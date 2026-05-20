ఎంత కష్టపడినా ఇంట్లో డబ్బు నిలవడం లేదా? ఈ 5 వాస్తు చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా ఇంట్లో సంపద, పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుకోవచ్చు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఉత్తర దిశకు ధనంతో సంబంధం ఉంటుంది. ఈ దిశలో పాత సామాన్లు, విరిగిన వస్తువులు లేదా బరువైన వస్తువులు పెట్టడం వల్ల ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇంటి ఉత్తర దిశలో కుబేరుడి ఫొటో లేదా విగ్రహం పెట్టడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీనివల్ల ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు పెరుగుతాయి.
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం నుంచే పాజిటివ్ ఎనర్జీ లోపలికి వస్తుంది. గుమ్మం దగ్గర చెత్తాచెదారం లేదా విరిగిన వస్తువులు ఉంటే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
వాస్తు ప్రకారం, డబ్బు దాచుకునే బీరువాను ఉత్తరం లేదా ఈశాన్యం దిశలో పెట్టడం మంచిది. దీనివల్ల సంపద స్థిరంగా ఉండటంతో పాటు ఆర్థికంగా బలం చేకూరుతుంది.
ఇంట్లో తరచూ ఒత్తిడి, ఏదో తెలియని బరువుగా అనిపిస్తుంటే, ప్రతి గదిలో ఒక గాజు గిన్నెలో కల్లుప్పును ఉంచండి. ఇది నెగెటివ్ ఎనర్జీని తగ్గించి, ఇంటి వాతావరణాన్ని తేలికపరుస్తుంది.
