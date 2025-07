Image Credit : Freepik

సౌత్ చైనా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన పరిశోధకుల బృందం అగర్బత్తి పొగపై అధ్యయనం చేసింది. ఈ అధ్యయనం "Particulate matter emission and characterization from the burning of incense" అనే శీర్షికతో ప్రచురించబడింది. అగర్బత్తి పొగలో సిగరెట్ పొగ మాదిరిగానే వివిధ రకాల విషపూరిత, చికాకు కలిగించే సమ్మేళనాలు ఉన్నట్లు అధ్యయనంలో తేలింది.

అగర్బత్తి పొగ నుంచి వెలువడే సూక్ష్మ కణాలు (Particulate Matter - PM2.5, PM10) ఊపిరితిత్తుల్లోకి లోతుగా వెళ్లి శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఆస్తమా, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు వంటి తీవ్రమైన సమస్యలను కలిగిస్తాయని కనుగొన్నారు.

అగర్బత్తి కార్బన్ మోనాక్సైడ్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది రక్తంలో కలిసినప్పుడు ఆక్సిజన్ స్థాయి తగ్గి తలనొప్పి, వికారం, కొన్ని సందర్భాల్లో మరణం కూడా సంభవించవచ్చని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.