేది పునాది వంటిది. అనుమానాలు మొదలయ్యాయంటే ఆ పునాది కదులుతున్నట్టే. పారదర్శకత లోపించడం, విషయాలను దాచడం వల్ల నమ్మకం దెబ్బతింటుంది. ఒక్కసారి పోయిన నమ్మకాన్ని తిరిగి సంపాదించడం అసాధ్యం.
ఈ సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి..?
చాణక్యుడి సూచన ప్రకారం, సమస్యను గుర్తించిన వెంటనే దానిపై చర్చించాలి. సహనం, గౌరవం, పారదర్శకత అనే మూడు సూత్రాలను పాటిస్తే ఎలాంటి విచ్ఛిన్నమైన బంధాన్నైనా మళ్ళీ అతికించవచ్చు. చిన్న మార్పులు మీ జీవితంలో పెద్ద సంతోషాన్ని నింపుతాయి.